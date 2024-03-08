Железные розы, пижамные вечеринки и песни Шатунова: как поздравили жительниц Новосибирска с 8 Марта

— Нас поздравили на работе сертификатом в «Золотое Яблоко» — лучший подарок. Ну и цветочки, конечно, — поделилась Юлия.

— Наши коллеги нас шикарно поздравили: банкетный стол, торт, шампанское, цветы и сертификаты в спа. Спасибо им за это! — Поблагодарила мужчин Ольга П.