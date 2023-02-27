freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняИщут хозяина лимонного фазана
Все новости
Все новости

«Думали, что же случилось, — а у нас на машине лимонный фазан»: под Новосибирском ищут хозяина необычной птицы

У фазана на лапке есть специальное кольцо

2 331

У фазана грозный взгляд

Поделиться

В селе Барышево под Новосибирском местные жители поймали окольцованного лимонного фазана и сейчас ищут его хозяина.

Птицу приютила семья Кристины Фирсовой, она рассказала, что сообщения о фазане ходили по соцсетям.

— В барышевские группы скинули объявление, что по улице Совхозной ходит такая прелесть. Какое-то время прошло, начали лаять собаки. Думаем, что же случилось, а это лимонный фазан сидит на нашей машине, ну мы его и поймали, — говорит Кристина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Фазан сейчас живет у семьи Кристины

Видео: Кристина Фирсова

Лимонный фазан — специально выведенные декоративные птицы. По информации сайта московского зоомагазина «Малинки», такой фазан стоит 3 тысячи рублей.

В середине февраля в Новосибирске волонтеры фонда помощи животным спасли летучую мышь: животное нашла подписчица группы фонда у себя в подъезде в Горском микрорайоне.

По теме

ЖивотныеПотеряшкиПтицаФазан
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter