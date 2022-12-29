«Сначала их вращал механизм от мясорубки»: на улице Ленина появилась витрина с движущимися зайцами на катке

В центре Новосибирская появилась необычно оформленная новогодняя витрина: на ней движущиеся фигуры зайцев катаются на коньках.
Идея принадлежит магазину «Цветочный» на Ленина 17, который каждый год удивляет сибиряков украшениями фасада. В прошлом году новосибирцы фотографировались у пряничного домика, а в позапрошлом напротив входа в цветочную лавку установили огромных размеров снежный шар, в котором неожиданно обнаружился живой Санта-Клаус.
— Идея оформления родилась случайно, в разговоре с мамой. Она занимается магазином в Омске, рассказала, что купила много зайцев. Я подумала, что мы тоже можем купить огромных зайцев и рассадить у входа, но внезапно мне в голову пришла мысль — зачем их садить, если они могут двигаться. Думаю, идея навеяна новогодним шаром, который был у нас в позапрошлом году — ожившая елочная игрушка, таких я нигде не видела. Мне захотелось сделать добрую новогоднюю сказку, чтобы зайцы напоминали советских, елки были разноцветные, как у бабушки в детстве, украшены бусами, — рассказывает Наталья Куркаева, владелица магазина.
С оформлением витрины произошел ряд трудностей, оттого окончательный вариант новосибирцы смогли увидеть только на прошлых выходных — 24 декабря.
— Очень долго делали зайцев, оттого было непонятно, какого размера изготавливать каток. Сложность была с механизмом, мы не могли понять, как его сделать и каких размеров. В Европе движущиеся витрины — это привычно, у нас такого нет, за помощью я обратилась к другу. Мы перепробовали около пяти вариантов механизма, пока не нашли подходящий. Потом не могли посадить зайцев на механизмы, каждый день что-то не получалось, до сих пор мне кажется, что они вращаются слишком быстро. Сначала их вращал механизм от мясорубки, а сейчас — тот, что открывает и закрывает окна в машине. В целом, можно сказать, что всё это — большой мощный хендмейд, — перечисляет Наталья.
За красотой и исправностью витрины тщательно следят сотрудники магазина и просят не садиться на сугробы рядом с конструкцией, а также не вставать на каток и не трогать зайцев руками — от прикосновений они меняют свое положение, механизм может повредиться. В общей сложности на витрину было потрачено около
— В оформление новогодней витрины я всегда закладываю около
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