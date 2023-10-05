Цветы и подарки: как в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

Сегодня, 5 октября, в России празднуют День учителя. В школу снова несут букеты и подарки. В этот день педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. Редакция НГС присоединяется к поздравлениям и начинает онлайн-трансляцию. Присылайте фото своих подарков, рассказывайте истории об учителях и говорите теплые слова.