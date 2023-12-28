«1 января и дальше ничего не изменится»: почему новосибирцы не празднуют Новый год — 8 историй

Для многих Новый год — важный и волшебный праздник с особым значением и традициями: близким дарят подарки, загадывают желание под бой курантов, слушают поздравление президента и едят салаты. Но есть и те, кто Новый год не отмечает — совсем. НГС пообщался с новосибирцами, которые считают, что встречать 1 января бессмысленно: они не запускают салюты, ложатся спать пораньше, не покупают наряды и считают, что есть мандарины и пить шампанское можно каждый день независимо от даты.
Игорь: «Салюты вовсе не понимаю»
— Я не отмечаю Новый год с 31 декабря на 1 января, потому что это всего лишь дата, которую назначили люди для подведения итогов. В этот день наживаются торговцы, барыги и прочие алчные люди, а я не хочу приносить им сверхприбыль только из-за праздника. Кроме того, для многих Новый год — повод напиться и объесться, забросить диеты и даже спиться на праздники. Для меня это чуждо.
Салюты и вовсе не понимаю — деньги на ветер. Главное, в честь чего? 9 мая — да, понимаю. Но почему именно с 31 декабря на 1 января — не понятно. Например, день энергетика — самый короткий день и самая длинная ночь, запуск фейерверков и салютов в самую длинную ночь я бы понял. Первого января и дальше ничего не изменится, тем более не поменяется в лучшую сторону, все будет точно так же. А ведь может и еще хуже стать, так чему радоваться-то?
Для меня праздник, обозначающий Новый год — День весеннего равноденствия. Этот день означает, что мы пережили зиму, приходит весна и день начнет прибавляться.
Анна: «Для нас это не время для радости»
— Праздновала каждый Новый год сначала с семьей, потом с друзьями, так было заведено: собирались за столом, который ломился от еды, поздравляли друг друга, гуляли до утра. Но уже несколько лет я не отмечаю этот праздник.
В октябре четыре года назад моя мама сильно заболела, умерла 31 декабря утром, теперь для нас конец года — не время для радости. В тот день мы все много плакали. Осталось ужасное воспоминание, как я сидела у кровати мамы и не верила, что все это правда.
Возможно, в будущем я снова смогу радоваться салютам и всем новогодним прелестям, но сейчас каждый раз, когда город начинают украшать к празднику, я вспоминаю то, что произошло.
Наталья: «Как в анекдоте»
— Не праздную уже лет 10. Не хочется объедаться в 12 ночи, а пить тем более.
Началось все, как в анекдоте про мужа и любовницу: мужу сказала, что к любовнику, любовнику, что к мужу, а сама работать. Так и я сказала одной компании, что буду с другой, а другой — наоборот, сама легла спать.
Антон: «Пока все тратят, мы откладываем»
— Новый год я не отмечаю только из-за финансовых причин. Мы с женой три года назад договорились, что не будем принимать подарки и сами не будет дарить ничего другим. Так в декабре, пока все тратят сбережения, мы откладываем примерно 30 тысяч рублей, которые должны были потратить на подарки для друзей и членов семьи. Не накрываем праздничный стол, экономя еще примерно 10 тысяч рублей, и не покупаем наряды, что также выходит примерно в 20 тысяч рублей.
На сэкономленные средства на январские праздники, а иногда в феврале улетаем на отдых в теплые страны — уже побывали в Таиланде и Турции.
Праздник складывается из того, что мы выпиваем немного шампанского, слушаем поздравление президента и засыпаем. Зато 1 января, когда улицы почти пустые, можно прогуляться по центру города без толпы.
Евгения: «Стало неинтересно»
— Раньше Новый год был чем-то волшебным, потому что покупали мандарины, конфеты, которых особо не было, салюты только на 31 декабря можно было найти. Сейчас хоть каждый день ешь то, что пойдет на праздничный стол. Стало неинтересно: изобилие всего, игрушек, подарков, «Иронию судьбы» можно в любой день посмотреть.
Мария: «Праздник переоценен»
— После того, как я переехала в Москву из Новосибирска, праздник потерял свой смысл. Иногда я возвращаюсь к семье на Новый год, но это случается не чаще, чем раз в несколько лет: дорогие билеты, да и по работе завал перед длинными выходными. Сейчас я живу одна. С друзьями пробовала праздновать, но это совсем не та атмосфера.
Я не люблю тратить нервы в предпраздничной суете в магазинах, начиная от продуктовых, заканчивая любым торговым центром. Пробки за две недели до праздника становятся ужасными, люди занимают даты в салонах красоты чуть ли не за пару месяцев, чтобы успеть привести себя в порядок перед Новым годом. Такое поведение мне совсем непонятно: за собой следить и ухаживать нужно всегда, а не только перед концом года. В спортзале, например, на второй неделе декабря не протолкнуться — все резко решают похудеть перед праздником.
Уверена, что праздник сильно переоценен, да, волшебство можно устроить для детей, но для меня Новый год — обычный день.
Марк: «Новый год не для меня»
— О празднике у меня остались плохие впечатления из детства: родители весь день готовили праздничный стол и понемногу выпивали, когда же пришло время отмечать сам праздник, они уснули. Так в 9 лет я встретил Новый год один, пока родители спали в соседней комнате. После этого я четко решил, что праздник мне не нужен.
В подростковом возрасте пытался отмечать с друзьями, сначала было весело, но потом они напились и произошла драка непонятно из-за чего. Так я решил, что Новый год не для меня. Всегда ложусь спать пораньше и пытаюсь отдохнуть после работы, которая наваливается в декабре.
Анастасия: «Всё, что я хочу — расслабиться»
— Я очень спокойный и размеренный человек, не люблю торопиться, а в Новый год все резко начинают суетиться: покупать подарки, спрашивать, где я буду встречать праздник. В конце года все, что я хочу — расслабиться, а не думать, как и где отмечать Новый год.
Мои друзья считают, что странно не отмечать новогоднюю ночь и даже один раз пришли ко мне ночью, но веселья мне это не принесло.
Дом я украшаю и даже иногда ставлю елку, но так называемый праздник провожу одна: дожидаюсь курантов и сразу же ложусь спать. Как будто Новый год — не для меня, так пошло с детства, когда родители с друзьями всю ночь веселились, а мне только хотелось поскорее уснуть.
Недавно НГС пообщался с новосибирцами, которые праздновали Новый год за границей, прочитайте истории тех, кто решил отметить 31 декабря под пальмами или в историческом городе.