«Думали, что же случилось, — а у нас на машине лимонный фазан»: под Новосибирском ищут хозяина необычной птицы

В селе Барышево под Новосибирском местные жители поймали окольцованного лимонного фазана и сейчас ищут его хозяина.
Птицу приютила семья Кристины Фирсовой, она рассказала, что сообщения о фазане ходили по соцсетям.
— В барышевские группы скинули объявление, что по улице Совхозной ходит такая прелесть. Какое-то время прошло, начали лаять собаки. Думаем, что же случилось, а это лимонный фазан сидит на нашей машине, ну мы его и поймали, — говорит Кристина.
Лимонный фазан — специально выведенные декоративные птицы. По информации сайта московского зоомагазина «Малинки», такой фазан стоит
В середине февраля в Новосибирске волонтеры фонда помощи животным спасли летучую мышь: животное нашла подписчица группы фонда у себя в подъезде в Горском микрорайоне.