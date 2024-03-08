Железные розы, пижамные вечеринки и песни Шатунова: как поздравили жительниц Новосибирска с 8 Марта

Многие жительницы Новосибирска с 7 марта получают подарки в честь Международного женского дня. Многие коллеги и близкие люди устраивают для женщин сюрпризы, готовят необычные подарки и устраивают вечеринки. Кто-то приглашает саксофониста, а сварщики делают собственными руками розу. Жительницы Новосибирска поделились, как их поздравили с 8 Марта, и показали фотографии своих букетов.
— Нас поздравили на работе сертификатом в «Золотое Яблоко» — лучший подарок. Ну и цветочки, конечно, — поделилась Юлия.
— Наши коллеги нас шикарно поздравили: банкетный стол, торт, шампанское, цветы и сертификаты в спа. Спасибо им за это! — Поблагодарила мужчин Ольга П.
— Наши мужчины устроили нам трехдневный квест — в первый день заказали циркача, во второй — фотосессию и выезд в керлинг-центр, сегодня подарили цветы! Безумно их ценим! — поделилась Дарья.
— В компании «Первый Снег» устроили в честь праздника пижамную вечеринку. Были песни, вкусняшки и даже шоу «Импровизация», — рассказала Яна.
— С порога песни Шатунова и букеты тюльпанов, фуршет и шарж в подарок! Очень классно! И необычно — описала свое утро Антонина.
— Директор устроил живую музыку, саксофонист играл и поздравлял нас, — написала Юлия.
— Эту розу сварили наши сварщики. Считаю этот подарок самым дорогим! — рассказала Анна.
В Кемеровской области мужчина решил сделать необычный подарок на 8 Марта своей возлюбленной и привел домой коня.