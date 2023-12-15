Дед Мороз нырнул в воду к акулам и скатам перед новосибирцами — смотрим 8 ярких фото

Дайвер в костюме Деда Мороза нырнул в аквариум новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», где содержатся акулы и скаты. Специалист покормил обитателей аквариума и попозировал посетителям.
В Центре запустили праздничную программу, посвященную Новому году. Фотокорреспондент НГС посетил «Дельфинию» и посмотрел на кормежку рыб. Публикуем 8 фотографий аквариума.
— Мы решили сделать сюрприз для наших гостей и ежедневно, в новогодние праздники, дайзер будет опускаться в аквариум в костюме Деда Мороза, — рассказал Антон Нагорняк.
— Как правило, посетителям это нравится. Необычная картинка, — сказал Антон Нагорняк. — Дед Мороз старается взаимодействовать со зрителями, в том числе подать знак «Дай пять».
По предварительным данным синоптиков, 31 декабря в Новосибирске может стать удивительно теплым днем в этом году. Специалисты прогнозируют потепление до -4 градусов. Рассказываем, какая погода может установиться в городе.