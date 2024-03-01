Печь пироги и готовить студень: что нужно делать в марте, чтобы привлечь удачу — список примет

В этом году март в Новосибирске ожидается суровым, с морозами в -30 градусов и теплом до +8 градусов. Из-за этого метеозависимые люди могут заметить изменения в самочувствии, также перепады могут привести к проблемам на дорогах. Но сейчас ситуацию улучшает то, что благодаря синоптикам горожане знают, чего стоит ждать от погоды, хотя бы примерно. Раньше это было невозможно, поэтому люди пытались предугадать ее по приметам, а в определенные дни проводили ритуалы для того, чтобы привлечь в дом благополучие. НГС изучил основные приметы на первый месяц весны — читайте, на что можно обратить внимание.
1 марта — день Морены
Этот день у древних славян был посвящен пробуждению природы после долгой зимы. Покровителем дня считалась Морена — богиня смерти и зимы. Это связано с тем, что она, помимо жестокости, также была милосердна. В честь нее проводили зимние ритуалы, посвященные наступлению холодов, и, соответственно, весенние, которые связывали с приходом тепла.
По поверьям, чтобы привлечь изобилие, 1 марта нужно приготовить вкусные угощения: например, пироги. Также нужно украшать дом, петь и танцевать. Считалось, что если погода солнечная, то и вся весна будет теплой. Об этом может свидетельствовать и возвращение перелетных птиц.
2 марта — Федоров день
2 марта было принято вспоминать святого Федора Тирона. В этот день ему молились о защите от пожаров и укреплении веры. Люди старались избегать употребления крепких спиртных напитков и отказывались от сквернословия. Для привлечения удачи и спокойствия готовили блюда из свинины: например, запекали мясо или делали студень, гостей угощали пирогами.
По погоде на 2 марта пытались понять, каким будет следующее лето. Снегопады предвещали затяжные дожди, ясное небо — жару.
3 марта — день Ярило
Бога Ярило почитали как покровителя плодородия. В день его поминания было принято проводить обряды, для того чтобы привлечь хороший урожай. Инструменты для сельского хозяйства начинали готовить к работе, а дома проводили уборку.
Считалось, что если 3 марта облака высоко плывут по небу, то скоро придет оттепель, а туман предвещал дождливое лето.
4 март — день Архипа и Филимона
Эти святые были учениками апостола Петра и погибли, потому что отказались отрекаться от веры. В этот день готовили каравай и угощали им друзей и родных. Также пекли пироги с капустой, чтобы привлечь благосостояние. Считалось, что снегопад 4 марта предупреждает о том, что трава этой весной взойдет поздно.
5 марта — день Катыша
В этот день было принято готовить блины, потому что они своей формой напоминают солнце — так люди старались привлечь весну. Считалось, что если 5 марта снег уже растаял, то урожай будет бедным. Снег или мокрый снег предупреждали о сильном половодье.
6 марта — Тимофей-Весновей
Снегопад и метель в этот день предвещают потепление через несколько дней. Возвращение ласточек также может говорить о том, что потеплеет уже скоро.
7 марта — Маврикиев день
Если в день святого Маврикия голуби много воркуют, то весна, согласно поверьям, будет затяжной. Туман предупреждает о дождливом лете.
8 марта — Кислые девки
Раньше дату, в которую сейчас отмечают Международный женский день, называли именно так. Незамужние девушки (их и называли кислыми) перебирали свое приданое и устраивали посиделки. Для привлечения любви было принято готовить пироги и раздавать их незамужним подругам. Разумеется, не обходилось и без гаданий на женихов.
Считалось, что, если воробьи в этот день начинают вить гнезда, значит, морозы отступают.
9 марта — Иванов день
В этот день принято чтить память святого Иоанна Крестителя. Традициями этого дня стали кормление птиц и изготовление скворечников.
По погоде пытались определить, какой будет Пасха. Снегопад предвещает, что праздник выдастся холодным, а мокрый снег предупреждает о дожде.
10 марта — Тарас Бессонный
Считалось, что хорошая погода в этот день сулит теплое лето.
11 марта — Порфириев день
Утренний туман предвещает непогоду в ближайшие дни, а снегопад может быть предвестником ненастного лета. В 2024 году в этот день начнется празднование Масленицы.
12 марта — день Прокопа-дорогорушителя
По приметам, в этот день начинает усиленно таять снег — значит, следует ждать бездорожья (предки были весьма логичны).
13 марта — день Василия Капельника
Солнечный день 13 марта предвещает плодородный год.
