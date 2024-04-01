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Бизнес Сибирские ученые показали новую технологию получения энергии из отходов: она поможет снизить стоимость отопления

Сибирские ученые показали новую технологию получения энергии из отходов: она поможет снизить стоимость отопления

Разработчики рассчитывают принимать сырье и из городов-соседей

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Опытный образец реактора показал высокую эффективность

Ученые новосибирского Института диализа Сибирской Академии наук (САН) представили революционную технологию переработки биологических отходов. Ее внедрение уже на первом этапе позволит снизить расходы на электричество и отопление на 15%.

Как рассказал НГС доктор термодинамики и доцент кафедры гомеостаза Иван Прохобатько, новая технология позволяет перерабатывать практически любые виды биологических отходов, ее энергетическая эффективность превосходит все существующие на сегодняшний день мировые аналоги.

— По сути, мы можем, вместо того чтобы тратить энергию на очистку канализации и сточных вод, наоборот, получать из них чистую энергию, — говорит учёный.

По оценке ученых, полномасштабное внедрение этой технологии позволит сократить стоимость потребляемой энергии как минимум на 15%. А при увеличении эффективности этот показатель может вырасти как минимум вдвое.

— Если проект покажет свою эффективность в Новосибирске, то, думаю, сможем обслуживать не только сам город, но и принимать сырье от наших соседей, предполагает Прохобатько.

Строительство первого опытного реактора должно начаться уже этой зимой, а к концу 2025 года установка начнет вырабатывать электричество, считают в САН.

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