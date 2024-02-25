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Тельцы найдут новую работу, а Львов ждут долги. Финансовый гороскоп на март
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Тельцы найдут новую работу, а Львов ждут долги. Финансовый гороскоп на март

Первый месяц весны принесет многим хороший доход и карьерные достижения

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Верите в гороскопы? Ну, хоть чуть-чуть?

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В первый месяц весны настроение часто романтичное и легкое. Но работу, увы, никто не отменял! Удастся ли подзаработать в марте или ждут только непредвиденные траты? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— Благодаря образованию благоприятной аспектной конфигурации на небе, в марте наступает время особого денежного везения почти всех знаков зодиака. Будут запущены сверхприбыльные деловые проекты. Будет подписано много взаимовыгодных контрактов в самых разных сферах бизнеса. А события в конце месяца будут иметь судьбоносный характер и длинный цикл существования. Многие производители выведут в свет новые интересные продукты и услуги. Партнерские бизнес-союзы, которые до этого дали трещину, распадутся окончательно, но взамен создадутся новые, более перспективные, — рассказала астролог.

Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в удобных карточках! Перед этим обязательно посмотрите советы астролога по любовной части.

1

Овен

Начало месяца — это идеальное время для командировок и расширения географии бизнеса. Ваш авторитет и деловая репутация могут значительно укрепиться.

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2

Телец

Вас ждет повышение или смена нынешней работы на более комфортную и высокооплачиваемую. Но в конце месяца вы будете более пассивны чем обычно. Это может привести к проблемам.

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3

Близнецы

Начало весны будет удачным для любых финансовых вложений. Но не стоит пытаться использовать других людей в своих корыстных целях. Это может привести к противоположному результату.

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4

Рак

Весь месяц для вас будет напряженным. Только в самом конце марта вы сможете почувствовать удовлетворение, а достижение ваших давних мечтаний станет возможным.

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5

Лев

Некоторые скрытые проблемы выйдут на первый план — вам придется столкнуться с ними лицом к лицу. Сейчас лучший период для исследований и работы в одиночку и худший для того, чтобы давать деньги в долг.

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6

Дева

Вы получите толчок в своей карьере и возможность приобрести хорошую репутацию. Сфокусируйте внимание на новых направлениях деятельности с целью повышения статуса.

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7

Весы

Больше времени уделяйте своей работе. Возможно, кто-то из коллег завидует и ждет момента, когда вы оступитесь, чтобы занять ваше место. Отложите отдых на потом — ваши старания не пройдут даром.

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8

Скорпион

До середины марта воздержитесь от крупных покупок. Сейчас ключом к успеху будет налаживание новых партнерских отношений станет. А еще кто-то из представителей этого знака может получить наследство.

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9

Стрелец

В марте будет очень важно доказать себе и окружающим свой профессионализм. Вы будете нацелены на победу, несмотря на все препятствия, которых, к сожалению, будет много.

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10

Козерог

В марте пора раскрывать свои таланты! Вы сможете с легкостью победить своих врагов и опередить конкурентов, например, за более высокую должность.

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11

Водолей

Этот месяц может оказаться во многом неоднозначным. Постарайтесь все хорошо обдумать и сделать правильный выбор. Не исключено что вам окажут поддержку влиятельные люди.

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12

Рыбы

Для вас месяц окажется относительно спокойным. Вы сможете достичь желаемого, не прилагая особых усилий. Отложите чужие дела на потом — пришло время ставить свои интересы на первый план.

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