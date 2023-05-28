Для чего вы здесь? Узнайте свою главную кармическую задачу по дате рождения

И наконец те, кто родился 22-го числа — дайте свободу себе и окружающим. Только вы — автор своей жизни и можете выбрать лучшее для себя.

Как еще дата рождения влияет на жизнь человека

Практически всё в жизни человека зависит от даты рождения. Так считает кармический нумеролог, психолог-сексолог Мария Закурдаева. Нумерология — концепция, которая изучает влияние цифр на судьбу. В последнее время эта сфера становится всё популярнее, люди буквально выстраиваются в очереди к тем, кто обещает заглянуть в их будущее. Как работает нумерология? Зачем к Марии приходят женщины и о чём просят мужчины — в интервью редакции 76.RU.



О чём говорят цифры

— Мария, расскажите, что такое кармическая нумерология?

