Гнула ложки силой мысли: психолог из Новосибирска засветилась в шоу Павла Воли на канале ТНТ

В Новосибирске Лина Дианова даже не думала о том, чтобы появиться на людях без парика. В 2018 году она уехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.