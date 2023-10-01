Таксист бесплатно возит учителей. Спросили, зачем ему это

В Кемерове таксист решил поддержать учителей, воспитателей детсадов и преподавателей вузов, поэтому теперь возит их бесплатно. Как ему пришла такая идея, он рассказал нашим коллегам из NGS42.RU.
Константин начал работать в такси три месяца назад. По образованию он экономист и долгое время работал в Москве аналитиком в одной из компаний, но недавно решил вернуться на малую родину. Говорит, что захотел понять, что сейчас происходит в Кемерове и Кузбассе, а профессия таксиста оказалась для этого самой подходящей.
Несколько недель назад он подвозил школьного учителя, они разговорились, и пассажир рассказал, сколько получает на работе. Как объясняет водитель, эта поездка стала для него переломной, ведь он даже не предполагал, что «преподавательский труд так низко оценивается в России».
— Я, честно, не знал, что они так плохо зарабатывают. У меня никто из родных учителем не работает, поэтому так сильно удивился. Ведь преподаватель — это тот, кто создает будущее, — объясняет Константин.
Почти сразу же ему пришла идея бесплатно возить преподавателей школ, детских садов и университетов. При этом пока, как отмечает водитель, таких пассажиров ему встречается немного.
— Что я могу еще сделать? Учитывая, что они ездят в такси, только когда им прям приспичит, я ничего не теряю. Они попадаются раз в неделю. Я могу увезти их куда угодно, но только, конечно, не межгород, — рассказывает кемеровчанин.
Пока Константин не предлагал другим водителям подхватить свою идею, так как реакция у пассажиров очень неоднозначная. Кто-то, по его словам, говорит, что учителя недостойны такого внимания, другие — что идея хорошая.
— Я пока смотрю реакцию. Бросить в [рабочий] чат просто. Ну в принципе реакция разная. Особенно мамочки некоторые говорят про учителей нехорошее. Просто статус учителя уничтожен, а его надо восстанавливать, — считает он.
Сам же Константин вспоминает школу с теплотой. В его времена учителей уважали намного сильнее, да и зарабатывали они больше. Сейчас же, как отмечает таксист, многие винят преподавателей в плохой работе, но они не замотивированы даже зарплатой.
— Обещали поднять зарплату учителям. И где? Знаете, какое самое популярное в России женское имя? Галя, — сам отвечает таксист. — Знаете почему? Галочка! Мы всё делаем для галочки.