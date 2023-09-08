«Нас считают неудачниками». Бывший учитель честно — о том, почему ушел из школы

Отрицание, гнев, отчаяние, смирение. Нет, это не стадии принятия горя — это чувства молодого педагога в современной российской школе. Оснований идти туда после вуза почти нет: зарплаты нищенские, отношение администрации, некоторых родителей и части учеников — хамское, куча бестолковой бумажной работы и постоянные переработки. И всё же находятся смельчаки, решившие посвятить себя школе. Честь им и хвала, без шуток.
Всем привет! Меня зовут Александр Виноградов, я корреспондент 116.RU. Почему я так уверенно говорю о бедах российских учителей? Потому что сам год проработал в средней школе (и еще один год в колледже) учителем истории. С тех пор прошло более пяти лет, но «фантомные боли» о себе еще дают знать. Прямо к началу нового учебного года объясняю, в чём заключены беды нашей образовательной системы.
Как меня угораздило
Школа для молодого педагога начинается с кабинета директора. Вешалка, дети, классы и всякое такое идут уже потом. В кабинете директора, когда я пришел устраиваться на работу, меня ждал солидно выглядящий мужчина лет сорока и почему-то портрет Маргарет Тэтчер на стене.
Мужчина, как вы уже догадались, возглавлял школу. Он расписал мне карьерные перспективы молодого педагога. Мол, сначала будет тяжело, потом втянетесь. Пояснил, что учитель не просто учит, а «оказывает образовательные услуги». Совсем как на рынке. Потому, наверное, и был повешен портрет «железной леди». Она-то знала толк в преимуществах рыночной экономики. Директор набросал на калькуляторе сумму зарплаты педагога без опыта. Она была скромной. Но на деле оказалась ниже обещанного — около 12 тысяч рублей в месяц.
Скажу сразу, в школу я шел не из-за меркантильных соображений. До сих пор считаю, что учить детей — это благородное и важное занятие. Вероятно, по этой же причине туда идет большинство молодых людей. Вот только задерживаются единицы. И дело не только в педагогической зарплате. Ее размер по какой-то непонятной причине в России сильно колеблется. Многое зависит от опыта, званий и региона. Знаю, что в Москве учитель может получать более 100 тысяч рублей. Для педагогов из провинции такие цифры — фантастика. Но, как я уже говорил, помимо зарплаты есть куча жирных минусов.
Учитель должен
Мне показали кабинет, в котором я буду работать. Выглядел он чисто и пустынно. В нем не было ни схем, ни портретов, ни других наглядных материалов. Голые стены, парты, доска и шкафчики с разным хламом. Больше ничего. Предполагается, что оформлять и утеплять кабинет, следить за мебелью, по случаю стирать всякие нехорошие надписи с парт должен педагог.
Учитель вообще много что должен. Это молодому педагогу дают знать с порога школы. Он должен составлять рабочие планы, писать отчеты и заполнять журналы. Должен находить подход к каждому ученику, должен отвечать за него. Не дай бог, если его школьник во время урока что-то учудит. Выйдет за дверь класса и сломает руку или поставит фингал приятелю. Вся вина за это ляжет на педагога. Как результат, некоторые учителя просто боятся лишний раз выпускать детей в туалет.
Призвание педагога
Еще учитель должен нравиться родителям. Многие из них искренне уверены, что это школа в первую очередь должна воспитывать их отпрысков, а семья уже во вторую. Администрация по этому вопросу старается с мамами и папами не спорить. Вот и получается по их общему мнению, что если ученик плохо себя ведет — виноват учитель. Ведь он не смог найти подход. Если ребенок получает двойку, тоже виноват учитель — скучно рассказывает. И так далее.
Статус школьного педагога в России вообще крайне низок. Сейчас он болтается где-то на уровне плинтуса. Учителей считают неудачниками. Иногда, правда, чиновники вспоминают о «педагогическом призвании». Но, вероятно, под этим подразумевается умение много работать и мало получать.
Наши педагоги должны работать много, иначе никак. В школьной среде ходит даже поговорка: «С одной ставкой учителю нечего будет есть, с двумя — некогда спать». У меня было полторы ставки, что равнялось 27 часам занятий в классе в неделю.
Казалось бы, это немного. Но на подготовку каждого урока нужно время: надо написать конспект, составить план занятия, составить проверочные задания. Всё это учителя могут попросить показать на бумаге. Еще нужно время на проверку тетрадей и контрольных, написание отчетов. К этому добавляется время на подготовку детей к конкурсам и олимпиадам. Такая загруженность педагога не лучшим образом сказывается на качестве обучения.
Если ребенок пропустил урок, отдельно с ним, скорее всего, никто заниматься не будет. У учителя нет на это времени. В качестве альтернативы родители выбирают репетитора. В них часто идут бывшие учителя, осознавшие, что так заработать можно больше. Репетитор и объяснит материал, и подготовит к контрольной, и по ЕГЭ натаскает. При этом сделает это лучше школы. Естественно, на хорошего репетитора нужны деньги, которые не все семьи готовы выложить. Да, образование всё сильнее начинает зависеть от кошелька папы или мамы. И это еще один недобрый звоночек.
Дисциплинарное учреждение
Напоследок — пару слов о системе школьного воспитания в целом. Похвально, что сейчас ребенок в школе неприкосновенен. Старшее поколение наверняка еще вспомнит, как их Марьивановна в далеком 70 году смачно отвешивала подзатыльники и била указкой по рукам. «И ничего, людьми выросли», — добавит кто-то. Сейчас такое просто немыслимо. Это грозит большим скандалом и позором для школы. Особенно если вспышка учительского гнева попадет на видео и в соцсети.
Но остаются и другие методы воздействия. Отчитать, унизить, поставить ребенка на место — практика частая в школе. Это учреждение всё еще остается дисциплинарным, заточенным главным образом под авторитарного педагога. И если вы не готовы быть таким — могут возникнуть сложности.
Общеобразовательная школа работает по фабричному принципу. Только вместо товаров штампуются знания, навыки и хорошие граждане. Процесс этот унифицирован. Дети подолгу сидят на одном месте, слушают и выполняют задания. Учитель надзирает, поощряет и наказывает — оценкой или словом. Есть в этом всем и место игре, но суть от этого не меняется.
Понятно, что такая система сама по себе не может воспитать личность. Скорее наоборот — всячески ее будет замыливать. Воспитание остается делом семьи либо той среды, в которой вращается ребенок. Школа может пытаться скорректировать некоторые черты, не более.
На личности педагога российская школа тоже сказывается не очень. Российские учителя в целом довольно забитые и загруженные работой существа. К тому же прибавляется постоянный стресс, переработки. И закономерный итог — перегорание и равнодушие к своему делу. Обучение перестает быть творчеством и превращается в тягомотное повторение одного и того же. Возможно, конечно, всё это когда-то изменится.