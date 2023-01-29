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Лысая правда об эпатажной психологине с доходом в 2 миллиона в месяц — какой была Лина Дианова до популярности

Жизнь сибирячки была непростой: расставание с матерью, облысение и буллинг в школе

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Наверняка в «предложках» на разных интернет-площадках вам попадалась лысая психолог, которая за словом в карман не лезет, без цензуры, лихо расставляет все точки над i и помогает закрывать гештальты. Лина Дианова ведет рубрику «Лысая правда» на своем YouTube-канале, где разбирает интервью с известными личностями. Дианову приглашают в качестве эксперта в различные шоу, включая юмористические. До того как стать медийной личностью, она жила в Сибири, где чувствовала себя совершенно чужой и мечтала скорее переехать в место, где ее будут принимать такой, какая она есть. Рассказываем, что известно о жизни Лины Диановой до популярности.

Потеря волос

Настоящее имя Диановой — Полина, она родилась в Барнауле, а детство провела в Рубцовске, где ее воспитанием занимались бабушка и прабабушка. Мать родила ее слишком рано, что стало причиной расставания с дочерью: она сосредоточилась на учебе, а маленькая Полина вскоре узнала от прабабушки, что мама ее бросила — об этих фактах своей биографии Дианова рассказала во время интервью с Аленой Жигаловой на шоу «Алена, блин».

Лина Дианова с мамой — позже они наладили отношения

Лина Дианова с мамой — позже они наладили отношения

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Стресс от расставания с матерью, как предполагает Дианова, стал причиной выпадения волос.

— Мой организм решил, что если волосы будут выпадать, то мама вернется. Это я додумала потом сама, — говорит Дианова.

Когда волосы стали редеть, бабушка решила постричь девочку налысо, чтобы отрастить здоровые волосы. Но этого не произошло, и в 7 лет Полина осталась лысой. Врачи не смогли дать медицинское обоснование, почему так произошло. Люди с алопецией могут быть абсолютно здоровы.

В школе Лина носила парик и постоянно боялась, что все узнают о том, что она правда лысая

В школе Лина носила парик и постоянно боялась, что все узнают о том, что она правда лысая

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Последовали жуткие школьные годы. Полина носила парик и постоянно чувствовала себя в опасности: боялась, что кто-то сорвет его — и все увидят ее позор. Самое страшное для Полины однажды произошло — два школьных хулигана сорвали с нее парик, а после этого ей нужно было спеть песню на школьном концерте. Ужас, который она пережила в тот момент, не передать словами, но именно тогда Дианова поняла: никто не должен увидеть ее страха.

Была Полина, стала Лина

В семилетнем возрасте Полина подошла к бабушке и сказала: «Меня зовут Лина». Возражать никто не стал. Как говорит сама Дианова, после того как отпала приставка «По», она начала чувствовать себя гораздо легче. В 18 лет она официально сменила имя в паспорте, и Полина осталась в прошлом.

После окончания учебы в университете Лина Дианова переехала в Новосибирск, где начала делать первые шаги в профессии: частые терапии с психологами будто сами определили то, чем Дианова захотела заниматься в жизни.

В Новосибирске Лина Дианова не выходила на улицу без парика

В Новосибирске Лина Дианова не выходила на улицу без парика

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— Лет до 25 я и подумать не могла, что настанет момент, когда я перестану прятать голову и покажу себя миру такой, какая есть. Не думала, что буду кайфовать от этого и хотеть выглядеть именно так. Однажды я по-другому посмотрела на себя без парика, мне понравилось, я и подумала: какого черта? Почему я скрываю это? У меня стали зарождаться мысли по поводу нового образа. Я сделала татуировку на голове, пошла к стилисту для того, чтобы в целом выглядеть гармонично, — рассказывала Лина Дианова НГС. — Я считаю себя красивой: у меня красивая форма головы, черты лица, мне нравится мое тело. Не было такого, чтобы отражение в зеркале меня не радовало. Если я вижу лишний килограмм, то просто иду в зал и корректирую питание.

Мысль о том, чтобы снять парик и вздохнуть свободно, не покидала Лину, но в Новосибирске она этого сделать не могла. Говорит, что не была на тот момент готова к тому количеству негативного внимания в свой адрес.

