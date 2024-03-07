«Я закодируюсь»: чем закончилась история с сибиряком, который привел живую лошадь в квартиру на пятом этаже

Разнорабочий из Кемеровской области Сергей Антипов проснулся знаменитым на всю страну после того, как попробовал стать «принцем на белом коне» не в переносном, а в буквальном смысле. Свою спутницу жизни он решил поздравить с 8 Марта нестандартно и поэтому привел к ней в квартиру на пятом этаже животное. Откуда мужчина взял лошадь и чем закончилось необычное поздравление — смотрите в нашем видео, опубликованном выше.
Эта история осталась бы неизвестной, если бы телеграм-каналы Кузбасса не опубликовали видео с камер наблюдения, установленных в многоквартирном доме. На кадрах видно, как явно нетрезвый мужчина с трудом, но заводит в подъезд хрущевки лошадь. Поднявшись на площадку, он безуспешно пытается оседлать животное. Вскоре появились и другие кадры — уже из квартиры. И, судя по снимкам, 33-летнему «принцу» удалось взобраться на лошадь.
В соцсетях местные жители писали, что слышали цокот копыт, но не все придали этому значения, так как не могли представить, откуда взяться лошади на пятом этаже дома.
После этого Екатерина — сожительница героя видео — рассказала соседям, что спала, когда к ней в съемную квартиру верхом на лошади ворвался Сергей. Перед этим они поругались, и он ушел, но так как ругань, по данным местных СМИ, для них дело привычное, она не стала дожидаться сожителя и уснула. Перепуганное животное провело в квартире около двух часов.
История не осталась без внимания правоохранителей. Вскоре мужчина уже давал показания полицейским, пояснив, что лошадь взял на ферме, где когда-то сам работал. В ночи он приехал к бывшему коллеге, одолжил у него животное и поскакал к возлюбленной. Но зачем он повел его на пятый этаж — объяснить не удалось.
— Был очень сильно пьяный. <...> Никогда в жизни так делать не буду, закодируюсь, — сказал мужчина на допросе.
Сожительница предположила, что это был подарок на 8 Марта. Но хозяин квартиры не оценил перформанса и велел съезжать.
В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство), а суд отправил его на сутки под арест. Что касается лошади, то с ней всё хорошо. В тот же день ее вернули на ферму.