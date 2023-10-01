Таксист бесплатно возит учителей. Спросили, зачем ему это

Почти сразу же ему пришла идея бесплатно возить преподавателей школ, детских садов и университетов. При этом пока, как отмечает водитель, таких пассажиров ему встречается немного.



— Что я могу еще сделать? Учитывая, что они ездят в такси, только когда им прям приспичит, я ничего не теряю. Они попадаются раз в неделю. Я могу увезти их куда угодно, но только, конечно, не межгород, — рассказывает кемеровчанин.

