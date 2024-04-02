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Развлечения Мы пошутили, а вы поверили? НГС опубликовал первоапрельскую новость — проверьте, смогли ли вы ее определить

Мы пошутили, а вы поверили? НГС опубликовал первоапрельскую новость — проверьте, смогли ли вы ее определить

Материал был связан с научными достижениями

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2 комментария
Новосибирские ученые, конечно, молодцы, но про революционную технологию переработки никто пока не сообщал

Вчера, 1 апреля, редакция НГС решила пошутить и опубликовала новость о том, что ученые представили революционную технологию переработки биологических отходов. Ее внедрение позволило бы снизить расходы на электричество и отопление на 15%, если бы, конечно, она существовала.

В Новосибирске нет Института диализа Сибирской Академии наук (САН) и там не работает доктор термодинамики и доцент кафедры гомеостаза Иван Прохобатько. (Может только в какой-то другой вселенной он и есть). Реактор, который бы вырабатывал из отходов энергию строить не собираются.

Большинство читателей определили, что новость — шутка.

— НГС, жжете напалмом! Институт диализа — это круто, я теперь Институт катализа так и буду называть! С 1 апреля! — догадался читатель НГС.

— Первое апреля. Во-первых, сразу чушь, но у нас много чуши выдают за изобретения. Во-вторых, фамилия изобретателя — она и была тем, что притянуло к внимательному прочтению первого абзаца, где обнаружилась санитарная академия. Диализ тоже прочитал как катализ, — признался другой читатель.

— Так НГС по мотивам «Назад в будущее» статью и сварганил. Кто из тинейджеров и двадцатилетних тот древний фильм смотрел? — задался вопросом пользователь.

Но есть и те, кто к изобретению отнесся серьезно.

— В любом случае для населения стоимость никогда не снизят. Так что новость бесполезная как про лекарства от рака, — считаем один из новосибирцев.

— В Академородке этих технологий в институтах разработано больше, чем грязи в городе. Вопрос в их применении, а вот здесь и есть затык. От разработки технологии до промышленного внедрения как от земли до солнца, — уверен читатель НГС.

А теперь настоящая новость — ученые новосибирской лаборатории оптики и динамики биологических систем ФФ НГУ объяснили, почему у снегирей красная грудка.

ПО ТЕМЕ
1 апреля Шутка Ученые НГС Новосибирские ученые
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