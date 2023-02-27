«Думали, что же случилось, — а у нас на машине лимонный фазан»: под Новосибирском ищут хозяина необычной птицы

— В барышевские группы скинули объявление, что по улице Совхозной ходит такая прелесть. Какое-то время прошло, начали лаять собаки. Думаем, что же случилось, а это лимонный фазан сидит на нашей машине, ну мы его и поймали, — говорит Кристина.