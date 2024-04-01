Сибирские ученые показали новую технологию получения энергии из отходов: она поможет снизить стоимость отопления

Опытный образец реактора показал высокую эффективность Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ученые новосибирского Института диализа Сибирской Академии наук (САН) представили революционную технологию переработки биологических отходов. Ее внедрение уже на первом этапе позволит снизить расходы на электричество и отопление на 15%.



Как рассказал НГС доктор термодинамики и доцент кафедры гомеостаза Иван Прохобатько, новая технология позволяет перерабатывать практически любые виды биологических отходов, ее энергетическая эффективность превосходит все существующие на сегодняшний день мировые аналоги.



— По сути, мы можем, вместо того чтобы тратить энергию на очистку канализации и сточных вод, наоборот, получать из них чистую энергию, — говорит учёный.



По оценке ученых, полномасштабное внедрение этой технологии позволит сократить стоимость потребляемой энергии как минимум на 15%. А при увеличении эффективности этот показатель может вырасти как минимум вдвое.



— Если проект покажет свою эффективность в Новосибирске, то, думаю, сможем обслуживать не только сам город, но и принимать сырье от наших соседей, предполагает Прохобатько.

