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Страна и мир подробности Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом

Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом

Инициировать проверки в отношении Примадонны требуют с 2023 года

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Алла Пугачева закончила гастролировать в 2010 году, но до сих пор многим не дает покоя

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что генпрокуратура начала процедуру признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.

— Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня, — написал Бородин у себя в телеграм-канале.

Глава ФПБК уже не раз обращался в различные инстанции, в том числе в генпрокуратуру, с требованиями проверить российских артистов на предмет административных и уголовных нарушений. Кроме Аллы Пугачёвой, он просил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского. В том числе Бородина волновала их позиция относительно специальной военной операции на Украине.

А вы согласны с намерениями прокуратуры — Алла Пугачёва должна пополнить список иноагентов?

Давно пора
Аллу не трожьте!
Ну и чего Примадонне этот список?
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Алла Пугачева Иноагенты Виталий Бородин Прокуратура Иностранный агент
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