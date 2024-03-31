Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения

Нумеролог объяснила, что апрель — тяжелый месяц для многих Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Апрель уже на подходе, а вместе с ним повседневные весенние хлопоты. Пока одни занимаются рассадой, другие выбирают новый гардероб и готовят тело к лету. При этом, строя планы, люди порой прислушиваются к советам эзотериков. Для них бердский эксперт-нумеролог Алина Шадрина подготовила прогноз на апрель по датам рождения — читайте в ее авторской колонке, в каких сферах жизни стоит быть внимательными и осторожными.



Кармическая четверка

Один из самых сложных и жестких месяцев в году — это апрель. 4 — это цифра кармическая, разрушительная. Могут проявиться вещи, которым сложно найти логическое объяснение. Но стоит знать, что апрель разрушит только все ненужное, чтобы освободить пространство в вашей жизни для ценного и нового. Оно может вас ограничивать, но при этом даст стабильность, основу. Кто-то в апреле поймет, что в жизни уже есть все, чего хочется, а кто-то осознает, что дальше так жить не может, и захочет большего. Вторые потеряют очень много старого и ограничивающего, с чем невозможен желаемый рост.



Рожденные 1, 10, 19, 28 числа любого месяца — вам стоит внести структурности в апрель, уделить внимание сфере финансов и карьеры, построить четкий план, за рамки которого вы не будете выходить. Стоит оценить то, что уже у вас есть, и подумать, как вы можете это приумножить. Апрель принесет вам понимание вашего успеха и попросит его оценить.



Тем, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа, стоит обратить внимание на себя, пытаться как можно чаще искать ответы внутри, уходить в размышления и прислушиваться к интуиции. Как можно реже выходите в социум, не пускайте никого к себе в голову, не ведитесь на провокации и не пытайтесь любым способом решить конфликтные ситуации. Вам апрель готовит некую стагнацию, а потому решение стратегически важных вопросов лучше отложить, насколько это возможно.



Совет родившимся 3, 12, 21, 30 числа: обратите внимание на сферу финансов и карьеры. Вас в ней ждет рост, но через трудности. Ваши желания, цели, намерения могут осуществляться с большим трудом. Иногда может казаться, что весь мир против вас — это не так. Все пойдет быстрее, если вы сами поймете, что вас тормозит, и избавитесь от этого.



Рожденным 4, 13, 22, 31 числа стоит принять вышесказанное про апрель и на свой счет, потому что ваша четверка проявится в полной мере. То сложно объяснимое, не совсем приятное придет к вам в апреле. Не волнуйтесь. Помните, что апрель — это всего лишь временной отрезок, у которого есть конец. В двадцатых числах месяца в силу вступят энергии мая — положительные и легкие. Практикуйте терпение и принятие. И помните, что сложные периоды всегда сменяются благоприятными.



Тем у кого день рождения выпадает на 5, 14 и 23 числа, стоит планировать на апрель поистине что угодно! Доверяйте миру, принимайте все новое. Но не планируйте на долгосрочную перспективу. Вы почувствуете, что у вас все стабильно. Разбавьте свою стабильность новыми эмоциями и впечатлениями.



Рожденные 6, 15, 24 числа — сосредоточитесь на сфере отношений, на близких людях. Отношения могут трещать по швам, и апрель будет для вас сложным, как февраль. На многих людей откроются глаза, станут очевидными мотивы поступков, кто-то вас разочарует. Но помните, что в апреле уйдет все, что мешает развитию. Скоро наступит ваш месяц, к которому нужно быть готовыми. Апрель вас к этому готовит, убирая лишних людей из окружения.



Рожденным 7, 16, 25 числа рекомендуется обратить внимание на свое здоровье: сходить к косметологу или любому другому специалисту, пройти обследование. Плановые и внеплановые процедуры принесут желаемый результат.



Рожденные 8, 17, 26 числа любого месяца: запланируйте покупки чего-то крупного, сделайте вложения, инвестиции. Траты на себя будут особенно удачны. У вас апрель пройдет ярко и продуктивно, но только если вы поставите в приоритет свои интересы и не будете размениваться на мелочи.



Рожденным 9, 18, 27 числа любого месяца стоит проявить свое умение помогать людям, больше внимания уделять другим, но не уходить в жертвенность. Социальная активность будет благоприятна, ждите новые полезные знакомства, приток идей. Не спешите действовать — записывайте и стройте планы. Не уходите в затворничество.



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