«Если бы не пригласили, я бы всё равно пришла»: психолог Лина Дианова поделилась эмоциями после «Народной премии НГС»

Напомним, что Лина Дианова родилась в Барнауле, а детство провела в Рубцовске, где ее воспитанием занимались бабушка и прабабушка. После окончания учебы в университете Лина Дианова переехала в Новосибирск, где начала делать первые шаги в профессии. В 2018 году Лина переехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.