— Это даже небезопасно, — говорила Дианова.

Лина говорит, что ей нравится то, что она лысая: это часть ее образа

Лина говорит, что ей нравится то, что она лысая: это часть ее образа

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В 2018 году Лина переехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.

— Мне очень нравится эпатаж, я люблю привлекать внимание, быть в его центре. Я хочу самовыражаться так, как мне хочется, без каких-либо рисков. Кто узнавал, что у меня парик, и видел меня без него, наоборот, говорил, чтобы я его сняла, потому что это прикольно и необычно. Есть мужчины, которых притягивает моя внешность, есть — кого отталкивает, так же как и женщин. Но люди же западают на то, что внутри. Если я сама от себя кайфую, внутри огонь — люди всегда пойдут на свет, — считает Лина Дианова.

Два года Лина Дианова провела в Азии, а потом переехала в Москву, где активно начала заниматься развитием себя как медийной личности.

«Лысая правда»

Известность к Лине Диановой пришла через YouTube, где она завела канал совместно с проектом «Жить» и придумала рубрику «Лысая правда» — психологический разбор популярных личностей (Елена Блиновская, Наталья Степанова, актер Павел Прилучный, футболист Криштиану Роналду, блогер Настя Ивлеева, певец Михаил Шуфутинский и многие другие были героями ее разборов). Видеоролики набирают миллионы просмотров.

Лина прославилась благодаря рубрике «Лысая правда»

Лина прославилась благодаря рубрике «Лысая правда»

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С развитием канала Лина стала заметной личностью в Сети — ее стали приглашать экспертом в разные проекты: «Линия выгорания» (канал «Куб»), «НЕбуллинг шоу» (канал «Икс»). Было несколько больших интервью: уже упомянутое выше с Аленой Жигаловой (шоу «Алена, блин»), а в программе на канале RTVI «Это не Фрейд» в беседе с Андреем Самарцевым Лина рассказывала о том, как принять темную сторону своей жизни и научиться жить с ней.

В конце прошлого года Лина Дианова неожиданно появилась в новогоднем выпуске «Дружко шоу» — «Мультивселенные». Действие по задумке проходило во вселенной, где все друг с другом толерантны, задача Диановой — следить за соблюдением толерантности. Это был эпизод-пародия на программу «Мужское. Женское», гостем которой стала балерина Анастасия Волочкова.

Лина принимает участие в разных шоу в качестве эксперта по гештальт-терапии

Лина принимает участие в разных шоу в качестве эксперта по гештальт-терапии

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Разоблачение

Волна критики обрушилась на психолога после выхода якобы разоблачающего видео блогерши Mila Kemball, где она пытается доказать, что образования гештальт-терапевта у Лины Диановой нет, аргументируя свои доводы тем, что на сертификатах Диановой нет приписки «присуждена квалификация». По словам блогера, Лина прошла только первые ступени обучения на гештальт-терапевта, прослушав сто часов лекций. Комментировать сказанное блогером Лина Дианова не стала — просто продолжила свою работу.

Сколько стоит консультация Лины Диановой

Первые консультации у психолога стоили всего 500 рублей — Лине Диановой была нужна практика, и она опубликовала объявление в социальных сетях. Люди откликнулись, и, приняв 20 человек, она решила увеличить стоимость одной консультации до 1000 рублей.

Сейчас на сайте Лины Диановой вкладка «Стоимость» демонстрирует совершенно другие суммы: личная консультация длительностью 55 минут — 60 тысяч рублей, срочная личная консультация с той же длительностью — 90 тысяч рублей. Терапия в обоих случаях проводится в онлайн-формате.

Сибирячка называет себя психологом без цензуры

Сибирячка называет себя психологом без цензуры

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Почему так дорого? Без стеснения и скромности Лина Дианова говорит: «Потому что я хороша». Психолог объясняет высокую стоимость большой очередью и высоким спросом — люди хотят работать конкретно с ней. Цена помогает отсекать поток: в день Лина Дианова принимает не более трех человек.

Заработок Лины Диановой строится не только из личных консультаций, но и из онлайн-продуктов: вебинаров и медитаций. В месяц психолог зарабатывает от 1 до 2 миллионов рублей.

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* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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