14 марта — Евдокия Плющиха
Считалось, что солнечная погода и капель в этот день обещали теплое лето.
15 марта — Федот-Ветронос
Метель, согласно поверьям, предупреждает о том, что первые всходы будут поздними. Снегопад или мокрый снег — к сильным дождям летом.
16 марта — день Евтропия
В этот день было не принято давать или брать деньги в долг, иначе предстоящий год мог быть безденежным. Сильный гром в этот день обещал скорое потепление.
17 марта — изгнание Кикиморы
Считалось, что в этот день можно изгнать из дома злые силы. Для этого использовали специальные заговоры.
Также день был посвящен памяти святого Герасима Иорданского, известного в народе как Герасим Грачевник — он считался покровителем птиц и животных. В этот день по традиции следили за поведением грачей, чтобы определить, какой будет погода в ближайшее время. По приметам, если 17 марта прилетают эти птицы, то через месяц сойдет снег. Если грачи почти не сидят в своих гнездах и много летают, то скоро вновь могут прийти холода.
18 марта — Конон-огородник
День памяти святого Конона Исаврийского. В этот день начиналась активная подготовка к полевым работам. Также готовили зерновую кашу, а ее остатками угощали птиц, чтобы привлечь плодородие.
Одно из поверий гласит, что если 18 марта небо солнечное и ясное, то летом не будет града.
19 марта — Аркадиев день
Считалось, что если в этот день будет сильный мороз, то лето будет очень жарким и засушливым.
20 марта — весеннее равноденствие
Это событие означает начало астрономической весны. После этого световой день начнет увеличиваться. Обычно весеннее равноденствие выпадает на разные близкие даты, в 2024 году состоится 20 марта.
21 марта — Вербоносица
Согласно приметам, если в этот день верба уже расцвела, но снег еще не сошел, то скоро придет тепло. Уточним, что в этом году в Новосибирске заметили цветущую вербу уже в конце февраля.
22 марта — День жаворонка
По поверьям, если этот день выдастся теплым, то хорошая погода сохранится на 40 дней. Если он, наоборот, будет холодным, то в течение этого периода морозы не отступят.
23 марта — Кондратьев день
В этот день нельзя было гадать и заниматься ворожбой. При этом нужно было помогать нуждающимся и давать милостыню. Примета этого дня: если день выдался солнечным, то и лето будет теплым.
24 марта — Антип-Зубник
Если в этот день холода начнут спадать, лето обещает быть теплым.
25 марта — Феофанов день
Считалось, что солнечная и теплая погода без ветра предвещает холодное и дождливое лето.
26 марта — Никифоров день
Его также называли днем капустных пирожков. Считалось, 26 марта нужно готовить это блюдо и угощать им свою семью и друзей, чтобы привлечь в дом благополучие. Согласно приметам, если на Никифоров день снегопад, то стоит ждать дождливой весны.
27 марта — Венедиктов день
Если день выдался морозным, то холода, согласно приметам, продержатся еще около недели. Если утром опустится туман, это может предупреждать о ненастном лете.
28 марта — Александров день
В этот день вспоминали святого Александра Иерусалимского. По поверьям, если в этот день быстро тает снег и текут ручьи, то можно ждать обильные дожди.
29 марта — Тележный день
Было принято осматривать свои телеги, проверять их состояние, делать ремонт, так как они были основным средством передвижения. Согласно приметам, если 29 марта утром опустился туман, то лето выдастся дождливым.
30 марта — Алексей Теплый
В эту дату было принято посещать бани и стричься. Считалось, что после этого волосы будут расти быстрее. В домах проводили уборку, особое внимание уделяли мытью окон. Если в этот день хорошая погода, то, по поверьям, остаток весны тоже будет теплым.
31 марта — Кириллов день
День памяти святителя Кирилла Иерусалимского. Было принято устраивать праздничный обед или ужин, проводить время в кругу семьи или друзей. Считалось, что если в Кириллов день остаться надолго одному, то человеку грозит одиночество на всю жизнь. Также нельзя было ходить в одолженной одежде. Время также считали подходящим для того, чтобы помириться с теми, с кем человек был в ссоре. Хороший и теплый день обещал благоприятное лето.
Перед началом нового месяца некоторые обращают внимание не только на приметы, но и на прогнозы астрологов. Если вы тоже прислушиваетесь к эзотерикам, то можете прочитать любовный и финансовый гороскопы, которые составили для всех знаков Зодиака на предстоящий март.