«Взяли с собой икру и шампанское»: как новосибирцы отмечали Новый год вдали от России — три истории из разных стран

Отпраздновать Новый год за границей — интересная авантюра, особенно если улететь в теплые страны, где улицы и дороги не будут засыпаны снегом, по телевизору не покажут привычные фильмы, а на столе может не оказаться бутербродов с икрой и салата «Оливье». Сейчас улететь в другую страну немного сложнее, чем пару лет назад — даже те путешественники, которые раньше часто отдыхали в других странах, решили в этот раз остаться дома или улететь в другой город России. НГС пообщался с новосибирцами, которые несколько лет назад встречали Новый год в других странах.
Праздник на острове в Сиамском заливе
Ирина вместе с мужем решили выбрать для празднования Нового года-2019 остров в Таиланде. Как вспоминает сибирячка, они купили тур в Паттайю на 12 ночей, заселились в отель 26 декабря, но программа путешествия оказалась скучной. Отмечать Новый год им предложили ужином в ресторане самого отеля — такой праздник пару не устроил, да и в самой Паттайе им не понравилось.
Новосибирцы хотели провести 31 декабря именно на пляже, а около их отеля песчаная территория, по словам Ирины, была грязная и никаких гуляний собирать не планировали. Другой вариант им подсказала женщина, которая продавала туры — так семья 31 декабря на трансфере уехала на остров Самет.
— Купить полноценную программу на остров мы не успели, заказали трансфер, который забрал нас, забронировали отель на острове, но бронь почему-то не прошла. Приехав на остров 31 декабря, мы искали, где остановиться, без знания языка, пытались объяснить все местным на ломаном английском и с помощью жестов. Каким-то чудом осталось свободное бунгало, — вспоминает сибирячка.
Недалеко от места, где остановилась семья, был большой пляж, а на нем разные заведения. Где-то отмечали праздник компаниями, где-то просто играла музыка. Ирина с мужем остановили в одном из кафе — правда, там не было одного праздника для всех, посетители разбились по компаниям. В основном на острове, по словам сибирячки, были европейцы, американцы и китайцы, удалось заметить одну компанию из России.
— Мы их сразу узнали, потому что они были в красных колпачках, и решили объединиться. Как только пробило 00:00, все начали петь песню на английском Happy New Year, зажигали бенгальские огни, на острове устроили фаер-шоу, но грандиозных салютов не было, — говорит женщина. — После 00:00 заведения начали закрывать, а спустя 30 минут и вовсе все кафе закрылись.
После праздника новосибирцы пошли спать, а утром 1 января проснулись примерно в 8:00, искупались в Сиамском заливе и отдохнули на пляже. Классического Нового года, говорит Ирина, не было: они не смотрели «Иронию судьбы» и не слушали поздравление президента.
— Нам понравилось. Так и предполагали, что не будет привычных атрибутов. С собой на остров мы взяли шампанское, икру, мишуру и колпачки — эти атрибуты согревали нас, — вспоминает женщина. — Любой привычный салат, например, «зимний» не из чего приготовить, ингредиентов просто нет, поэтому не было привычного стола. Мы купили жареную курицу, манго, морепродукты и сделали бутерброды с икрой.
Тур в Паттайю, говорит Ирина, стоил 84 тысяч рублей на двоих, около 4500 рублей номер на острове, дорога на трансфере — примерно 4 тысячи на двоих. Все вместе вышло примерно в 120–130 тысяч рублей.
Настроение, по словам сибирячки, было странным: они, как будто разорвали шаблон того, как привычно отмечают праздник в России, но ощущение Нового года все равно осталось. Европейцы и американцы, говорит Ирина, не с таким размахом отмечают 31 декабря, но все вокруг улыбались, поздравляли друг друга. Новосибирцы заметили, что в Таиланде, несмотря на большое количество людей, на пляже не встретили ни одного пьяного человека и конфликтов, но Ирина призналась, что скучала по родным и друзьям.
