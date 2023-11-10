«Миграционные баги»: в Новосибирской области в снегу заметили фламинго — фото птицы

В ноябре в Новосибирской области заметили фламинго. Фотографию птицы опубликовал в своем телеграм-канале министр природы региона Евгений Шестернин.
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области уточнил, что птицу спасли сотрудники службы по надзору в сфере природопользования. Евгений Шестернин также заявил, что сегодня специалисты министерства утилизировали туши двух кабанов, которые не смогли переплыть реку. Животные хотели добраться до берега напротив.
— Из Новосибирской области не захотел улетать фламинго, — написал министр. — Миграционные баги — фламинго не улетел, а кабан не переплыл.
В октябре в Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть. Птица упала на землю и не смогла взлететь, ее забрали на осмотр специалисты зоопарка.