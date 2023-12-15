freedom
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 89.67
eur 97.74
СрочноСтроительство газопровода оценили в 3, 6 миллиарда
Все новости
Все новости

Дед Мороз нырнул в воду к акулам и скатам перед новосибирцами — смотрим 8 ярких фото

Дайвер в новогоднем костюме кормил обитателей аквариума

1 203

Специалист покормил обитателей аквариума

Поделиться

Дайвер в костюме Деда Мороза нырнул в аквариум новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», где содержатся акулы и скаты. Специалист покормил обитателей аквариума и попозировал посетителям.

В Центре запустили праздничную программу, посвященную Новому году. Фотокорреспондент НГС посетил «Дельфинию» и посмотрел на кормежку рыб. Публикуем 8 фотографий аквариума.

Как рассказал НГС руководитель отдела маркетинга и продаж Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк, праздничная акция стартовала сегодня, 15 декабря.

Как рассказал НГС руководитель отдела маркетинга и продаж Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк, праздничная акция стартовала сегодня, 15 декабря.

Поделиться

Дайвер будет нырять в костюме в период новогодних праздников

Дайвер будет нырять в костюме в период новогодних праздников

Поделиться

Дайвер нырнул в самый большой аквариум Центра, в котором содержатся крупные морские обитатели, в том числе акулы и скаты.

Дайвер нырнул в самый большой аквариум Центра, в котором содержатся крупные морские обитатели, в том числе акулы и скаты.

Поделиться

Специалист в новогоднем костюме в первый день акции покормил с рук рыб и попозировал посетителям

Специалист в новогоднем костюме в первый день акции покормил с рук рыб и попозировал посетителям

Поделиться

— Мы решили сделать сюрприз для наших гостей и ежедневно, в новогодние праздники, дайзер будет опускаться в аквариум в костюме Деда Мороза, — рассказал Антон Нагорняк.

По словам представителя Центра, акция будет действовать до 15 января 2024 года

По словам представителя Центра, акция будет действовать до 15 января 2024 года

Поделиться

Новогодняя акция проводится не первый год. В частности, дайвер в костюме Деда Мороза <a href="https://ngs.ru/text/animals/2018/12/19/65755911/" class="_" target="_blank">нырял</a> в аквариум к акулам и в 2018 году.

Новогодняя акция проводится не первый год. В частности, дайвер в костюме Деда Мороза нырял в аквариум к акулам и в 2018 году.

Поделиться

Дайвер в костюме взаимодействует с посетителями Центра

Дайвер в костюме взаимодействует с посетителями Центра

Поделиться

— Как правило, посетителям это нравится. Необычная картинка, — сказал Антон Нагорняк. — Дед Мороз старается взаимодействовать со зрителями, в том числе подать знак «Дай пять».

По предварительным данным синоптиков, 31 декабря в Новосибирске может стать удивительно теплым днем в этом году. Специалисты прогнозируют потепление до -4 градусов. Рассказываем, какая погода может установиться в городе.

ДайверНовый годОкеанариумДед Мороз
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter