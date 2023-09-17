В Новосибирске заметили гламурного голубя с розовыми перьями — как он мог появиться

В Новосибирске заметили необычного голубя розового цвета. Фотографию птицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, белые и розоватые голуби встречаются в природе.
— Вероятно, такой вариант окраски возник в результате генетического сбоя, иначе мутации или при скрещивании породистых голубей с дикими, — объяснил специалиста.
Также, по словам биолога, птицы разных цветов встречаются в том случае, если их покрасил хозяин или голубь случайно испачкался краской.
Под Новосибирском в селе Барышево местные жители поймали окольцованного лимонного фазана.