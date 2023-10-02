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Странную черно-розовую птицу заметили в Академгородке — биолог объяснил, кто на снимке

По словам специалиста, такой цвет она приобрела из-за сока ягод

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Кадр сделали в Верхней зоне Академгородка

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Необычную черно-розовую птицу заметили новосибирцы в Академгородке. Фото пернатого опубликовали в группе «Типичный Советский / Новосибирск» во «ВКонтакте».

Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, на фото запечатлели обычную синицу, которая измазалась в розовой краске.

— Да голова со светлыми щеками и взгляд, как у обычной нашей синицы. На спинке такой же, как у нее оливковый цвет. Участки темного оперения стали черными с красным налетом, а белые розовыми. Да это синица, измазанная розовой краской, — пояснил специалист.

По словам биолога, птичка могла измазаться в соке ягод, которые сейчас созрели в регионе.

Ранее в Новосибирске заметили гламурного голубя с розовыми перьями. Птица гуляла по улицам города.

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ПтицаАлексей ЯновскийНовосибирск
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