«Взяли с собой икру и шампанское»: как новосибирцы отмечали Новый год вдали от России — три истории из разных стран

— Наверное, каждый год улетать я бы не хотела. Важны ритуалы и традиции: привычный стол и еда, новогодние фильмы, катание на лыжах и коньках, бой курантов, — поделилась женщина.

На следующий год после заграничного Нового года семья снова хотела улететь, но не получилось из-за работы, а потом началась пандемия. В этом году сибиряки планируют снова отправиться в путешествие, но пока не знают, получится ли.



8 городов Израиля

Марина часто летает за границу и в города России вместе с подругой. Дважды в одном и том же месте, признается сибирячка, она не отдыхает — выбирает места поинтереснее, чтобы можно было попробовать новую кухню, посмотреть достопримечательности и познакомиться с культурой. Для путешествий выбирает недорогие билеты и не летает с большим чемоданом, обходясь ручной кладью.

Новогоднюю ночь с 2019 года на 2020 года женщина решила вместе с подругой провести в Израиле, в городе Эйлат. Праздник в другой стране Марина вспоминает с теплом: там она, в частности, смогла встретиться в Израиле с подругой детства, которая более 30 лет назад переехала из России.