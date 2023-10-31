Таблетка для богатства: как узнать свой денежный код, и влияет ли он на наши деньги — считаем с нумерологом

Цифры могут многое рассказать о судьбе человека. В нашем имени и дате рождения заложен определенный смысл и информация о том, какая жизнь может ожидать нас. Есть мнение, что определенный набор цифр может оказать влияние на финансовое благополучие человека — так называемый денежный код. Рассчитать его можно без труда, формула состоит из цифр имени, даты и дня рождения. Рассказываем, как это сделать и на что он повлияет.
Эксперт в нумерологии Анастасия Маляренко убеждена, что люди сами могут влиять на свои деньги, работая с внутренними качествами, особенно с минусовыми, с которыми они рождаются.
— Наша задача — в течение жизни понять, как мы действуем по минусу и это изменить. Часто подобное осознание происходит или в зрелом возрасте, и потом приходит мысль: как жаль, что я не знала этого раньше, или путем непростых жизненных ситуаций, которыми мир нас пытается взбодрить и обратить наше внимание на одно и то же действие, которое не приносит желаемого результата. Когда происходит такое осознание, мы начинаем меняться и менять качество жизни в лучшую сторону, — объясняет Анастасия Маляренко.
Эксперт отмечает, что расчет денежного кода — это элемент развлечения. Узнать его можно ради любопытства, но относиться серьезно — не стоит. Знание кода не станет волшебной таблеткой к богатству. Чтобы стать финансово успешными, нужно прилагать усилие.
— Денежный код лишь может сфокусировать ваш мозг на конкретной цели, ведь на чем мы сконцентрированы, то мы к себе и притягиваем. Это происходит на уровне психологии, мы даем своему уму задачу, программируем его, мозг работает как компьютер, — считает Анастасия Маляренко.
Как высчитать свой денежный код
Рассчитать денежный код очень просто. Задача состоит в том, чтобы вычислить три числа: каждое необходимо привести к однозначному. Первое — складываем цифры своего имени. В нумерологии буквы соответствуют цифрам. Второе — складываем цифры своей даты рождения и третье — только дату рождения. Получаем свой денежный код.
Как использовать свой денежный код
Анастасия Маляренко говорит, что использовать полученные три цифры можно по-разному — их можно поставить как пароль на устройства, которыми вы пользуетесь или как элемент пин-кода банковской карты. Самый рекомендованный вариант — написать код на купюре, которую вы не будете использовать и положить в кошелек, чтобы притянуть деньги в свою жизнь.
— Еще вариант — написать код на листочек и положить в коробку, в которой вы копите деньги или спрятать в конверт, в который вы планируете откладывать деньги на мечту. Можно написать код на стикер и приклеить на рабочий стол — вы будете соприкасаться с ним глазами, на уровне сознания это будет работать как фокусировка на желании, — подсказывает нумеролог.
Как еще привлечь деньги в свою жизнь
История с «денежной девяткой» имеет большую популярность. В определенные дни месяца необходимо рисовать цифру 9 и проговорить: «Я кодирую себя на деньги». Цифра 9 в нумерологии отвечает за результат, способность достигать желаемого. Деньги — тот результат, которого желает каждый человек, поэтому вполне понятно, почему именно эта цифра украшает запястье тех, кто хочет увеличить свой банковский счет на несколько тысяч или сотен тысяч рублей.
Правши рисуют девятку на левой руке, левши — на правой. Анастасия Маляренко отмечает, что важно состояние, в котором вы находитесь во время процесса — оно должно быть легкое, веселое.
— Ритуал рисования денежной девятки — это развлечение, он срабатывает как раз потому, что не стоит относиться к нему серьезно. Если у вас дикая потребность закрыть долги или ипотеку, тяжесть на душе — деньги не придут. Денежная девятка — для легких, неожиданных денег, — объясняет нумеролог.
Рисовать денежную девятку следует в определенные даты — 9, 18 или 27-го числа каждого месяца (все числа кратны 9).
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