— Наверное, каждый год улетать я бы не хотела. Важны ритуалы и традиции: привычный стол и еда, новогодние фильмы, катание на лыжах и коньках, бой курантов, — поделилась женщина.
На следующий год после заграничного Нового года семья снова хотела улететь, но не получилось из-за работы, а потом началась пандемия. В этом году сибиряки планируют снова отправиться в путешествие, но пока не знают, получится ли.
8 городов Израиля
Марина часто летает за границу и в города России вместе с подругой. Дважды в одном и том же месте, признается сибирячка, она не отдыхает — выбирает места поинтереснее, чтобы можно было попробовать новую кухню, посмотреть достопримечательности и познакомиться с культурой. Для путешествий выбирает недорогие билеты и не летает с большим чемоданом, обходясь ручной кладью.
Новогоднюю ночь с 2019 года на 2020 года женщина решила вместе с подругой провести в Израиле, в городе Эйлат. Праздник в другой стране Марина вспоминает с теплом: там она, в частности, смогла встретиться в Израиле с подругой детства, которая более 30 лет назад переехала из России.
— Новогоднее настроение было, в отеле стояла елка и шампанское со сладостями, — отмечает сибирячка. — Но Эйлат мне не понравился, только пляжный отдых мне неинтересен.
Местные, вспоминает Марина, Новый год не отмечали, а вот иорданцы, которые были в стране, запускали салюты. 1 января женщины поехали на Мертвое море на целый день, а 2 января вылетели в Москву и оттуда разъехались по домам. Отпуск был на 16 дней, всего женщины объездили 8 городов в Израиле, совершив 4 перелета.
Такой отпуск обошелся примерно в 80 тысяч рублей на человека: 24500 из них на дорогу, около 350 евро женщина обменяла, а остальные средства ушли на проживание.
До этого, 9 лет назад Марина в декабре улетала на Бали по горящему туру, но не в сам Новый год, а заранее, и домой вернулась 13 декабря. Она вспомнила, что за несколько недель до праздника в отелях на островах уже стояли елки. В этом году сибирячка снова решила отметить Новый год вдали от дома, но не поедет за границу — полетит к подруге в Красноярск.
— Сейчас выгоднее летать туром, потому что ввели санкции и прямых перелетов в другие страны почти нет, придется пересаживаться в Москве, — говорит Марина.
Швейцария и Эстония
Арсений Санташев родом из Эстонии и каждый Новый год встречал там, но совсем недавно переехал в Новосибирск и уже успел встретить праздник здесь. По его словам, в Эстонии 31 декабря отмечают так же, как и в России, а в Швейцарии, где Арсений праздновал 10 лет назад, немного иначе. В Цюрихе он оказался в Новый год случайно: жил там три месяца, потому что запускал стартап, и вышло так, что это время совпало с праздником.
— В Цюрихе, где я был, оказалось скучно по сравнению с тем, к чему я привык. Люди веселились, но сдержанно. Ровно в полночь погасли огни во всем в городе, начался долгий салют над озером. После толпа быстро рассеялась, и город опустел. Молодежь отправилась в клубы, а я остался с мыслью, что такого тусклого празднования я еще нигде не встречал. Не хватало народного гуляния, — отмечает Арсений.
В Швейцарии, говорит Арсений, он был один, поэтому отпраздновать Новый год получилось экономно. Несколько лет назад билеты туда и обратно стоили примерно 500 евро, из затрат был только местный стритфуд и проезд на поезде. Средний чек в кафе в то время, по его словам, был около 25 евро.
Новый год в Эстонии, вспоминает мужчина, можно было встретить по-домашнему или пойти в заведение. Стоимость праздничного стола на четверых — примерно 250 евро, но Арсений отмечает, что такие цены были до начала СВО. Например, набор суши из 50 штук стоил примерно 48 евро, а бутылка вина 20 евро. К этому также надо добавить закуски, сладкое, фрукты, напитки и другую еду.
Новый год в России напоминает Арсению праздник в его родной стране, но он отмечает, что не хватает привычных для него рождественских гуляний.
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