Концертная программа: в Новосибирске ищут организатора праздника на 1 Мая

Мероприятие планируется провести в парке культуры и отдыха «Центральный». Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске ищут организатора мероприятия, посвященного Празднику весны и труда. Начальная цена контракта на оказание услуг составляет почти 1,5 миллиона рублей.



Об этом сказано на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской обалсти «Центр патриотического воспитания». Мероприятие планируется провести 1 мая на улице Мичурина, 8 в парке культуры и отдыха «Центральный».



— Цель оказания услуг: формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России, — сказано в документах.



В описании объекта закупки уточняется, что продолжительность мероприятия составит не менее 4 часов, оно должно включать концертную программу, работу тематических интерактивных площадок и анимационной группы.



Исполнителю необходимо разработать сценарный план, список творческих коллективов и другое. Костюмы артистов должны соответствовать тематике песни или танца.



— Обеспечить организацию и проведение концертной программы, состоящую из массовых зрелищных творческих номеров и сольных исполнителей (вокального, инструментального и хореографического жанра) с репертуаром в соответствии с тематикой мероприятия, — указано в документах.



На площадке установят ярмарочные палатки для интерактивной программы и выдачи питания участникам мероприятия. Кроме того, там планируется оформить сцену, выполнить монтаж переносных металлических барьеров и другое.

Подать заявку на участие в закупке можно до 4 апреля. Определить подрядчика планируется 8 апреля.

