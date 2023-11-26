Собачьи упряжки и путешествие в бурятскую деревню. Изучаем самые дешевые и самые дорогие туры на новогодний Байкал

Гид Антон Гаер предлагает трехдневный рождественский тур на Малое море — с 6 по 8 января . Организационный сбор составляет 20,5 тысячи рублей, в стоимость входит трансфер, проживание на турбазе «Ольтрек», питание и работа экскурсовода. Размещение — двухместное, можно даже с детьми. В программе — баня, прогулки к наплескам и по Тажеранским степям.

На сайте туркомпании «Домашний отдых» есть четырехдневный тур стоимостью от 30 тысяч рублей. В программе — экскурсия по Иркутску и поездка в Листвянку (по пути заезд в музей «Тальцы», затем смотровая площадка у Шаман-камня, Байкальский музей и листвянский рынок). В стоимость входит проживание, питание, экскурсионная программа, услуги гида, трансферы, а также входные билеты в музей Байкала и в «Тальцы».