Концерты, радио и личный самолет: чем в Новосибирске запомнилась Алла Пугачева — хроника событий

Последний раз с концертом в Новосибирске певица была в 2009 году Источник: Алла Пугачева NEWS / «Вконтакте»











Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 27 марта сообщил, что генпрокуратура начала процедуру признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Как отметил Бородин, причиной обращения в ведомство стала позиция знаменитости относительно специальной военной операции на Украине. Пугачева уже несколько лет живет в Израиле. Вспоминаем, что общего у Примадонны российской эстрады и Новосибирска.



История взаимоотношений Пугачевой и Новосибирска начинается в 1979 году, когда в течение двух недель — практически каждый день — она выступала в ЛДС «Сибирь». Как вспоминал в свое время ныне покойный организатор тех концертов, бывший директор Новосибирской филармонии Александр Милантьев, «народ толпой валил на ее концерты, и Пугачева лучше всех выполнила план по сборам».



Следующий концерт певицы в Новосибирске состоялся в 1992 году. Сюда она прибыла из Барнаула утром 15 апреля — аккурат в свой день рождения. 43-летие Примадонна отмечала на широкую ногу.



Выступление в 1992 году не обошлось без скандала. 18 апреля у Пугачевой был запланирован концерт в Кемерово, но еще будучи в Новосибирске она заболела и осталась без голоса. Эту информацию узнали журналисты и выдали новость в эфир. Тогда никто не знал, что Сибирское страховое товарищество застраховало голос Пугачевой на 100 тысяч рублей, но только на время ее гастролей на Кузбассе. В результате получилось, что кемеровские телевизионщики, сами того не зная, лишили Примадонну страховки. Пугачеву история эта вывела из себя, она даже грозилась подать на журналистов иск в размере 300 тысяч рублей, доказывая, что простудилась именно на кемеровской земле, а не в Новосибирске.

Билеты на прощальный концерт певицы стояли от 3 до 35 тысяч рублей Источник: Алла Пугачева NEWS / «Вконтакте»











Затем были два выступления в 1998-м и концерт в ДКЖ в 2005 году. Последнее выступление Примадонны на подмостках Новосибирска состоялось 14 октября 2009 года в рамках ее прощального тура «От апреля до апреля».



Билеты на выступление певицы в НОВАТе стоили от 3 до 35 тысяч рублей. За два дня до выступления в кассе оставалось много свободных билетов, однако в день концерта все билеты оказались раскуплены, а места заняты. Тогда в Большом зале оперного, вмещающем около 2 тысяч зрителей, пришлось даже выставлять дополнительные стулья.



Из первых лиц города концерт посетил тогда еще действующий мэр Владимир Городецкий с женой. Как тогда отмечал Городецкий, от выступления у него остались самые приятные впечатления.



— Хорошо провел время, погрузился в какую-то такую ауру. Впечатляет то, что Алла Борисовна умеет передать состояние своей души, — рассказал мэр.

По мнению градоначальника, Алле Пугачевой было рано уходить с большой сцены. В качестве примера он привел Иосифа Кобзона, который на тот момент «лет 5–7 назад» также заявлял о своем уходе, однако продолжил концертную деятельность.

В 2010 году Пугачева запускала в Новосибирске радио Источник: Алла Пугачева NEWS / «Вконтакте»











Но не только след от концертной деятельности оставила Алла Пугачева в Новосибирске. С 4 мая по 27 декабря 2010 года в городе вещало «Радио Алла». Оно функционировало на частоте 97,4 FM.



В холдинге ВКПМ «Радио Алла» было первой радиостанцией, ориентированной на женскую аудиторию. Художественным руководителем радиостанции, а также автором и ведущей эксклюзивных программ была сама Алла Пугачева. Формат «Радио Алла» — современная популярная российская музыка.

Личный самолет Пугачевой уже несколько лет находится в аэропорту Толмачево Источник: Алла Пугачева NEWS / «Вконтакте»









