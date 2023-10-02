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Гнула ложки силой мысли: психолог из Новосибирска засветилась в шоу Павла Воли на канале ТНТ

Лина Дианова ведет передачу на YouTube «Лысая правда», где делает психоразборы известных личностей

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Кадр из передачи «Шоу Воли»

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Психолог из Новосибирска Лина Дианова засветилась в выпуске «Шоу Воли» на канале ТНТ. Гостем передачи был известный психотерапевт Андрей Курпатов — ему нужно было оценить профессионализм коллег. На экране продемонстрировали фото Михаила Лабковского, Сатьи Даса и Лины Диановой.

— А вот эту вот даму вы знаете? — спросил Павел Воля.

— Нет, — ответил Курпатов.

Павел Воля назвал Дианову популярным психологом и рассказал, как ему однажды прислали разбор его интервью, который сделала Лина в своей передаче на YouTube «Лысая правда».

— Лина, скажу вам честно, мне понравилось, спасибо, — признался Воля.

Соведущий Павла Воли — комик Илья Соболев пошутил, что это Лина силой мысли гнула ложки в фильме «Матрица», подразумевая лысого мальчика-будду, который сгибал ложки главного героя Нео.

Лина прославилась благодаря рубрике «Лысая правда»

Лина прославилась благодаря рубрике «Лысая правда»

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Лина Дианова родилась в Барнауле, а детство провела в Рубцовске. После окончания учебы в университете переехала в Новосибирск, где начала делать первые шаги в профессии.

Из-за сильного стресса, перенесенного в детстве, у Лины начали выпадать волосы. Бабушка Лины решила постричь внучку налысо, чтобы отрастить здоровые волосы, но этого не произошло, в 7 лет Лина осталась лысой.

В Новосибирске Лина Дианова даже не думала о том, чтобы появиться на людях без парика. В 2018 году она уехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.

Два года Лина Дианова провела в Азии, а потом переехала в Москву, где активно начала заниматься развитием себя как медийной личности. Дианову приглашают в качестве эксперта в различные шоу, включая юмористические.

Летом Лина Дианова приезжала в Новосибирск в качестве звездного гостя на Народную Премию НГС — о впечатлениях она рассказала в своем Telegram-канале.

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Шоу ВолиЛина ДиановаПсихологТНТ
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