«Пришли сотни людей»: толпа новосибирцев с флагами собралась в Центральном парке

В Центральном парке Новосибирска сегодня, 18 марта, прошел праздник и концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Здесь собралось несколько сотен горожан с флагами.
— Пришло несколько сотен человек, думаю, что чуть меньше тысячи, — сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Как новосибирцы празднуют этот день, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.
Принятие Крыма в состав России стало переломным моментом и в каком-то смысле определило будущее не только полуострова, но и России, повлияв на мировые события и внешнеполитические отношения между странами. Вспоминаем, как это было 10 лет назад, в фотографиях.