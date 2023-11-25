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Прогулка с газонокосилкой на лбу и 130 снежных баб: самые забавные рекорды новосибирцев

Чем Новосибирск удивил составителей книг рекордов

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За последние 10 лет новосибирцы приобрели много веселых рекордов

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Быть лучше всех — чувство для многих приятное. И часто не так важно, в чём ты лучше всех. Но доказательства точно нужны. И ради «пруфов» некоторые регистрируют свои достижения в книгах рекорда, чтобы всё было официально. Иногда туда попадают случаи удивительные, от которых задаешься вопросом: «Серьезно? Зачем ты это делал?» Корреспондент НГС изучила, какие рекорды ставил Новосибирск и его жители, и выбрала самые забавные.

Книга Рекордов России

На сайте книги рекордов России представлены разные достижения. Многие из них спортивные или творческие и не относятся к категории веселых (но редакция НГС в любом случае гордится людьми из Новосибирской области и совсем не хочет кого-то обидеть).

В Книгу рекордов России Новосибирская область не попадала с сентября 2022 года. Мы не знаем, с чем это связано.

Во время хождения газонокосилка работала

Во время хождения газонокосилка работала

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Подумывали ли вы когда-нибудь взять газонокосилку и положить ее себе на лоб? И пусть она еще работает в это время! А вот новосибирец Михаил Стришин не просто задумался о таком, но и поставил рекорд в 2021 году. Мужчина преодолел наибольшее расстояние с балансировкой работающей электрической газонокосилки на лбу. Всего молодой человек прошел 71 метр. Достижение занесли в Книгу рекордов России 25 февраля 2021 года.

ХК «Сибирь» — один из символов Новосибирской области

ХК «Сибирь» — один из символов Новосибирской области

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Новосибирцы также отметились в Книге рекордов России как одни из самых преданных болельщиков. В 2015 году на хоккейный матч пришло наибольшее количество болельщиков в масках. Рекордсменом, конечно же, стал ХК «Сибирь»: всего в зале было 4005 человек в масках. Что это были за маски, в книге рекордов не уточнили, а сам рекорд был занесен в нее 28 февраля 2015 года.

В 2014 году на пост мэра Новосибирска подали наибольшее количество заявок в России. Всего было 35 кандидатов, часть из которых до голосования не дошли. Такого, вероятно, больше не будет: в этом году депутаты приняли решение отменить выборы мэра.

Новосибирцы так же массово готовы бороться за корону — речь, если вы не поняли, про конкурсы красоты. В 2018 году в книгу рекордов России попала новосибирская компания «Русский блеск», которая провела наибольшее количество ежегодных конкурсов красоты в России — 20. На сайте Книги рекордов России пишут, что рекорд зафиксировали в Новосибирске, но не уточняют, только ли в Новосибирске проходили конкурсы красоты.

Даниил в труппе Новосибирского театра оперы и балета с <nobr class="_">2019 года</nobr>

Даниил в труппе Новосибирского театра оперы и балета с 2019 года

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В Новосибирске живет самый высокий артист балета в России — книга рекордов фиксирует и такое. Рост Кирилла Данилова — 200,4 сантиметра. Рекорд зафиксировали 23 сентября 2021 года.

Но измерение роста не так удивляет, как измерение ширины ногтя. А именно такой рекорд поставил житель Новосибирска Сергей Косторных. Ширина его ногтя составила 32 миллиметра. Какого ногтя, в книге рекордов не уточняется. Зачем его вообще понадобилось измерять — тоже. Результат занесли в книгу в 2018 году.

В Бердске в 2017 в книгу рекордов внесли самое длинное название улицы в России. Ее название — территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства. Состоит это предложение из 15 слов и было присвоено улице не при СССР, а в 2016 году. Как рассказывают на сайте книги рекордов, улица расположена в микрорайоне Юго-Западный.

В том же году улицу, как писал НГС, после жалоб жителей переименовали в Стартовую.

Светлана Петраковская вполне могла быть жительницей этой улицы. По крайней мере, ей ее название далось бы легко: сибирячка в 2015 году поставила рекорд на самое быстрое произношение скороговорки «Лигурия». Это та, где тридцать три корабля лавировали, а потом регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, и Карл у Клары украл кораллы, и вдова убрала в сарай дрова. И даже Саша с сушкой, которая по шоссе идет, в этой скороговорке есть. В общем все известные скороговорки в одной. Сибирячке удалось зачитать огромный и сложный текст за 2 минуты и 7 секунд.

Необычный платок сделали в Бердске

Необычный платок сделали в Бердске

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Но Бердск прославился в книге рекордов не только самым длинным названием улицы, но и самым большим платком в России. Его сделали на 20-м международном фестивале национальных культур в 2015 году, и площадь полотна достигла 36,85 квадратного метра — это 6,06 на 6,08 метра.

Interrecord и рекорды мэрии

Биточки с щуками раздали жителям

Биточки с щуками раздали жителям

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Новосибирск как город, конечно, есть в разных книгах рекорда, в том числе и Гиннесса. У нас и самый «умный» проспект с большим количеством институтов, и длинный крытый метромост. Новосибирск также рекордсмен по скорости развития города. Но на этих исторических фактах сибиряки не останавливаются, и в международной книге рекордов Interrecord появляются новые рекорды.

Например, в 2023 году новосибирцы в День города приготовили самую большую порцию биточков из щуки — достижение организовала мэрия. Получилось 1130 биточков общим весом 107,54 килограмма. Готовил союз «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров».

Тогда же в Новосибирске сделали самые большие фигуры из бисквита в виде цифр.

Десерт приготовили к <nobr class="_">130-летию</nobr> Новосибирска

Десерт приготовили к 130-летию Новосибирска

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Общая площадь цифр из бисквита составила 22,48 квадрата. Его приготовило ко Дню города представительство Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири. Высота цифр достигла 3,58 метра, а ширина — 0,6 метра. Этот рекорд тоже организовала мэрия Новосибирска.

Снежных баб слепили на набережной

Снежных баб слепили на набережной

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С помощью Interrecord мы узнали, что Анатолий Локоть считает Новосибирск столицей снежных баб. 6 января 2022 года в Новосибирске зафиксировали крупнейшую экспозицию снежных баб: нее вошло 130 экспонатов. Организаторами выступили мэрия Новосибирска и МАУ «Городская дирекция творческих программ». У рекорда появились последствия: этой зимой мэр захотел запатентовать снежную бабу как символ Новосибирска.

В интервью НГС Татьяна рассказала, как установила рекорд

В интервью НГС Татьяна рассказала, как установила рекорд

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Недавно НГС рассказывал о Татьяне Кожевниковой — рекордсменке Книги рекордов Гиннесса из Новосибирска. Всемирно известной женщина стала из-за своего необычного достижения: она подняла вес в 14 килограммов интимными мышцами. Этот рекорд до сих пор никто не побил.

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