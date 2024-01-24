Почему у снегирей красная грудка? Неожиданный ответ от новосибирских ученых

Ученые новосибирской лаборатории оптики и динамики биологических систем ФФ НГУ объяснили, почему у снегирей красная грудка. Они сослались на исследование зарубежных коллег и ответили на главный вопрос о столь ярком оперении любимой сибиряками птички.
— Молекулярный базис красной грудки снегиря — это пигменты каротиноиды. Вообще каротиноиды отвечают за самые яркие цвета оперения птиц: красный, оранжевый, желтый, — объяснили ученые в официальном телеграм-канале Biophotonics NSU. — Птицы получают каротиноиды только с пищей! Далее они могут немного модифицироваться, а затем откладываются в перьях, придавая им цвет.
Зарубежные ученые выяснили, какие именно каротиноиды присутствуют в перьях снегиря, и опубликовали исследование на сайте ScienceDirect.
— Получается, легенда о том, что снегирь имеет красную грудку, потому что ест рябину — не совсем легенда. В рябине действительно есть каротиноиды. А еще они есть в листьях, семенах и всём том, чем питаются птицы — даже если еда не выглядит красной, — добавили новосибирские ученые.
Они также объяснили, почему грудка самочек снегирей намного светлее. Это может быть связано с особой структурой перьев и другим усваиванием каротиноидов.
В конце декабря прошлого года в Новосибирске на улице Линейной заметили красного попугая. Птица сидела в снегу около школы.