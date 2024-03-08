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Железные розы, пижамные вечеринки и песни Шатунова: как поздравили жительниц Новосибирска с 8 Марта

Читательницы поделились фотографиями букетов

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Многим подарили букеты на работе

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Многие жительницы Новосибирска с 7 марта получают подарки в честь Международного женского дня. Многие коллеги и близкие люди устраивают для женщин сюрпризы, готовят необычные подарки и устраивают вечеринки. Кто-то приглашает саксофониста, а сварщики делают собственными руками розу. Жительницы Новосибирска поделились, как их поздравили с 8 Марта, и показали фотографии своих букетов.

Сертификат — надежный подарок, если не знаешь, что дарить

Сертификат — надежный подарок, если не знаешь, что дарить

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— Нас поздравили на работе сертификатом в «Золотое Яблоко» — лучший подарок. Ну и цветочки, конечно, — поделилась Юлия.

— Наши коллеги нас шикарно поздравили: банкетный стол, торт, шампанское, цветы и сертификаты в спа. Спасибо им за это! — Поблагодарила мужчин Ольга П.

Сибирячки съездили в керлинг-центр

Сибирячки съездили в керлинг-центр

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— Наши мужчины устроили нам трехдневный квест — в первый день заказали циркача, во второй — фотосессию и выезд в керлинг-центр, сегодня подарили цветы! Безумно их ценим! — поделилась Дарья.

В честь праздника на работу новосибирцы пришли в пижамах

В честь праздника на работу новосибирцы пришли в пижамах

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— В компании «Первый Снег» устроили в честь праздника пижамную вечеринку. Были песни, вкусняшки и даже шоу «Импровизация», — рассказала Яна.

— С порога песни Шатунова и букеты тюльпанов, фуршет и шарж в подарок! Очень классно! И необычно — описала свое утро Антонина.

Сертификат и тюльпаны — популярный подарок для коллег

Сертификат и тюльпаны — популярный подарок для коллег

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— Директор устроил живую музыку, саксофонист играл и поздравлял нас, — написала Юлия.

Дарить можно не только тюльпаны

Дарить можно не только тюльпаны

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Ольга своим подарком тоже довольна

Ольга своим подарком тоже довольна

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Магазины косметики тоже выходят в топ популярных подарков

Магазины косметики тоже выходят в топ популярных подарков

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Сибирячке на работе приготовили необычный подарок

Сибирячке на работе приготовили необычный подарок

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— Эту розу сварили наши сварщики. Считаю этот подарок самым дорогим! — рассказала Анна.

Мужчина поделился фотографией подарка для учительницы

Мужчина поделился фотографией подарка для учительницы

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В Кемеровской области мужчина решил сделать необычный подарок на 8 Марта своей возлюбленной и привел домой коня.

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Подарок8 МартаПраздникНовосибирск
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