«Их не должно быть даже летом»: орнитолог объяснил, почему фламинго прилетел в Новосибирскую область

В Новосибирской области в ноябре заметили фламинго. Фотографию птицы опубликовали в телеграм-канале министра природы региона. Фламинго спасли сотрудники службы по надзору в сфере природопользования.
Как сообщил НГС новосибирский орнитолог Алексей Яновский, ближайшие регионы, где обитает этот вид птиц, находятся в Прикаспии и юге Казахстана.
— Неправильно говорить, будто фламинго остались в Новосибирской области или не захотели улетать отсюда. Их тут не должно быть даже летом, — сказал специалист. — На фото молодая птица этого года рождения, судя по тусклой окраске. По-видимому, она отбилась от стаи из-за непогоды или беспокойства со стороны людей.
По словам специалиста, в одиночку, как и многие стайные птицы, фламинго путают направление миграции на противоположное. Отдельные особи могут оказаться далеко на северо-востоке от места рождения вместо того, чтобы лететь юго-запад в сторону Африки, где могут провести зимовку.
— В Новосибирской, Томской областях и других такие случаи, увы, периодически отмечаются, — сказал Алексей Яновский. — Поскольку на юге Западной Сибири аномально затяжная безморозная, малоснежная, поздняя осень, люди, в частности, рыбаки, охотники и другие, активно ездят по угодьям. Что и привело к подобной встрече со сбившейся с пути южной птицей.
В мае в центре Новосибирска поселились стаи черных крупных птиц. Их заметили между станциями метро «Речной вокзал» и «Октябрьская» .