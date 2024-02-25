Тельцы найдут новую работу, а Львов ждут долги. Финансовый гороскоп на март

В первый месяц весны настроение часто романтичное и легкое. Но работу, увы, никто не отменял! Удастся ли подзаработать в марте или ждут только непредвиденные траты? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— Благодаря образованию благоприятной аспектной конфигурации на небе, в марте наступает время особого денежного везения почти всех знаков зодиака. Будут запущены сверхприбыльные деловые проекты. Будет подписано много взаимовыгодных контрактов в самых разных сферах бизнеса. А события в конце месяца будут иметь судьбоносный характер и длинный цикл существования. Многие производители выведут в свет новые интересные продукты и услуги. Партнерские бизнес-союзы, которые до этого дали трещину, распадутся окончательно, но взамен создадутся новые, более перспективные, — рассказала астролог.



Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в удобных карточках! Перед этим обязательно посмотрите советы астролога по любовной части.