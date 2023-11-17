Анатолий Локоть назвал Новосибирск столицей снежных баб — этот символ хотят запатентовать

Снежную бабу хотят запатентовать, как символ Новосибирска. Об этом мэр города Анатолий Локоть заявил на встрече с журналистами 17 ноября.



Локоть напомнил, что в 2023 году Новосибирск стал новогодней столицей России. По словам мэра, в наступающем году власти не планируют понижать планку. Он отметил, что 16 ноября было проведено первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию. На нем рассматривалась концепция под условным названием «В Сибири — снег».

