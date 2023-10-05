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Онлайн-трансляция

Цветы и подарки: как в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

Праздник ежегодно отмечают 5 октября

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Сегодня, 5 октября, в России празднуют День учителя. В школу снова несут букеты и подарки. В этот день педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. Редакция НГС присоединяется к поздравлениям и начинает онлайн-трансляцию. Присылайте фото своих подарков, рассказывайте истории об учителях и говорите теплые слова.

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
ВИдео с поздравлениями мэр опубликовал у себя в соцсетях

Видео: Телеграм-канал «Анатолий Локоть»

С Днем учителя новосибирцев поздравил мэр Анатолий Локоть. Он поблагодарил педагогов за их тяжелый труд.

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УчительДень учителяНовосибирскШкола
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