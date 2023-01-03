2023 — это колесница: каким будет год Черного Кролика? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Итак, что же несет нам год Черного Водяного Кролика? 2023-й — это год движения.

— Завершаем наш 2022 год с глубокими трансформациями, с энергиями объединения, любви к себе и миру. Год был непростой, с разными событиями, он показал, как важно ценить то, что у нас есть, как важно уметь ловить баланс при любых обстоятельствах, быть уравновешенным, контролировать свои эмоции. В новый год мы вступаем уже с другими энергиями, — объясняет нумеролог Елена Гамаюн.

В сумме число 2023 означает цифру 7, по интерпретации — это колесница, движение и скорость.