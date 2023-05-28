Для чего вы здесь? Узнайте свою главную кармическую задачу по дате рождения

Вопросами «Для чего я живу?» и «Какая моя глобальная задача?» чаще всего люди начинают задаваться после 30 лет. До этого как-то ясно, что похода в клуб и нового платья или парня достаточно для радости и ясности. Нумеролог Карина Кочарова объясняет: для каждого человека по дате рождения можно посмотреть кармические уроки и задачи. Она рассказала нашим коллегам из Wday.ru, как их определить.
Главная кармическая задача по дате рождения
Оказывается, сильнее всего влияние кармы ощущают люди, рожденные 8, 10, 13, 26,
Например, те, кто родился
Если вы родились
Вы рождены
Для тех, кто празднует день рождения
Тем, у кого день рождения выпал на
Для дат рождения 3, 30, 4,
Рожденные
Для тех, кто празднует день рождения
Для людей, чьи даты рождения —
Если вы родились
Рожденные
Тем, у кого день рождения
Для людей, чья дата рождения
А тем, кто родился
Родились
А рожденным
Для людей с датой рождения
Если вы рождены
Ваша дата рождения —
И наконец те, кто родился
Как еще дата рождения влияет на жизнь человека
Практически всё в жизни человека зависит от даты рождения. Так считает кармический нумеролог, психолог-сексолог Мария Закурдаева. Нумерология — концепция, которая изучает влияние цифр на судьбу. В последнее время эта сфера становится всё популярнее, люди буквально выстраиваются в очереди к тем, кто обещает заглянуть в их будущее. Как работает нумерология? Зачем к Марии приходят женщины и о чём просят мужчины — в интервью редакции 76.RU.
О чём говорят цифры
— Мария, расскажите, что такое кармическая нумерология?
— Кармическая нумерология — это метод диагностики психоэмоционального портрета личности. Расшифровывается кармическая нумерология на Старших арканах Таро. Но это не магия и не волшебство. Метод, по которому я работаю, называется «Матрица судьбы». Это не только про цифры. Первый человек, который начал использовать архетипы Таро в своей работе, — это психотерапевт Карл Густав Юнг. Каждая цифра (архетип) — это расшифровка: слова, чувства, мысли, действия людей. Давайте объясню на простом примере: люди, у которых в матрице есть цифра 11, они очень энергичны и выносливы, они не устают, много работают. Это положительные проявления. Но есть и минус — это агрессия, ярость, суетливость. Люди, у которых есть на основных позициях цифра 5, — это прекрасные учителя, они умеют объяснять сложные вещи простым языком. Это плюс данной цифры, но есть и минус — гордыня, негибкость мышления, нежелание получать новую информацию, но желание всех научить жить. Кто родился
Арканы в этом учении — это бессознательные паттерны поведения человека. Паттерн (англ. pattern — «образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма»).
— То есть, условно говоря, если ты родился 31 марта, то ты не сможешь стать врачом, если тебе предначертано быть журналистом, сколько бы ты ни учился на врача?
— В матрице каждого человека есть зона, которая отвечает за деньги, и там не одна цифра. То есть, зная расшифровку этой зоны, можно понять, кем он может быть и как легко он будет на этом зарабатывать деньги. Но при этом мы еще смотрим на талант, ресурсы и его базовые настройки.
— То есть всё это вы видите, глядя на цифры?
— У каждой цифры есть как отрицательные, так и положительные проявления. Например, люди, у которых цифра 6 в матрице, не умеют делать выбор. Они даже в магазине не знают, какое платье купить: красное или черное. Мечутся из стороны в сторону. Много сомнений, жизнь их учит делать выбор, и это везде так: и в любви, и на работе, и в реализации. Это упущенные возможности. Отсюда и идет неудовлетворенность жизнью. Это забирает у человека энергию, деньги.
— Вам не кажется, что есть ситуации, в которых нужно подумать, прежде чем сделать выбор?
— Согласна с вами, но
— С какими запросами к вам приходят?
— Кто-то хочет понять, почему нет финансовой стабильности, кто-то (как правило, женщины) — почему они неудачны в отношениях: любовные треугольники, измены, отношения с бесперспективными партнерами, которые, например, находятся в браке. Я никогда не говорю человеку, что ему нужно делать, и не делаю за него выбор. Я говорю о том, где у человека точка роста, какие у него были отношения с родителями, какое у него предназначение. Кармическая нумерология — это просто инструмент, с помощью которого ты можешь посмотреть на себя со стороны. Например, если вам нужно выкопать яму, вы берете лопату. Но бывает, что вы не знаете, что есть лопата. Начинаете копать руками. Тоже добиваетесь своей цели, но дольше.
— Кто чаще к вам приходит: мужчины или женщины? И что они хотят узнать?
— Пока 70% моих клиентов — это женщины. Это стало для меня неожиданностью, но с мужчинами работать намного проще. Они более открыты к этой информации, быстрее схватывают. Мужчины не на эмоциях идут тратить деньги, они понимают, зачем им это нужно и что они хотят за эти деньги получить. Женщины чаще приходят с вопросом про отношения: «Почему не так? Почему всё время женатые?» Мужчины идут за деньгами.
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