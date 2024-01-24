Почему у снегирей красная грудка? Неожиданный ответ от новосибирских ученых

Они также объяснили, почему грудка самочек снегирей намного светлее. Это может быть связано с особой структурой перьев и другим усваиванием каротиноидов.

В конце декабря прошлого года в Новосибирске на улице Линейной заметили красного попугая. Птица сидела в снегу около школы.