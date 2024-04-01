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Развлечения Концертная программа: в Новосибирске ищут организатора праздника на 1 Мая

Концертная программа: в Новосибирске ищут организатора праздника на 1 Мая

За выполнение работ готовы заплатить почти 1,5 миллиона рублей

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Мероприятие планируется провести в парке культуры и отдыха «Центральный».

В Новосибирске ищут организатора мероприятия, посвященного Празднику весны и труда. Начальная цена контракта на оказание услуг составляет почти 1,5 миллиона рублей.

Об этом сказано на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской обалсти «Центр патриотического воспитания». Мероприятие планируется провести 1 мая на улице Мичурина, 8 в парке культуры и отдыха «Центральный».

— Цель оказания услуг: формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России, — сказано в документах.

В описании объекта закупки уточняется, что продолжительность мероприятия составит не менее 4 часов, оно должно включать концертную программу, работу тематических интерактивных площадок и анимационной группы.

Исполнителю необходимо разработать сценарный план, список творческих коллективов и другое. Костюмы артистов должны соответствовать тематике песни или танца.

— Обеспечить организацию и проведение концертной программы, состоящую из массовых зрелищных творческих номеров и сольных исполнителей (вокального, инструментального и хореографического жанра) с репертуаром в соответствии с тематикой мероприятия, — указано в документах.

На площадке установят ярмарочные палатки для интерактивной программы и выдачи питания участникам мероприятия. Кроме того, там планируется оформить сцену, выполнить монтаж переносных металлических барьеров и другое.

Подать заявку на участие в закупке можно до 4 апреля. Определить подрядчика планируется 8 апреля.

Месяц назад многие жительницы Новосибирска получили подарки в честь Международного женского дня. Сибирячки показали фотографии своих букетов.

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