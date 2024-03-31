НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 751мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

СРОЧНО

Где занимаются спортом жители Новосибирска

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Автохамы недели
Как найти работу в ИТ-компании
Волонтера обвинили в обмане
7 забытых антирендов
Как выхаживают лошадей
Нейросеть - о Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
НГС в Telegram
Развлечения мнение Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения

Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения

Для некоторых месяц может стать особенно тяжелым

704
2 комментария
Нумеролог объяснила, что апрель — тяжелый месяц для многих

Апрель уже на подходе, а вместе с ним повседневные весенние хлопоты. Пока одни занимаются рассадой, другие выбирают новый гардероб и готовят тело к лету. При этом, строя планы, люди порой прислушиваются к советам эзотериков. Для них бердский эксперт-нумеролог Алина Шадрина подготовила прогноз на апрель по датам рождения — читайте в ее авторской колонке, в каких сферах жизни стоит быть внимательными и осторожными.

Кармическая четверка

Один из самых сложных и жестких месяцев в году — это апрель. 4 — это цифра кармическая, разрушительная. Могут проявиться вещи, которым сложно найти логическое объяснение. Но стоит знать, что апрель разрушит только все ненужное, чтобы освободить пространство в вашей жизни для ценного и нового. Оно может вас ограничивать, но при этом даст стабильность, основу. Кто-то в апреле поймет, что в жизни уже есть все, чего хочется, а кто-то осознает, что дальше так жить не может, и захочет большего. Вторые потеряют очень много старого и ограничивающего, с чем невозможен желаемый рост.

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа любого месяца — вам стоит внести структурности в апрель, уделить внимание сфере финансов и карьеры, построить четкий план, за рамки которого вы не будете выходить. Стоит оценить то, что уже у вас есть, и подумать, как вы можете это приумножить. Апрель принесет вам понимание вашего успеха и попросит его оценить.

Тем, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа, стоит обратить внимание на себя, пытаться как можно чаще искать ответы внутри, уходить в размышления и прислушиваться к интуиции. Как можно реже выходите в социум, не пускайте никого к себе в голову, не ведитесь на провокации и не пытайтесь любым способом решить конфликтные ситуации. Вам апрель готовит некую стагнацию, а потому решение стратегически важных вопросов лучше отложить, насколько это возможно.

Совет родившимся 3, 12, 21, 30 числа: обратите внимание на сферу финансов и карьеры. Вас в ней ждет рост, но через трудности. Ваши желания, цели, намерения могут осуществляться с большим трудом. Иногда может казаться, что весь мир против вас — это не так. Все пойдет быстрее, если вы сами поймете, что вас тормозит, и избавитесь от этого.

Рожденным 4, 13, 22, 31 числа стоит принять вышесказанное про апрель и на свой счет, потому что ваша четверка проявится в полной мере. То сложно объяснимое, не совсем приятное придет к вам в апреле. Не волнуйтесь. Помните, что апрель — это всего лишь временной отрезок, у которого есть конец. В двадцатых числах месяца в силу вступят энергии мая — положительные и легкие. Практикуйте терпение и принятие. И помните, что сложные периоды всегда сменяются благоприятными.

Тем у кого день рождения выпадает на 5, 14 и 23 числа, стоит планировать на апрель поистине что угодно! Доверяйте миру, принимайте все новое. Но не планируйте на долгосрочную перспективу. Вы почувствуете, что у вас все стабильно. Разбавьте свою стабильность новыми эмоциями и впечатлениями.

Рожденные 6, 15, 24 числа сосредоточитесь на сфере отношений, на близких людях. Отношения могут трещать по швам, и апрель будет для вас сложным, как февраль. На многих людей откроются глаза, станут очевидными мотивы поступков, кто-то вас разочарует. Но помните, что в апреле уйдет все, что мешает развитию. Скоро наступит ваш месяц, к которому нужно быть готовыми. Апрель вас к этому готовит, убирая лишних людей из окружения.

Рожденным 7, 16, 25 числа рекомендуется обратить внимание на свое здоровье: сходить к косметологу или любому другому специалисту, пройти обследование. Плановые и внеплановые процедуры принесут желаемый результат.

Рожденные 8, 17, 26 числа любого месяца: запланируйте покупки чего-то крупного, сделайте вложения, инвестиции. Траты на себя будут особенно удачны. У вас апрель пройдет ярко и продуктивно, но только если вы поставите в приоритет свои интересы и не будете размениваться на мелочи.

Рожденным 9, 18, 27 числа любого месяца стоит проявить свое умение помогать людям, больше внимания уделять другим, но не уходить в жертвенность. Социальная активность будет благоприятна, ждите новые полезные знакомства, приток идей. Не спешите действовать — записывайте и стройте планы. Не уходите в затворничество.

Ранее новосибирский астролог Марина Шумкина составила прогноз на весну для всех знаков Зодиака. Читайте, на что стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Нумерология Прогноз Нумеролог Апрель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Никита,  38

Aliss,  48

baha_31,  32

Юля,  42

Tatiana,  39

Asyazig,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление