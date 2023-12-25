Десятки новосибирцев собрались в центре города — для чего они туда пришли

В Новосибирске вечером 25 декабря десятки человек собрались в центре города. Рядом с кинотеатром «Победа» сибиряки исполнили новогодние песни.
— На выступление попал случайно, гулял по центру, услышал музыку и решил посмотреть, что тут происходит. Вместе с остальными пою новогодние песни, — рассказал один из зрителей Денис.
В этот вечер сибиряки исполнили такие песни, как «В лесу родилась елочка», «Кабы не было зимы», «Синий иней», и другие новогодние композиции.
Ранее стало известно, что в Новосибирске 3 января пройдет карнавальное шествие с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек. Ради проведения мероприятия на 11 часов перекроют Красный проспект.