Цветы и подарки: как в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

Поделиться
С Днем учителя новосибирцев поздравил мэр Анатолий Локоть. Он поблагодарил педагогов за их тяжелый труд.
Поделиться
Праздник ежегодно отмечают 5 октября
Сегодня, 5 октября, в России празднуют День учителя. В школу снова несут букеты и подарки. В этот день педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. Редакция НГС присоединяется к поздравлениям и начинает онлайн-трансляцию. Присылайте фото своих подарков, рассказывайте истории об учителях и говорите теплые слова.
Поделиться
С Днем учителя новосибирцев поздравил мэр Анатолий Локоть. Он поблагодарил педагогов за их тяжелый труд.
Поделиться
По теме
03 октября 2023, 07:35Спал в сарайках, бежал с волками: учитель из Новосибирска преодолел на ногах 2100 км — он не хотел останавливаться
01 октября 2023, 15:00Таксист бесплатно возит учителей. Спросили, зачем ему это
10 сентября 2023, 13:00Что делать, «чтобы ребенка не стошнило между Достоевским и Толстым»? Учитель — о ЕГЭ, чтении и познании себя
25 мая 2023, 10:45Нарядные и красивые: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн-трансляция