В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдума
Голосование проходило с 23 по 27 сентября
По итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В Луганской Народной Республике 98,42% бюллетеней — также с вариантом за вхождение в РФ. Обработаны все протоколы и в Донецкой Народной Республике, за вхождение там проголосовали 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 87,05%, следует из данных местных избиркомов.
После закрытия избирательных участков в ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%, всего в голосовании приняли участие
Голосование проходило с 23 по 27 сентября. Предпосылками к этому стало признание Россией в феврале 2022 года независимости ДНР и ЛНР. Республики неоднократно заявляли о готовности войти в состав России, позднее с аналогичными заявлениями выступили военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей. Главы территорий, где прошли референдумы о присоединении к РФ, в ближайшее время собираются приехать в Москву. В Кремле пока молчат как об итогах референдума, так и о возможной встрече Владимира Путина с руководителями этих регионов.
О непризнании результатов референдума ранее заявляли глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер ФРГ Олаф Шольц, администрация президента Турции Реджепа Эрдогана и другие страны. В Абхазии заявили, что с уважением относятся к референдумам о присоединении к России. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что заседание Совета Федерации по вопросу приема новых регионов в состав РФ может пройти
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