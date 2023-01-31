Козерогам копить деньги, а Овнам ждать обмана. Гороскоп на февраль от астролога

1
Овен
Овны почувствуют энергию и желание действовать, а не оглядываться на прошлое. Вас ждут знакомства, общение, сделки и небольшие поездки. Пришло время начать воплощать свои идеи в жизнь! Но стоит быть аккуратнее с финансами, особенно в первой половине февраля. Могут всплыть задолженности или захочется неразумно потратить деньги. В этот период велика вероятность обмана — будьте терпеливы и рассудительны. Не суетитесь!
Хорошие дни февраля — 4, 9, 14, 18, 22 и 27-е. Плохие — 2, 7, 12, 16, 20 и 24-е.
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2
Телец
В феврале успех Тельцов зависит только от них — полагаться на удачу нет смысла. Поймите, чего вы хотите, и упорно идите к цели. Фокус вашего внимания будет направлен в сферу финансов. Активность и предприимчивость откроют для вас новые источники дохода. Но повремените с дорогостоящими покупками, крупными инвестициями и не давайте денег в долг!
Хорошие дни февраля — 3, 8, 12, 16, 20 и 24-е. Плохие — 5, 10, 14, 18, 22 и 27-е.
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3
Близнецы
Марс в родном знаке Близнецов становится более активным. У представителей этого знака будут силы! Обратите внимание на идеи, которые помогут улучшить жизнь. Смело отправляйтесь в поездку, начинайте изучать что-то новое, продвигайте свои мысли и расширяйте связи. Не зацикливайтесь на неудачах! Уберите недовольство собой, не вступайте и в конфликты. Излучайте радость, и дела пойдут на поправку.
Хорошие дни февраля — 1, 5, 9, 14, 18, 22 и 27-е. Плохие — 3, 7, 12, 16 и 20-е.
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4
Рак
Февраль предоставит Ракам выбор. Если сумеете взять себя в руки и сконцентрироваться на цели, то будут шансы на успех. Однако есть и другой путь — расслабиться, радоваться и наслаждаться жизнью. Ждать удачи в этом случае не стоит, зато вы наберетесь сил. Какой бы вы путь ни выбрали, не стоит кричать на каждом углу о своих планах. Лучше воплотите в жизнь, а потом поделитесь результатами.
Хорошие дни февраля — 2, 7, 12, 16, 21 и 25-е. Плохие — 5, 9, 14, 18, 23 и 27-е.
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5
Лев
Львам пора расправить плечи, поднять голову и смело шагать вперед. У большинства представителей знака проблемы начнут рассеиваться и движение к цели станет более ясным. Этот месяц принесет новые впечатления и знакомства. У вас появится масса идей, но не всё будет воплощено в жизнь удачным образом. Не стоит слишком эмоционально реагировать на окружающих и растворяться в этом общении.
Хорошие дни февраля — 6, 10, 14, 19, 23 и 28-е. Плохие — 3, 8, 12, 16, 21 и 26-е.
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6
Дева
У Дев продолжатся перемены без резких потрясений. Февраль для вас — плодотворный период, который принесет новые проекты и даже новую работу при желании. Важно доверять интуиции, а чрезмерное властолюбие и амбициозность — усмирить. Иначе высока вероятность не справиться со слишком масштабными идеями. Скорее всего, у вас появится больше дел и ответственности, которые надо срочно решить. Не откладывайте на потом! А вот дальние поездки, тем более заграничные лучше отложить.
Хорошие дни февраля — 2, 7, 13, 17, 21 и 26-е. Плохие — 4, 9, 15, 19, 23 и 27-е.
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7
Весы
Весам нужно готовиться к большим свершениям! Февраль к вам благосклонен и одарит множеством шансов для реализации ваших планов. Верьте в себя, и у вас всё получится! Тянитесь к новой информации, учитесь. Если вам выпал шанс куда-то поехать, то знайте, что февральские поездки, особенно связанные с работой, сулят неплохие результаты и полезные связи.
Хорошие дни февраля — 4, 10, 14, 19, 23 и 27-е. Плохие — 2, 7, 12, 16, 21 и 25-е.
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8
Скорпион
Для Скорпионов это месяц домашних дел и передышки. Конец зимы предлагает вам замедлиться, ведь всех денег не заработаешь и все дела не переделаешь. Посвятите себя семейным хлопотам и хозяйству. Займитесь недвижимостью, наведите порядок в документах, закройте финансовые дыры. Спокойный режим даст накопить силы для мощного рывка в ближайшем будущем. Если у вас есть идея начать новый бизнес, вы можете заняться с подготовкой: изучить рынок, собрать информацию, провести переговоры.
Хорошие дни февраля — 3, 8, 12, 17, 21 и 26-е. Плохие — 1, 6, 10, 15, 19, 23 и 28-е.
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9
Стрелец
Стабильность и надежность принесет февраль Стрельцам. Вам удастся урегулировать споры и сгладить обостренные ситуации по работе. Ваш фокус внимания сместится на отношения — может появиться вторая половинка или новые друзья, партнеры, клиенты. Вам захочется больше времени проводить в компании, чем в одиночестве. Не стоит думать только о себе и ставить свои интересы на первое место. Сотрудничество и компромиссы принесут вам больше результатов, а интеллектуальная деятельность — больше денег.
Хорошие дни февраля — 1, 5, 11, 15, 19, 23 и 27-е. Плохие — 3, 7, 13, 17, 21 и 25-е.
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10
Козерог
Февраль вновь погрузит Козерогов в тему денег и карьеры. Придется сосредоточиться на материальной стороне вашей жизни. Создавайте подушку безопасности, откладывайте деньги — это даст уверенность в завтрашнем дне. Вы можете встретиться с непредвиденными тратами. Не стоит торопиться с решениями, чтобы не впутаться во что-то сомнительное и бесперспективное. Лучше займитесь своим здоровьем и формируйте полезные привычки.
Хорошие дни февраля — 3, 8, 12, 17, 21 и 25-е. Плохие — 1, 6, 10, 15, 19, 23 и 28-е.
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11
Водолей
Успешная волна февраля подхватит Водолеев и поможет решить множество важных вопросов. Смело шагайте к поставленным целям и берите инициативу в свои руки. В этом месяце вы можете продвинуться как в работе, так и в личной жизни. Хорошее время для нового хобби, интеллектуального развития и занятия спортом. Шансы и возможности будут кругом, главное — вовремя за них ухватиться. Будет много поводов для развлечений и отдыха! К тому же у большинства намечается день рождения. Будет желание отметить его с размахом — не забывайте о разумности.
Хорошие дни февраля — 6, 11, 15, 19, 23 и 28-е. Плохие — 3, 8, 13, 17, 21 и 26-е.
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12
Рыбы
Рывки и напряжение не подходят для Рыб. Февраль лучше провести спокойно, ведь здоровье не купишь ни за какие деньги. Уделите время себе — ваша батарейка требует подзарядки. Окружите себя приятным общением, уютной обстановкой, займитесь хобби и творчеством. За крупные дела браться не стоит, лучше посвятите себя более мелким, но необходимым. Уделите время внешности, обновите гардероб, побалуйте себя приятными процедурами для лица и тела. Окружение почувствует положительные изменения — вы станете более уверенными и самодостаточными.
Хорошие дни февраля — 2, 8, 13, 17, 20 и 24-е. Плохие — 4, 11, 15, 19, 22 и 27-е.
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