Тельцы найдут новую работу, а Львов ждут долги. Финансовый гороскоп на март

1
Овен
Начало месяца — это идеальное время для командировок и расширения географии бизнеса. Ваш авторитет и деловая репутация могут значительно укрепиться.
Поделиться
2
Телец
Вас ждет повышение или смена нынешней работы на более комфортную и высокооплачиваемую. Но в конце месяца вы будете более пассивны чем обычно. Это может привести к проблемам.
Поделиться
3
Близнецы
Начало весны будет удачным для любых финансовых вложений. Но не стоит пытаться использовать других людей в своих корыстных целях. Это может привести к противоположному результату.
Поделиться
4
Рак
Весь месяц для вас будет напряженным. Только в самом конце марта вы сможете почувствовать удовлетворение, а достижение ваших давних мечтаний станет возможным.
Поделиться
5
Лев
Некоторые скрытые проблемы выйдут на первый план — вам придется столкнуться с ними лицом к лицу. Сейчас лучший период для исследований и работы в одиночку и худший для того, чтобы давать деньги в долг.
Поделиться
6
Дева
Вы получите толчок в своей карьере и возможность приобрести хорошую репутацию. Сфокусируйте внимание на новых направлениях деятельности с целью повышения статуса.
Поделиться
7
Весы
Больше времени уделяйте своей работе. Возможно, кто-то из коллег завидует и ждет момента, когда вы оступитесь, чтобы занять ваше место. Отложите отдых на потом — ваши старания не пройдут даром.
Поделиться
8
Скорпион
До середины марта воздержитесь от крупных покупок. Сейчас ключом к успеху будет налаживание новых партнерских отношений станет. А еще кто-то из представителей этого знака может получить наследство.
Поделиться
9
Стрелец
В марте будет очень важно доказать себе и окружающим свой профессионализм. Вы будете нацелены на победу, несмотря на все препятствия, которых, к сожалению, будет много.
Поделиться
10
Козерог
В марте пора раскрывать свои таланты! Вы сможете с легкостью победить своих врагов и опередить конкурентов, например, за более высокую должность.
Поделиться
11
Водолей
Этот месяц может оказаться во многом неоднозначным. Постарайтесь все хорошо обдумать и сделать правильный выбор. Не исключено что вам окажут поддержку влиятельные люди.
Поделиться
12
Рыбы
Для вас месяц окажется относительно спокойным. Вы сможете достичь желаемого, не прилагая особых усилий. Отложите чужие дела на потом — пришло время ставить свои интересы на первый план.
Поделиться