«Хочу, чтобы вся страна узнала обо мне»: певица из Новосибирска перевоплотилась в Юлианну Караулову и спела на ТНТ

Новосибирская певица Диана Скокова приняла участие в шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ, которое ведет Гарик Мартиросян. На передаче сибирячка перевоплотилась в Юлианну Караулову и исполнила песню «Ты не такой».
По правилам, участники должны перевоплотиться в одного из кумиров и провести номер в его амплуа. Перед этим с ними работают команда гримеров и педагоги по вокалу, чтобы добиться полного соответствия. Всего в шоу принимают участие четыре команды по три человека. Выступления идут общие, поэтому на сцене может присутствовать сразу трое Фредди Меркьюри или других звезд мирового масштаба. Те, кто сможет справиться лучше всех по результатам голосования жюри, получит денежный приз и большую популярность.
— Я окончила школу и поступила в университет на экономиста. Эту специальность я выбрала из-за того, что в свое время мечтала стать бизнес-леди, познакомиться с единомышленниками и открыть свое дело. На этот проект я пришла показать свой талант, чтобы помимо Новосибирска обо мне узнала вся страна, — рассказала Диана Скокова.
Несмотря на старания девушки и полное перевоплощение в звезду, ей не удалась полностью войти в образ, и она не прошла в следующий этап конкурса.
Новосибирцы довольно часто демонстрируют свои таланты на федеральных каналах. Посмотрите, как красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся»: эти блондинки скоро станут хирургами. Еще одна сибирячка станцевала на пилоне в той же программе.