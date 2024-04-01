Период многих склонит к увольнению: новосибирские астрологи назвали риски ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий может повлиять на финансы и отношения Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











2 апреля начинается период ретроградного Меркурия. Он закончится 25 апреля. В это время планета меняет свое видимое направление, и наблюдателям с земли кажется, что она движется в обратную сторону. В эзотерике считается, что из-за этого возможны сбои в разных сферах жизни. Новосибирские астрологи Катияни Деви Даси и Марина Шумкина объяснили, чего в этот раз ждать от ретроградного Меркурия.



«Захочется разорвать порочный круг»

Ведический астролог Катияни Деви Даси объясняет, что в период ретроградного Меркурия могут затягиваться вопросы, которые связаны с обучением, документами, поездками и коммуникациями, придется работать над ошибками. Возможно, что некоторые люди чаще будут путать факты и забывать важные вещи.



Катияни Деви Даси — ведический астролог, эксперт по прогнозированию и исследователь, основатель школы «Махавидья».

До 6 апреля эмоции будут очень сильны, повышена чувствительность, усиление фантазии. В результате можно сильно влюбиться и потерять голову. При этом из-за «розовых очков» сложно рационально оценивать предмет своих чувств, результат — сильное разочарование. В существующих отношениях может возрасти чувственность.



Астролог отмечает, что в начале апреля также можно поддаться искушению в денежной сфере и потратить большую сумму денег в расчете на высокую прибыль. Но получится ли — большой вопрос. При этом покупать акции или валюту в этот период можно, но, отмечает Катияни Деви Даси, делать это лучше в небольшом объеме.



В первой половине апреля, с 3 по 18 апреля Марс сблизится с Сатурном в созвездии Водолея.



— Это дополнительно замедляет происходящее, создает внешнее сопротивление самостоятельной активности, инициативе и драйву, — написала Катияни Деви Даси в своей группе во «ВКонтакте». — Ошибки в этот период наказываются жестко, а действия требуют выверенной стратегии и хорошо отработанного плана. Любая поспешность, импульсивность приводит к негативным последствиям, к наказанию, к столкновению с руководством или законом.



С точки зрения астрологии этот период считается аварийно-опасным, возрастает вероятность травм и серьезных аварий. Поэтому рекомендуется исключить риски при вождении автомобиля, работе со сложными механизмами, высотными работами.

Во время ретроградного Меркурия можно ставить цели и начинать достигать их Источник: Дарья Селенская / Сеть городских порталов











С 10 по 13 апреля произойдет соединение Солнца и ретроградного Меркурия. В это время ожидаются знаковые события, яркие заявления и новости. Период подходит для улучшения силы воли, постановки целей и движения к ним. Нужно быть готовым к тому, что все не получится сразу.



— Может быть увеличение количества рабочих задач, в целом — загрузка станет больше. Но тем не менее, при приложении должных усилий, твердости и целеустремленности — можно добиться значительных результатов в своем деле. В этот период желательно избегать плановых операций, но возможны экстренные случаи хирургии. Период многих склонит к увольнению. Ближе к пику и после — возникнет ситуация, когда захочется разорвать порочный круг терпения и сломать устоявшийся порядок вещей, — пишет Катияни Деви Даси.



Астролог подчеркивает, что гнев обязательно нужно проживать. Можно заниматься спортом и особенное внимание уделить растяжкам. По ее словам, если упорно и смиренно трудиться, проявляя терпение, дисциплину и стойкость, то можно добиться значительных результатов

Важные дни также ожидаются с 17 по 25 апреля. В это время появится энергия для борьбы и изменения ситуации. Это может привести к силовому подавлению, манипуляции силой, шантажу, желанию власти. Время подходит для того, чтобы взглянуть в лицо своим страхам и слабостям и преодолеть их.



В это время ожидаются кармические ситуации в отношениях и финансах. Возникнет желание что-то изменить, попробовать новое. В отношениях и финансах наметятся зоны роста.



Время для самореализации

Как пишет астролог западного направления Марина Шумкина в своем-телеграм-канале, ретроградный Меркурий пройдет в знаке Овна. За этот период он соединится с Солнцем, Венерой и Северным кармическим узлом, который отвечает за предназначение.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.



События во время этого ретроградного Меркурия будут создавать ситуации, в которых можно будет оценить свою самореализацию, жизненные задачи и роль в отношениях.



Астролог рекомендует сфокусироваться на своей активности в самореализации, в частности доделать начатое. В отношениях стоит подумать о том, как можно общаться с партнером по-другому и попробовать это. Также время подходит для того, чтобы задуматься о своем предназначении.



До 8 апреля продлится другой астрологический период — коридор затмений. Новосибирский астролог Анастасия Першина назвала знаки Зодиака, которые могут сильнее других почувствовать его влияние.

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