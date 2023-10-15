«Хочу, чтобы вся страна узнала обо мне»: певица из Новосибирска перевоплотилась в Юлианну Караулову и спела на ТНТ

По правилам, участники должны перевоплотиться в одного из кумиров и провести номер в его амплуа. Перед этим с ними работают команда гримеров и педагоги по вокалу, чтобы добиться полного соответствия. Всего в шоу принимают участие четыре команды по три человека. Выступления идут общие, поэтому на сцене может присутствовать сразу трое Фредди Меркьюри или других звезд мирового масштаба. Те, кто сможет справиться лучше всех по результатам голосования жюри, получит денежный приз и большую популярность.

