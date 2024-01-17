«Позволяет мне делать всё»: история любви и громкого скандала Никиты Джигурды с Анастасией Волочковой

Пользователи Сети возмутились из-за слитого в интернет видео с участием Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой: на кадрах актер в танце спускает штаны со своей подруги-балерины и целует ее в разные части тела.
В своем инстаграме (деятельность запрещена в РФ) Никита Джигурда с намеком на скандальную вечеринку Ивлеевой заявил, что «зашел в ту дверь»:
— Спектакль, где «страшный» зверь мнет балерину в зазеркалье, — так описал происходящее на видео Джигурда. — Хотите спектакль для взрослых с нашим участием?
Спектакля не вышло. Журналисты MSK1.RU узнали о конфликте с двух сторон: вот что нашему корреспонденту ответила Волочкова, которая в данный момент нежится на Мальдивах:
— Я не хочу на отдыхе комментировать такие моменты. У меня всё прекрасно, — рассказала MSK1.RU Волочкова.
Балерина также добавила, что не следит за комментариями в Сети.
— Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды, — поделилась с нами Анастасия. — На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди, — высказалась Анастасия Волочкова.
В своем Telegram-канале Волочкова тоже не стала хранить молчание: она написала, что после слитых кадров их танца она больше не будет «пускать в дом таких недобропорядочных людей».
— Эту подлость я простить тебе не смогу. Такой «подарок» ты мне решил устроить перед моим днем рождения? Только твой поступок тебя не красит. Деньги имеют свойство заканчиваться, а вот совесть не купить. Мне искренне жаль, что ты так поступил. Я очень тяжело переживаю разочарование в людях. Даже мужчиной тебя после этого не назвать, фу, — написала в своем Telegram-канале Волочкова.
Сейчас этот пост балерина удалила.
К слову, день рождения у Волочковой 20 января, ей исполнится 48 лет.
А вот что рассказал в диалоге с корреспондентом MSK1.RU Никита Джигурда:
— Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны, — говорит актер.
По версии Никиты Джигурды, видео слили в Сеть 14 января, после чего, спустя сутки, он решил опубликовать его у себя в соцсетях:
— Уже после миллионных просмотров в России и за ее рубежом я, после многочисленных звонков СМИ, 15 января выставил одну из версий того же видео. И не ожидал от Богини Волочковой такой реакции и наезда, — поделился Никита Джигурда с MSK1.RU.
Никита Джигурда также подтвердил информацию о звонке Анастасии его жене:
— Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в интернет. Настенька сама, сознательно или сгоряча, подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы! — высказался Джигурда в разговоре с нами.
По версии Никиты Джигурды, видео слил в интернет или тот, кто снимал закрытую прошлогоднюю репетицию, или сама Анастасия Волочкова, «как она это не раз делала с нашими прошлыми перформансами».
Мы попытались разобраться в истории пылкой любви и узнать, действительно ли она платоническая, как уверяли всегда Никита и Анастасия.
Позволяет делать всё, за исключением проникновения
В старых интервью Никита Джигурда не скрывал своего восхищения подругой-балериной: по его словам, Анастасия Волочкова — очень привлекательная женщина.
— Но у нее такой дух, что многие мужчины просто не выдерживают. Она — вольная, свободная, талантливая, красивая и говорит то, что думает. Далеко не всем мужчинам это нравится! Я прихожу к Насте, но даже мысли не допускаю о близких отношениях. Мы занимаемся священной тантрой. Я счастлив, что Анисина мне позволяет делать всё, за исключением проникновения в междуножный храм другой женщины, — сообщал Джигурда в своем старом интервью.
Сколько раз в день нужно Волочковой?
Никита Джигурда рассказывал до этого, что, даже если бы в его жизни не было фигуристки Марины Анисиной, он бы не рискнул вступать в контакт с Волочковой. Дело в том, что балерина обожает интимные игры, занимаясь сексом по 4–5 раз в день. Джигурда признается, что в его возрасте удовлетворить сексуальные потребности столь жаркой женщины ему было бы сложно.
— Я бы не рискнул вступать с ней в контакт, потому что Настька — суперсексуальная, — рассказывал Никита в интервью. — Сейчас я ее уже не потяну. Вот если бы лет двадцать назад, тогда бы потянул. А сейчас я уже матерый волк.
Так был ли роман?
Никита Джигурда не раз опровергал слухи о романе с Волочковой: по заявлениям актера, у них с Анастасией всегда была только дружба, тантрические практики и платоническая любовь. Было ли происходящее на недавно завирусившемся видео духовной практикой или выражением крепкой дружбы, достоверно неизвестно.
А вот свою жену, Марину Анисину, Никита Джигурда очень любит. Об их интимной жизни Джигурда отзывался в ярких красках:
— Первые пять лет с Маринкой у нас была почти ежедневная духовная Камасутра с ежедневными оргазмами с ее стороны. Ее мама говорила: «Джигурда ее околдовал, превратил в душечку!» Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой, — рассказывал актер в интервью.
Что думает жена Никиты Джигурды о его похождениях? В своих прошлых интервью спортсменка признавалась, что чувствует себя особенной.
— У гения может быть только одна Дульсинея — и других быть не может! — говорила о своем браке Марина Анисина.
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