Футболист из Новосибирска пришел на «Дом-2» к эффектной блондинке

Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев пришел на «Дом-2» к участнице проекта Элине Рахимовой. Выпуск с его участием вышел в эфир вчера, 10 ноября.



В известном телепроекте «Дом-2» показали, как футболист из Новосибирска Игорь Григорьев окончательно пришел к понравившейся ему девушке Элине Рахимовой из Казани с букетом цветов. После их первой встречи на проекте мужчина уехал в Новосибирск, ссылаясь на то, что ему необходимо закончить свои дела. В выпуске ведущие решили разыграть Элину, уверя, что мужчина больше не придет, но новосибирец эффектно подошел к девушке, подарил цветы и поцеловал.