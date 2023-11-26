Собачьи упряжки и путешествие в бурятскую деревню. Изучаем самые дешевые и самые дорогие туры на новогодний Байкал

Новый год всё ближе, а значит нужно скорее определяться, как, а главное, где его встречать. Один из вариантов — поехать на озеро Байкал. Наши коллеги из «ИрСити» решили посмотреть на самые бюджетные варианты (и выяснили, что не такие уж они и бюджетные) и самые дорогие стоимостью свыше 100 тысяч рублей — что можно получить за такую сумму?
Найти действительно дешевые туры на новогодний Байкал практически невозможно. И их доступность в первую очередь зависит от количества ночевок — те, что дешевле, рассчитаны всего на три ночи. Но на сайте Sputnik можно найти любопытное предложение от компании BaikalExpress — путевка на любой день новогодних каникул стоимостью 9,5 тысячи рублей с человека.
Программа рассчитана на три дня и две ночи — в ней смотровая площадка в Хужире, сад камней, скальный комплекс Трезубец, падь Халзаны и смотровая Baikal View. Но в стоимость включены только транспортные услуги, экскурсионное сопровождение и разрешение в нацпарк. Питание, проживание и перелеты до Иркутска — за свой счет.
Гид Антон Гаер предлагает трехдневный рождественский тур на Малое море — с 6 по
На сайте туркомпании «Домашний отдых» есть четырехдневный тур стоимостью от 30 тысяч рублей. В программе — экскурсия по Иркутску и поездка в Листвянку (по пути заезд в музей «Тальцы», затем смотровая площадка у Шаман-камня, Байкальский музей и листвянский рынок). В стоимость входит проживание, питание, экскурсионная программа, услуги гида, трансферы, а также входные билеты в музей Байкала и в «Тальцы».
Еще одна программа на три ночевки от той же компании — на остров Ольхон. Здесь туристам предлагают экскурсию к скале Шаманка и коновязи 30 небожителей, путешествие на «Хивусе» до самой северной точке острова — мыса Хобой. Стоит это удовольствие от 32,3 тысячи рублей. Там же — тур «Дар Байкала». Программа включается в себя поездку на Малое море, автомобильную экскурсию «Панорамы Байкала и бухта Змеиная», свободный день на Байкале, а затем возращение в Иркутск и вечернюю прогулку по городу. Стоит такая путевка от 36,5 тысячи рублей.
На сайте «Большая страна» предлагается тур «Знакомство с Байкальском». Стоимость четырехдневного путешествия начинается от 30,6 тысячи рублей. В первый день туристов встречают в Иркутске и отвозят в Байкальск, во второй — предусмотрена поездка в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой и прогулка по заповедной тропе. Третий день — это свободное время, а в четвертый — возвращение в областной центр. В стоимость включен трансфер, питание и проживание, а также экскурсия.
Самые дорогие туры
Один из самых дорогих новогодних туров можно найти у туроператора «Байкал Норд». Семидневное путешествие «Байкальская сказка» обойдется в 132 тысячи рублей при двухместном размещении, в 153 тысячи — при одноместном.
Стартует программа 30 декабря в Листвянке — здесь туристам предлагают посетить Байкальский лимнологический музей и обзорную площадку «Камень Черского». На следующий день — прогулка по заснеженной тайге на снегоходах, а в новогоднюю ночь гостей ждет развлекательная программа и праздничный ужин. В первый день нового года — прогулка на собачьих упряжках, после которой туристов попарят в бане на берегу Ангары и угостят блюдами из байкальской рыбы.
2 января локация сменится дважды — туристов сначала отвезут в музей «Тальцы», а затем в поселок Хужир. Весь следующий день будет посвящен прогулке к скале Шаманке, а затем путешествию в бурятскую деревню. 4 января — поездка вокруг Ольхона на судне на воздушной подушке и возвращение в Иркутск.
У этого же туроператора можно выбрать шестидневную программу на Рождество. Стоимость тура — от 114 тысяч рублей. В программе всё то же самое — посещение музея «Тальцы», поездка на Ольхон и развлечения в Листвянке со снегоходами и собачьими упряжками.
