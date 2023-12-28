«1 января и дальше ничего не изменится»: почему новосибирцы не празднуют Новый год — 8 историй

Игорь: «Салюты вовсе не понимаю»

— Я не отмечаю Новый год с 31 декабря на 1 января, потому что это всего лишь дата, которую назначили люди для подведения итогов. В этот день наживаются торговцы, барыги и прочие алчные люди, а я не хочу приносить им сверхприбыль только из-за праздника. Кроме того, для многих Новый год — повод напиться и объесться, забросить диеты и даже спиться на праздники. Для меня это чуждо.

Салюты и вовсе не понимаю — деньги на ветер. Главное, в честь чего? 9 мая — да, понимаю. Но почему именно с 31 декабря на 1 января — не понятно. Например, день энергетика — самый короткий день и самая длинная ночь, запуск фейерверков и салютов в самую длинную ночь я бы понял. Первого января и дальше ничего не изменится, тем более не поменяется в лучшую сторону, все будет точно так же. А ведь может и еще хуже стать, так чему радоваться-то?