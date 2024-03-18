10 лет прошло после референдума о присоединении Крыма. 13 фото события, которое изменило историю

В 2013 году на финишную прямую вышла подготовка к подписанию соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, переговоры по которому велись с 2007 года — договор должен был углубить партнерство по ряду аспектов, касающихся как политики, так и экономики. В то же время официальные заявления как российских, так и украинских властей говорили о том, что это приведет к ухудшению российско-украинских отношений, в первую очередь в экономической сфере.

Параллельно события развивались в Крыму. Осенью 2013 года делегация Верховной рады Автономной Республики Крым едет в Краснодарский край, там обсуждаются перспективы создания еврорегиона «Крым — Кубань». Предполагается, что это позволит объединить финансовые ресурсы и способствовать экономическому развитию Крыма.

За несколько дней до подписания соглашения с ЕС действующий президент Украины Виктор Янукович принимает решение заморозить его подготовку. Оппозиция с этим мнением не согласна. В Киеве проходят акции протеста, после их разгона конфликт усиливается. Акции протеста становятся массовыми и получают название Евромайдан.

Официальные власти регионов Украины относятся к событиям в Киеве по-разному. В одних регионах облсоветы поддерживают оппозицию, в других — обвиняют ее в дестабилизации ситуации в стране. Крымский парламент последовательно поддерживает сторону президента.

В феврале противостояние достигает своего пика и в конце концов приводит к смене власти. 22 февраля Виктор Янукович заявляет о государственном перевороте. Верховная рада Украины принимает постановление, в котором говорится, что он «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий».

За два дня до этого спикер парламента АРК Владимир Константинов в Москве встречается с депутатами российской Госдумы.

— Полуостров может отделиться от Украины в случае серьезной дестабилизации ситуации в стране, и подобное развитие событий станет возможным, если страна развалится, — говорит Константинов.