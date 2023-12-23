«Подумала, что снегирь»: новосибирцы нашли у школы красного попугая — он сидел в снегу

После того, как Юлия нашла попугая, она опубликовала данные о нем в школьном чате. Женщина с детьми хотели взять птицу на руки, но с первого раза им не получилось поднять попугая.



— Мой ребенок пытался взять попугая в рукавицы, но тот проклевал перчатку. Боевой оказался парень, — сказала Юлия. — К нам выбежала из школы женщина и принесла шарф. Мы укутали попугая и отнесли в школу.

