«Подумала, что снегирь»: новосибирцы нашли у школы красного попугая — он сидел в снегу

23 декабря в Новосибирске на улице Линейная, 33/4 заметили красного попугая. Как рассказала НГС местная жительница Юлия, птица сидела в снегу около школы.
Сибирячка уточнила, что нашла попугая примерно в 14:55 часов, когда шла на прогулку со своими сыновьями.
— Проходили мимо арки школы и увидели, что птица сидит, рядом с ней столи дети. Я подумала, что это снегирь, а потом ближе подошла и поняла, что там тропическая птица, — рассказала Юлия. — Он сидел и голову под крыло засунул. Не мог лететь, потому что замерз или устал.
После того, как Юлия нашла попугая, она опубликовала данные о нем в школьном чате. Женщина с детьми хотели взять птицу на руки, но с первого раза им не получилось поднять попугая.
— Мой ребенок пытался взять попугая в рукавицы, но тот проклевал перчатку. Боевой оказался парень, — сказала Юлия. — К нам выбежала из школы женщина и принесла шарф. Мы укутали попугая и отнесли в школу.
В результате на сообщение о найденной птице откликнулась участница школьного чата Светлана. Женщина рассказала НГС, что согласилась взять на время потерявшегося попугая.
У сибирячки дома живет свой собственный попугай, из-за чего в квартире имеется специальная клетка. Муж Светланы направился в школу, куда отнесли птицу, посадил ее клетку и отправился домой. Светлана сказала НГС, что не знает, кто владелец.
— Все восхищаются и говорят, что он очень красивый. Согласны приютить и забрать, но хозяин пока не откликнулся. По чатам домовым распространила информацию, на сайтах тоже поискала. Никаких объявлений, что потерялся попугай, — сказала Светлана. — Родился он явно не на улице.
Светлана уточнила, что готова отдать красного попугая владельцу или оставить себе. Тропической птице, по словам женщины, на вид около 2 или 3 лет.
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