«Их не должно быть даже летом»: орнитолог объяснил, почему фламинго прилетел в Новосибирскую область

— В Новосибирской, Томской областях и других такие случаи, увы, периодически отмечаются, — сказал Алексей Яновский. — Поскольку на юге Западной Сибири аномально затяжная безморозная, малоснежная, поздняя осень, люди, в частности, рыбаки, охотники и другие, активно ездят по угодьям. Что и привело к подобной встрече со сбившейся с пути южной птицей.



В мае в центре Новосибирска поселились стаи черных крупных птиц. Их заметили между станциями метро «Речной вокзал» и «Октябрьская» .

