«Упала и не смогла взлететь»: длиннохвостую неясыть нашли в Новосибирске — видео, как птицу гладят дети

В Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть, которая упала на землю. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. По его словам, информация о хищной птице поступила в министерство от жительницы Дзержинского района.
Министр опубликовал в телеграм-канале видео, на котором можно заметить неясыть. Птицу держат в руках дети, один из них решил погладить хищницу по голове.
НГС обратился в пресс-службу Минприроды Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В министерстве сообщили, что птицу нашли дети с родителями.
— Она упала на землю и не смогла взлететь. Сейчас она у взрослого человека, — сообщили в министерстве. — Ее в ближайшее время заберут и осмотрят специалисты зоопарка: если ее здоровью ничто не угрожает, и она способна лететь — вывезут в лес и отпустят; если нет — заберут на реабилитацию и затем выпустят в естественную среду.
Несколько дней назад в Академгородке заметили необычную черно-розовую птицу. Ее фотографию опубликовали в соцсетях. По словам новосибирского биолога, в городе запечатлели синицу, которая измазалась в краске.