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В Новосибирске заметили гламурного голубя с розовыми перьями — как он мог появиться

Птица гуляла по улицам города

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На фотографии видно, что у голубя розовые перья

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В Новосибирске заметили необычного голубя розового цвета. Фотографию птицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, белые и розоватые голуби встречаются в природе.

— Вероятно, такой вариант окраски возник в результате генетического сбоя, иначе мутации или при скрещивании породистых голубей с дикими, — объяснил специалиста.

Также, по словам биолога, птицы разных цветов встречаются в том случае, если их покрасил хозяин или голубь случайно испачкался краской.

Под Новосибирском в селе Барышево местные жители поймали окольцованного лимонного фазана.

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