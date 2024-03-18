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Фоторепортаж

«Пришли сотни людей»: толпа новосибирцев с флагами собралась в Центральном парке

Люди отмечают день присоединения Крыма — это случилось 10 лет назад

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Праздник начался в полдень

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В Центральном парке Новосибирска сегодня, 18 марта, прошел праздник и концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Здесь собралось несколько сотен горожан с флагами.

— Пришло несколько сотен человек, думаю, что чуть меньше тысячи, — сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Как новосибирцы празднуют этот день, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.

Участники стали собираться чуть раньше 12:00

Участники стали собираться чуть раньше 12:00

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Многие принесли с собой огромные флаги России

Многие принесли с собой огромные флаги России

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Было много пенсионеров

Было много пенсионеров

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И не меньше молодежи

И не меньше молодежи

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Принесли люди и небольшие флаги

Принесли люди и небольшие флаги

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Некоторые посчитали, что одного флага недостаточно

Некоторые посчитали, что одного флага недостаточно

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В парке собралось около тысячи человек

В парке собралось около тысячи человек

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Многие делали фото на память

Многие делали фото на память

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Подготовка к мероприятию была серьезная

Подготовка к мероприятию была серьезная

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Сегодня тепло и солнечно

Сегодня тепло и солнечно

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Участники не стеснялись петь

Участники не стеснялись петь

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Среди участников были представители политических партий, студенческих объединений и предприятий

Среди участников были представители политических партий, студенческих объединений и предприятий

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В начале выступали чиновники

В начале выступали чиновники

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В программе и праздничный концерт

В программе и праздничный концерт

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Принятие Крыма в состав России стало переломным моментом и в каком-то смысле определило будущее не только полуострова, но и России, повлияв на мировые события и внешнеполитические отношения между странами. Вспоминаем, как это было 10 лет назад, в фотографиях.

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