freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 88.95
eur 96.59
СрочноНовосибирец с ножом устроил дебош в Екатеринбурге
Все новости
Все новости

Анатолий Локоть назвал Новосибирск столицей снежных баб — этот символ хотят запатентовать

Прошлой зимой новосибирцы слепили на набережной сотню снежных баб

703

Снежная баба может стать символом Новосибирска

Поделиться

Снежную бабу хотят запатентовать, как символ Новосибирска. Об этом мэр города Анатолий Локоть заявил на встрече с журналистами 17 ноября.

Локоть напомнил, что в 2023 году Новосибирск стал новогодней столицей России. По словам мэра, в наступающем году власти не планируют понижать планку. Он отметил, что 16 ноября было проведено первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию. На нем рассматривалась концепция под условным названием «В Сибири — снег».

Анатолий Локоть подчеркнул, что в этом году Новосибирск стал рекордсменом по количеству снежных баб, слепленных на набережной, — всего их там слепили больше 100 штук. Теперь символ снежной бабы пытаются запатентовать.

— Мы попали в книгу рекордов, в частности, с таким рекордом, как 130 снежных баб, которые были слеплены на набережной. Это было в честь юбилея города, ровно по числу лет. Рекорд зарегистрирован. И сейчас мы пытаемся запатентовать символ снежной бабы в Новосибирске. Надеемся, что это получится. Новосибирск — родина снежных баб, — отметил мэр.

НГС побывал на том самом Фестивале снежных баб. Как новосибирцы украшали набережную к Новому году-2023, можно посмотреть здесь.

И, кстати, Новосибирск уже готовится к Новому году. 17 ноября участок улицы Ленина перекрыли для того, чтобы украсить.

По теме

НовосибирскСнеговикЛокотьНовый год
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter