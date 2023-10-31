Таблетка для богатства: как узнать свой денежный код, и влияет ли он на наши деньги — считаем с нумерологом

Эксперт в нумерологии Анастасия Маляренко убеждена, что люди сами могут влиять на свои деньги, работая с внутренними качествами, особенно с минусовыми, с которыми они рождаются.



— Наша задача — в течение жизни понять, как мы действуем по минусу и это изменить. Часто подобное осознание происходит или в зрелом возрасте, и потом приходит мысль: как жаль, что я не знала этого раньше, или путем непростых жизненных ситуаций, которыми мир нас пытается взбодрить и обратить наше внимание на одно и то же действие, которое не приносит желаемого результата. Когда происходит такое осознание, мы начинаем меняться и менять качество жизни в лучшую сторону, — объясняет Анастасия Маляренко.