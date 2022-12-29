«Сначала их вращал механизм от мясорубки»: на улице Ленина появилась витрина с движущимися зайцами на катке

С оформлением витрины произошел ряд трудностей, оттого окончательный вариант новосибирцы смогли увидеть только на прошлых выходных — 24 декабря.



— Очень долго делали зайцев, оттого было непонятно, какого размера изготавливать каток. Сложность была с механизмом, мы не могли понять, как его сделать и каких размеров. В Европе движущиеся витрины — это привычно, у нас такого нет, за помощью я обратилась к другу. Мы перепробовали около пяти вариантов механизма, пока не нашли подходящий. Потом не могли посадить зайцев на механизмы, каждый день что-то не получалось, до сих пор мне кажется, что они вращаются слишком быстро. Сначала их вращал механизм от мясорубки, а сейчас — тот, что открывает и закрывает окна в машине. В целом, можно сказать, что всё это — большой мощный хендмейд, — перечисляет Наталья.