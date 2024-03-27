Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом

Алла Пугачева закончила гастролировать в 2010 году, но до сих пор многим не дает покоя

— Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня, — написал Бородин у себя в телеграм-канале.

Глава ФПБК уже не раз обращался в различные инстанции, в том числе в генпрокуратуру, с требованиями проверить российских артистов на предмет административных и уголовных нарушений. Кроме Аллы Пугачёвой, он просил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского. В том числе Бородина волновала их позиция относительно специальной военной операции на Украине.