«Позволяет мне делать всё»: история любви и громкого скандала Никиты Джигурды с Анастасией Волочковой

Спектакля не вышло. Журналисты MSK1.RU узнали о конфликте с двух сторон: вот что нашему корреспонденту ответила Волочкова, которая в данный момент нежится на Мальдивах:

— Я не хочу на отдыхе комментировать такие моменты. У меня всё прекрасно, — рассказала MSK1.RU Волочкова.

Балерина также добавила, что не следит за комментариями в Сети.

— Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды, — поделилась с нами Анастасия. — На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди, — высказалась Анастасия Волочкова.