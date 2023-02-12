Войдите в состояние легкости и загадайте сумму: все вокруг рисуют на руках цифру 9 — почему она так популярна

История с рисованием «денежной девятки» набирает бешеную популярность. В определенные дни месяца вдохновенные женщины с безумным блеском в глазах старательно вычерчивают на запястье ровные девять углов и приговаривают заветные слова: «Я кодирую себя на деньги». Что это за ритуал какой, есть ли в нем смысл, стоит ли ждать подарок от вселенной в виде чемодана с деньгами на пороге — все эти вопросы мы задали нумерологам (и тоже нарисовали волшебную циферку в надежде на богатство).
Почему именно цифра 9
Цифра 9 в нумерологии отвечает за результат, способность достигать желаемого. Деньги — тот результат, которого желает каждый человек, поэтому вполне понятно, почему именно эта цифра украшает запястье тех, кто хочет увеличить свой банковский счет на несколько тысяч или сотен тысяч рублей.
Существует понятие итоговой цифры судьбы: ее можно высчитать, если сложить все числа вашей даты рождения и привести к однозначному числу от 1 до 9. Нумеролог Анастасия Маляренко объясняет, что люди, рожденные под девяткой, интуитивно чувствуют, какие действия им нужно совершать, чтобы обрести то, что хочется.
— Человек рожден с определенной позицией, пониманием мира, себя, с определенными задачами. Те, кто рождены под цифрой 9, обладают знаниями и опытом всех предыдущих цифр. 9 — это вершина, завершение эволюции развития души. Это очень опытные и знающие люди, глубокие мудрецы, это люди результата, при минимальных ошибках они достигают результата в короткий срок, — говорит нумеролог.
Как рисовать денежную 9
Правши рисуют девятку на левой руке, левши — на правой. Анастасия Маляренко отмечает, что важно состояние, в котором вы находитесь во время процесса — оно должно быть легкое, веселое.
— Ритуал рисования денежной девятки — это развлечение, он срабатывает как раз потому, что не стоит относиться к нему серьезно. Если у вас дикая потребность закрыть долги или ипотеку, тяжесть на душе — деньги не придут. Денежная девятка — для легких неожиданных денег, — объясняет нумеролог.
Как войти в состояние веселости и легкости? Анастасия Маляренко советует вспомнить о том, что вам в детстве запрещали родители, и начать делать это: например, прыгать и скакать на кровати. Вы сами не заметите, как высвободится большое количество энергии и вы войдете в состояние детского восторга.
— Существует много техник: можно писать неотрывно, чтобы было именно 9 углов, кто-то считает, что нужна исключительно красная ручка. Я считаю, что это не так важно, как состояние, — говорит нумеролог.
Рисовать денежную девятку следует в определенные даты — 9, 18 или 27-го числа каждого месяца (все числа кратны 9).
— Ваша задача в эти дни — войти в легкое, непринужденное состояние и загадать сумму. Она должна быть равна той, которую вы знаете, равная вашей зарплате, вы держали эту сумму в руках, понимаете, что это за число. Если вы ни разу не зарабатывали 500 тысяч рублей, но загадали их, то ритуал не сработает, — объясняет Анастасия Маляренко.
Можно детально прописывать на листе бумаги то, что вы хотите и на что вам нужны деньги. Мечтаете о машине? Напишите подробно: цвет, год выпуска, комплектация, пробег, адрес салона, если желаете приобрести новую. Напишите и отпустите, чтобы не было состояния ожидания, делайте всё налегке, воспринимайте как игру.
— Существует техника проживания желаний при помощи 5 органов чувств. Это как самопрограммирование, медитация. Проговорите мысленно, каким вы видите свое желание, представьте, как его ощущаете тактильно, какой запах вы чувствуете. Проживите, насладитесь моментом, погрузите себя в мечту, — подсказывает нумеролог. — Уточните, что это ваши деньги и вы вправе ими распоряжаться. Как я понимаю, денежная девятка работает из-за того, что ваш взор фиксируется на цифре и мозг переносит вас в ту программу, которую вы написали, нарисовали, визуализировали. Фокус внимания отправляется на реализацию вашей мечты — как в квантовой физике: фокус внимания там, где концентрируется энергия.
Техника рисования
Если вы приверженец того, что всё нужно делать четко и по правилам, то этот блок для вас. Мы попросили нумеролога Елену Гамаюн рассказать подробную технику исполнения ритуала.
Берем ручку, которая хорошо пишет, или фломастер, цвет — красный, потому что он денежный. Помним, что важно состояние: тело расслаблено, голова пустая, позитивный настрой.
— Девятка должна попадать на вторую продольную полосу запястья — именно она отвечает за деньги. Как рисуем денежную девятку: начинаем с хвостика, он напоминает закрученный хвост из трех черточек. Потом одна горизонтальная, одна большая вертикальная, и еще три, из которых будет складываться верхняя квадратная часть денежной девятки, итоговая версия с 9 углами. Рисуем, не отрывая руки. Правша — на левом запястье, левша — на правом. Помним про денежное намерение: если будете просить деньги для себя, а получив деньги, потратите на других, заблокируете денежный канал, — говорит Елена Гамаюн.
Расцвет популярности
Нумерологи объясняют всплеск увлечения денежной девяткой тем, что сейчас наступила эра Водолея, что означает легкость, поток, получение результата простыми методами — игра в девятку отлично вписывается.
Согласно нумерологии, февраль 2023 года получает универсальное число месяца, то есть 9 (2 + 2 + 0 + 2 + 3 = 9).
— Февраль — самое лучшее время для всего, что связано с любовью, отношениями и прочими милыми романтическими радостями, — говорит Елена Гамаюн.
По мнению Анастасии Маляренко, люди стали замечать, что привычные действия, которые приводили к желаемому результату, перестали работать.
— Схема, структура всё меньше начинают работать на людей, всё больше идет на состояние, в котором мы работаем. Новаторство важно, мир очень быстро меняется. Люди пробуют новые методы привлечения денег — это раз. Люди много говорят о том, что им хочется ощутить состояние эмоциональной легкости, — это два. Такое состояние не всегда возможно создать самостоятельно, но играми и шуточными ритуалами у нас получается. Это не магия и не волшебство, а смена фокуса внимания, — считает Анастасия Маляренко.
Нумеролог отмечает, что техника не всегда срабатывает именно в виде денег — вы можете получить подарок, попасть на скидки и акции в магазине.
— Обязательно благодарите Бога, вселенную за полученные результат — важно ценить то, что к вам пришло. Просто скажите про себя «спасибо», — говорит Анастасия Маляренко.
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