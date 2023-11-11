Футболист из Новосибирска пришел на «Дом-2» к эффектной блондинке

Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев пришел на «Дом-2» к участнице проекта Элине Рахимовой. Выпуск с его участием вышел в эфир вчера, 10 ноября.
В известном телепроекте «Дом-2» показали, как футболист из Новосибирска Игорь Григорьев окончательно пришел к понравившейся ему девушке Элине Рахимовой из Казани с букетом цветов. После их первой встречи на проекте мужчина уехал в Новосибирск, ссылаясь на то, что ему необходимо закончить свои дела. В выпуске ведущие решили разыграть Элину, уверя, что мужчина больше не придет, но новосибирец эффектно подошел к девушке, подарил цветы и поцеловал.
Игорь Григорьев, согласно его социальным сетям, играет в новосибирском клубе «Спартак». Мужчина уже приходил на проект несколько лет назад, нашел любовь и покинул шоу вместе с Юлией Жуковой. Спустя время пара рассталась, а Григорьев решил снова вернуться на проект.
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Недавно бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня показала своего возлюбленного в социальных сетях. Мужчина учился в Новосибирском государственном университете экономики и управления.