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СрочноВ Новосибирской области заметили фламинго
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«Миграционные баги»: в Новосибирской области в снегу заметили фламинго — фото птицы

Снимок птицы опубликовал министр природы региона

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Птицу спасли сотрудники службы по надзору в сфере природопользования

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В ноябре в Новосибирской области заметили фламинго. Фотографию птицы опубликовал в своем телеграм-канале министр природы региона Евгений Шестернин.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области уточнил, что птицу спасли сотрудники службы по надзору в сфере природопользования. Евгений Шестернин также заявил, что сегодня специалисты министерства утилизировали туши двух кабанов, которые не смогли переплыть реку. Животные хотели добраться до берега напротив.

— Из Новосибирской области не захотел улетать фламинго, — написал министр. — Миграционные баги — фламинго не улетел, а кабан не переплыл.

В октябре в Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть. Птица упала на землю и не смогла взлететь, ее забрали на осмотр специалисты зоопарка.

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