Войдите в состояние легкости и загадайте сумму: все вокруг рисуют на руках цифру 9 — почему она так популярна

Почему именно цифра 9

Цифра 9 в нумерологии отвечает за результат, способность достигать желаемого. Деньги — тот результат, которого желает каждый человек, поэтому вполне понятно, почему именно эта цифра украшает запястье тех, кто хочет увеличить свой банковский счет на несколько тысяч или сотен тысяч рублей.

Существует понятие итоговой цифры судьбы: ее можно высчитать, если сложить все числа вашей даты рождения и привести к однозначному числу от 1 до 9. Нумеролог Анастасия Маляренко объясняет, что люди, рожденные под девяткой, интуитивно чувствуют, какие действия им нужно совершать, чтобы обрести то, что хочется.