StarTour предлагает шестидневный новогодний «гран-тур» по Байкалу — стартует он в Улан-Удэ и стоит 120 тысяч рублей. Новый год, кстати, предлагается встречать в отеле в столице Бурятии, но при этом предлагают праздничный ужин и ведущего.
На следующий день туристов ждет поездка сначала в Иволгинский дацан, а затем — в этнокомплекс «Степной кочевник». Здесь будет ёхор, стрельба из лука и застолье с буузами. Под конец дня — обзорная экскурсия по Улан-Удэ.
На третьи сутки предлагают полететь на самолете прямо на остров Ольхон. Здесь довольно привычная программа — мыс Хобой и скала Шаманка. Дальше в программе поездка на хивусе к Ступе Просветления на острове Огой. Затем отдыхающих отвезут в Иркутск, где для них проведут квиз и гастроужин «с местными настойками и уникальными блюдами сибирской кухни». В шестой день туристам предлагается после завтрака самостоятельно прогуляться по Иркутску, чтобы потом отправиться на трансфере в аэропорт.
Еще один новогодний тур от этой же компании рассчитан на 8 дней. Он также предусматривает поездку на территорию Бурятии. Стоимость путевки — от 99,9 тысячи рублей (если хотите жить в гостинице в одиночку, придется доплатить еще 22 тысячи рублей).
31 декабря туристов встретят в иркутском аэропорту и отвезут на Малое море, где и состоится новогодний банкет. Первое января — народные гулянья, баня и вечеринка с конкурсами. На следующий день — возвращение в Иркутск, где можно будет самостоятельно погулять по вечерним улицам.
Третьего января всех повезут в Листвянку. За дополнительную плату можно по дороге заехать в «Тальцы» и посетить Байкальский музей. В поселке предусмотрена обязательная экскурсия по поселку, посещение обзорной площадки и церкви Николая Чудотворца.
Первую половину дня 5 января можно выбрать занятие по душе — также за отдельную плату предлагают поездки на собачьей упряжке, на лошади, поход на горнолыжку или мастер-класс по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию. После обеда — возвращение в Иркутск, где туристов проведут по историческому центру, берегу Ангары и Знаменскому монастырю.
На шестой день всех увезут в Аршан, где можно будет побывать в буддийском дацане, посетить минеральные источники, погулять по каньону реки Кынгарги. Следующий день — экскурсионная программа к потухшему вулкану и термальным источникам. Возвращение в город — 7 января.
«Фанат Байкала» предлагает «Зимнюю сказку на берегу Байкала». Шестидневная поездка стоит 104,5 тысячи рублей, в стоимость также не входят билеты и алкоголь. Начинается программа 31 декабря в Листвянке с прогулки днем и праздничного ужина вечером, на следующий день — всё та же поездка на собачьей упряжке. Следующий пункт — этнопарк «Золотая Орда», который расположен в районе поселка Усть-Ордынского, а следом — Малое море и парк-отель «Уюга». На следующий день — поездка на хивусе к острову Огой.
Пятый день — это путешествие к Шаманке, где туристам устроят зимний пикник с глинтвейном, а затем все отправятся к мысу Хобой, где открывается «роскошная панорама на зимнее озеро и уходящие в даль горы». Вечером всех ждет прощальный ужин. После ночевки — завтрак и возвращение домой.
Но если у вас есть чуточку больше времени, чем новогодние каникулы, можно выбрать 12-дневное почти медитативное путешествие у туроператора «Большая страна». Стоит такой тур сравнительно немного — 120 тысяч рублей. И программа за эти деньги спокойная. Из иркутского аэропорта гостей тут же отвезут в Байкальск, с которым связаны первые семь дней. Отсюда гостям устроят путешествия на Теплые озера, в Аршан, а также в Танхой. На восьмой день — переезд на остров Ольхон. Здесь также предусмотрены свободные дни для прогулок, а также походы до мысов Хобой и Кобылья Голова.
Чтобы увидеть Байкал, нужно сначала добраться до Иркутска. Из столичных городов это возможно только на самолете, поэтому стоимость новогоднего отдыха увеличится.