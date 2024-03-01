Печь пироги и готовить студень: что нужно делать в марте, чтобы привлечь удачу — список примет

1 марта — день Морены

Этот день у древних славян был посвящен пробуждению природы после долгой зимы. Покровителем дня считалась Морена — богиня смерти и зимы. Это связано с тем, что она, помимо жестокости, также была милосердна. В честь нее проводили зимние ритуалы, посвященные наступлению холодов, и, соответственно, весенние, которые связывали с приходом тепла.



По поверьям, чтобы привлечь изобилие, 1 марта нужно приготовить вкусные угощения: например, пироги. Также нужно украшать дом, петь и танцевать. Считалось, что если погода солнечная, то и вся весна будет теплой. Об этом может свидетельствовать и возвращение перелетных птиц.

