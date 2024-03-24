Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений

Коридор затмений продлится с 25 марта по 8 апреля Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











25 марта начнется период, который в астрологии называют коридором затмений. Это промежуток времени между лунным и солнечным затмениями. Увидеть их на территории России не получится, но несмотря на это эзотерики верят, что этот период может влиять на повседневную жизнь людей. Если вы тоже прислушиваетесь к подсказкам звезд, то читайте в авторской колонке новосибирского астролога Анастасии Першиной, на чем может сказаться ближайший коридор затмений.



Риск расставаний и обмана

Весенний коридор затмений пройдет с 25 марта по 8 апреля на оси знаков Зодиака Овен и Весы. Этот коридор называют кармическим: людям будет воздаваться за все, что они делали в последние 8−9 лет.



25 марта примерно в 10 часов по московскому времени начнется полутеневое лунное затмение в знаке Весов. Луна будет закрыта тенью Земли на 95%. На территории России затмение увидеть не получится.



Овен — Весы — это ось отношений как с собой, так и с окружающими. В этот период нужно находить баланс в личных и рабочих отношениях. Стоит учиться слышать своего партнера и обязательно не забывать о собственных интересах, идти на компромиссы и отстаивать мнение.



25 марта — важная точка отсчета для реализации чего-то нового и завершение старого. Возможно, многие пары начнут распадаться. Особенно это касается тех, кто уже оказался на грани развода или думал об этом, тянул до последнего, чтобы принять такое решение.

Во время коридора затмений нужно особенно внимательно относиться к заключению договоров и соглашений Источник: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов











Созависимые связи, которые построены на хитрости и манипуляциях, тоже начнут разрушаться. Наибольшим рискам будут подвержены пары, в которых люди ревнуют, завидуют и подавляют друг друга. Наружу выйдут сексуальная несовместимость и отсутствие влечения к партнеру. Чтобы сохранить и укрепить отношения, нужно обязательно развиваться, мотивировать друг друга, находить общие хобби, увлечения.



В этот период стоит посвятить больше времени общению по душам. Разговаривать о том, что нравится, что — нет, что можно улучшить. Выстраивать диалог не на конфликтах и претензиях, а попытаться найти золотую середину, обсудить, что можно улучшить. Это поможет продлить отношения, избежав разрыва.



В бизнесе начнутся похожие процессы. Те, кто обманывал и нечестно вел себя с партнерами, будут уходить, отсеиваться. Возможно прекращение невыгодных контрактов. При этом к заключению договоров и переговорам нужно относиться более кропотливо, потому что в них могут быть «подводные камни».

Рекомендации

Астролог советует не действовать импульсивно Источник: Полина Авдошина / Сеть городских порталов











Мощное влияние лунного затмения на себе сильнее всего почувствуют Овны и Весы, а также Раки и Козероги. Представители этих знаков будут подвержены мощной трансформации. Возникнет ощущение необходимости перемен в жизни, но как это сделать — непонятно. Энергии будет очень много, захочется чего-то нового. Главное — не спешить. Можно посоветоваться с тем, кому доверяете, обязательно взвесить все за и против.

Во время коридора затмений нужно быть готовым к неожиданностям и всегда иметь запасной план, второй вариант. Следить за питанием, не переедать, заниматься любимым хобби, творчеством, нормализовать эмоциональное состояние. Стоит быть открытым к новому, принимать все изменения и не бояться их.



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