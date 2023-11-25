Прогулка с газонокосилкой на лбу и 130 снежных баб: самые забавные рекорды новосибирцев

Быть лучше всех — чувство для многих приятное. И часто не так важно, в чём ты лучше всех. Но доказательства точно нужны. И ради «пруфов» некоторые регистрируют свои достижения в книгах рекорда, чтобы всё было официально. Иногда туда попадают случаи удивительные, от которых задаешься вопросом: «Серьезно? Зачем ты это делал?» Корреспондент НГС изучила, какие рекорды ставил Новосибирск и его жители, и выбрала самые забавные.
Книга Рекордов России
На сайте книги рекордов России представлены разные достижения. Многие из них спортивные или творческие и не относятся к категории веселых (но редакция НГС в любом случае гордится людьми из Новосибирской области и совсем не хочет кого-то обидеть).
В Книгу рекордов России Новосибирская область не попадала с сентября
Подумывали ли вы когда-нибудь взять газонокосилку и положить ее себе на лоб? И пусть она еще работает в это время! А вот новосибирец Михаил Стришин не просто задумался о таком, но и поставил рекорд в
Новосибирцы также отметились в Книге рекордов России как одни из самых преданных болельщиков. В
В 2014 году на пост мэра Новосибирска подали наибольшее количество заявок в России. Всего было 35 кандидатов, часть из которых до голосования не дошли. Такого, вероятно, больше не будет: в этом году депутаты приняли решение отменить выборы мэра.
Новосибирцы так же массово готовы бороться за корону — речь, если вы не поняли, про конкурсы красоты. В
В Новосибирске живет самый высокий артист балета в России — книга рекордов фиксирует и такое. Рост Кирилла Данилова —
Но измерение роста не так удивляет, как измерение ширины ногтя. А именно такой рекорд поставил житель Новосибирска Сергей Косторных. Ширина его ногтя составила
В Бердске в 2017 в книгу рекордов внесли самое длинное название улицы в России. Ее название — территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства. Состоит это предложение из 15 слов и было присвоено улице не при СССР, а в 2016 году. Как рассказывают на сайте книги рекордов, улица расположена в микрорайоне Юго-Западный.
В том же году улицу, как писал НГС, после жалоб жителей переименовали в Стартовую.
Светлана Петраковская вполне могла быть жительницей этой улицы. По крайней мере, ей ее название далось бы легко: сибирячка в 2015 году поставила рекорд на самое быстрое произношение скороговорки «Лигурия». Это та, где тридцать три корабля лавировали, а потом регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, и Карл у Клары украл кораллы, и вдова убрала в сарай дрова. И даже Саша с сушкой, которая по шоссе идет, в этой скороговорке есть. В общем все известные скороговорки в одной. Сибирячке удалось зачитать огромный и сложный текст за 2 минуты и 7 секунд.
Но Бердск прославился в книге рекордов не только самым длинным названием улицы, но и самым большим платком в России. Его сделали на 20-м международном фестивале национальных культур в
Interrecord и рекорды мэрии
Новосибирск как город, конечно, есть в разных книгах рекорда, в том числе и Гиннесса. У нас и самый «умный» проспект с большим количеством институтов, и длинный крытый метромост. Новосибирск также рекордсмен по скорости развития города. Но на этих исторических фактах сибиряки не останавливаются, и в международной книге рекордов Interrecord появляются новые рекорды.
Например, в 2023 году новосибирцы в День города приготовили самую большую порцию биточков из щуки — достижение организовала мэрия. Получилось 1130 биточков общим весом
Тогда же в Новосибирске сделали самые большие фигуры из бисквита в виде цифр.
Общая площадь цифр из бисквита составила 22,48 квадрата. Его приготовило ко Дню города представительство Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири. Высота цифр достигла
С помощью Interrecord мы узнали, что Анатолий Локоть считает Новосибирск столицей снежных баб.
Недавно НГС рассказывал о Татьяне Кожевниковой — рекордсменке Книги рекордов Гиннесса из Новосибирска. Всемирно известной женщина стала из-за своего необычного достижения: она подняла вес в