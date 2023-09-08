«Нас считают неудачниками». Бывший учитель честно — о том, почему ушел из школы

Всем привет! Меня зовут Александр Виноградов, я корреспондент 116.RU. Почему я так уверенно говорю о бедах российских учителей? Потому что сам год проработал в средней школе (и еще один год в колледже) учителем истории. С тех пор прошло более пяти лет, но «фантомные боли» о себе еще дают знать. Прямо к началу нового учебного года объясняю, в чём заключены беды нашей образовательной системы.

Как меня угораздило

Школа для молодого педагога начинается с кабинета директора. Вешалка, дети, классы и всякое такое идут уже потом. В кабинете директора, когда я пришел устраиваться на работу, меня ждал солидно выглядящий мужчина лет сорока и почему-то портрет Маргарет Тэтчер на стене.