Козерогам копить деньги, а Овнам ждать обмана. Гороскоп на февраль от астролога

Встречаем последний месяц зимы! Он будет короткий, но насыщенный событиями. В свои права готовятся вступить Сатурн и Плутон — планеты силы, энергии, строгости, трансформации. Нужно быть решительнее или плыть по течению? Готовиться к потрясениям или спокойно планировать? А с деньгами что? Наши коллеги из 72.RU спросили астролога Анну Боровских.



— Февраль благоволит настойчивым и самодостаточным. Тем, кто не нуждается в одобрении и готов отбросить сомнения. Тогда победа не за горами! Всем знакам зодиака в этом месяце стоит прислушиваться к интуиции и понять свои истинные желания. Главными управленцами февраля будут Меркурий, Венера и Марс. К счастью, они все в прямом движении и дадут спокойствие, конструктивность в действиях и раскроют ваши таланты. Пора принимать решения, которые могут изменить привычный ход событий как в работе, так и в отношениях. Главное — не отступайте назад и достойно принимайте все жизненные уроки, — уверена астролог.

А прогноз для каждого знака зодиака читайте в удобных карточках!

