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«Если бы не пригласили, я бы всё равно пришла»: психолог Лина Дианова поделилась эмоциями после «Народной премии НГС»

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Лина Дианова на «Народной премии НГС»

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Эпатажный психолог Лина Дианова, наиболее известная по шоу на YouTube «Лысая правда», поделилась впечатлениями о прошедшей «Народной премии НГС» — видеоролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

— Хочу рассказать лично, как для меня прошла премия НГС. Даже если бы я не была приглашена, я бы всё равно пришла, являясь жителем Новосибирска. Это то место, где можно нарядиться, выгулять себя в компании лучших — ведь на эту премию приходят лучшие, — говорит Лина Дианова.

Психолог похвалила организацию мероприятия за четкость, красивую сцену и отдельно выделила видео о народных героях, назвав их киношными.

— Меня впечатлили истории народных героев. Благодаря этой премии люди могут узнать, что полезного и ценного происходит в Новосибирске, какие сервисы лучше, какие люди чем занимаются. От себя я рекомендую ходить на такие премии, с удовольствием буду принимать участие. Я впечатлена работой команды, людьми, народными героями и тем обществом, которое создается вокруг премии, — говорит Лина.

Напомним, что Лина Дианова родилась в Барнауле, а детство провела в Рубцовске, где ее воспитанием занимались бабушка и прабабушка. После окончания учебы в университете Лина Дианова переехала в Новосибирск, где начала делать первые шаги в профессии. В 2018 году Лина переехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.

Известность к Лине Диановой пришла через YouTube, где она завела канал совместно с проектом «Жить» и придумала рубрику «Лысая правда» — психологический разбор популярных личностей (Елена Блиновская, Наталья Степанова, актер Павел Прилучный, футболист Криштиану Роналду, блогер Настя Ивлеева, певец Михаил Шуфутинский и многие другие были героями ее разборов). Видеоролики набирают миллионы просмотров.

После «Народной премии НГС» новосибирец Давид Манукян сделал заявление — артист решил помочь одному из героев и сообщил, что подарит ему специальную коляску.

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Лина ДиановаПсихологЛысая правдаНародная премия НГС
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