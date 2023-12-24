Забудьте про деньги и гели для душа! Эксперт рассказала, какие подарки не стоит дарить на Новый год

Поэтому всегда и везде держите глаза открытыми, независимо от даты события, поскольку тот самый идеальный подарок может встретиться вам в любой момент.

Наравне с самим подарком важен и способ его вручения! Всегда следует подумать об истории и подтексте подарка, продумать сценарий и реквизит для его вручения. Обязательно следует упаковать подарок, ведь ничто так не может испортить впечатление, как «обертка». Даже самый дорогой подарок потеряет свою ценность, если будет завернут в газету.