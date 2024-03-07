«Я закодируюсь»: чем закончилась история с сибиряком, который привел живую лошадь в квартиру на пятом этаже

После этого Екатерина — сожительница героя видео — рассказала соседям, что спала, когда к ней в съемную квартиру верхом на лошади ворвался Сергей. Перед этим они поругались, и он ушел, но так как ругань, по данным местных СМИ, для них дело привычное, она не стала дожидаться сожителя и уснула. Перепуганное животное провело в квартире около двух часов.



История не осталась без внимания правоохранителей. Вскоре мужчина уже давал показания полицейским, пояснив, что лошадь взял на ферме, где когда-то сам работал. В ночи он приехал к бывшему коллеге, одолжил у него животное и поскакал к возлюбленной. Но зачем он повел его на пятый этаж — объяснить не удалось.