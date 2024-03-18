«Пришли сотни людей»: толпа новосибирцев с флагами собралась в Центральном парке

— Пришло несколько сотен человек, думаю, что чуть меньше тысячи, — сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Как новосибирцы празднуют этот день, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.