Лысая правда об эпатажной психологине с доходом в 2 миллиона в месяц — какой была Лина Дианова до популярности

Наверняка в «предложках» на разных интернет-площадках вам попадалась лысая психолог, которая за словом в карман не лезет, без цензуры, лихо расставляет все точки над i и помогает закрывать гештальты. Лина Дианова ведет рубрику «Лысая правда» на своем YouTube-канале, где разбирает интервью с известными личностями. Дианову приглашают в качестве эксперта в различные шоу, включая юмористические. До того как стать медийной личностью, она жила в Сибири, где чувствовала себя совершенно чужой и мечтала скорее переехать в место, где ее будут принимать такой, какая она есть. Рассказываем, что известно о жизни Лины Диановой до популярности.
Потеря волос
Настоящее имя Диановой — Полина, она родилась в Барнауле, а детство провела в Рубцовске, где ее воспитанием занимались бабушка и прабабушка. Мать родила ее слишком рано, что стало причиной расставания с дочерью: она сосредоточилась на учебе, а маленькая Полина вскоре узнала от прабабушки, что мама ее бросила — об этих фактах своей биографии Дианова рассказала во время интервью с Аленой Жигаловой на шоу «Алена, блин».
Стресс от расставания с матерью, как предполагает Дианова, стал причиной выпадения волос.
— Мой организм решил, что если волосы будут выпадать, то мама вернется. Это я додумала потом сама, — говорит Дианова.
Когда волосы стали редеть, бабушка решила постричь девочку налысо, чтобы отрастить здоровые волосы. Но этого не произошло, и в 7 лет Полина осталась лысой. Врачи не смогли дать медицинское обоснование, почему так произошло. Люди с алопецией могут быть абсолютно здоровы.
Последовали жуткие школьные годы. Полина носила парик и постоянно чувствовала себя в опасности: боялась, что кто-то сорвет его — и все увидят ее позор. Самое страшное для Полины однажды произошло — два школьных хулигана сорвали с нее парик, а после этого ей нужно было спеть песню на школьном концерте. Ужас, который она пережила в тот момент, не передать словами, но именно тогда Дианова поняла: никто не должен увидеть ее страха.
Была Полина, стала Лина
В семилетнем возрасте Полина подошла к бабушке и сказала: «Меня зовут Лина». Возражать никто не стал. Как говорит сама Дианова, после того как отпала приставка «По», она начала чувствовать себя гораздо легче. В 18 лет она официально сменила имя в паспорте, и Полина осталась в прошлом.
После окончания учебы в университете Лина Дианова переехала в Новосибирск, где начала делать первые шаги в профессии: частые терапии с психологами будто сами определили то, чем Дианова захотела заниматься в жизни.
— Лет до 25 я и подумать не могла, что настанет момент, когда я перестану прятать голову и покажу себя миру такой, какая есть. Не думала, что буду кайфовать от этого и хотеть выглядеть именно так. Однажды я по-другому посмотрела на себя без парика, мне понравилось, я и подумала: какого черта? Почему я скрываю это? У меня стали зарождаться мысли по поводу нового образа. Я сделала татуировку на голове, пошла к стилисту для того, чтобы в целом выглядеть гармонично, — рассказывала Лина Дианова НГС. — Я считаю себя красивой: у меня красивая форма головы, черты лица, мне нравится мое тело. Не было такого, чтобы отражение в зеркале меня не радовало. Если я вижу лишний килограмм, то просто иду в зал и корректирую питание.
Мысль о том, чтобы снять парик и вздохнуть свободно, не покидала Лину, но в Новосибирске она этого сделать не могла. Говорит, что не была на тот момент готова к тому количеству негативного внимания в свой адрес.
— Это даже небезопасно, — говорила Дианова.
В 2018 году Лина переехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.
— Мне очень нравится эпатаж, я люблю привлекать внимание, быть в его центре. Я хочу самовыражаться так, как мне хочется, без каких-либо рисков. Кто узнавал, что у меня парик, и видел меня без него, наоборот, говорил, чтобы я его сняла, потому что это прикольно и необычно. Есть мужчины, которых притягивает моя внешность, есть — кого отталкивает, так же как и женщин. Но люди же западают на то, что внутри. Если я сама от себя кайфую, внутри огонь — люди всегда пойдут на свет, — считает Лина Дианова.
Два года Лина Дианова провела в Азии, а потом переехала в Москву, где активно начала заниматься развитием себя как медийной личности.
«Лысая правда»
Известность к Лине Диановой пришла через YouTube, где она завела канал совместно с проектом «Жить» и придумала рубрику «Лысая правда» — психологический разбор популярных личностей (Елена Блиновская, Наталья Степанова, актер Павел Прилучный, футболист Криштиану Роналду, блогер Настя Ивлеева, певец Михаил Шуфутинский и многие другие были героями ее разборов). Видеоролики набирают миллионы просмотров.
С развитием канала Лина стала заметной личностью в Сети — ее стали приглашать экспертом в разные проекты: «Линия выгорания» (канал «Куб»), «НЕбуллинг шоу» (канал «Икс»). Было несколько больших интервью: уже упомянутое выше с Аленой Жигаловой (шоу «Алена, блин»), а в программе на канале RTVI «Это не Фрейд» в беседе с Андреем Самарцевым Лина рассказывала о том, как принять темную сторону своей жизни и научиться жить с ней.
В конце прошлого года Лина Дианова неожиданно появилась в новогоднем выпуске «Дружко шоу» — «Мультивселенные». Действие по задумке проходило во вселенной, где все друг с другом толерантны, задача Диановой — следить за соблюдением толерантности. Это был эпизод-пародия на программу «Мужское. Женское», гостем которой стала балерина Анастасия Волочкова.
Разоблачение
Волна критики обрушилась на психолога после выхода якобы разоблачающего видео блогерши Mila Kemball, где она пытается доказать, что образования гештальт-терапевта у Лины Диановой нет, аргументируя свои доводы тем, что на сертификатах Диановой нет приписки «присуждена квалификация». По словам блогера, Лина прошла только первые ступени обучения на гештальт-терапевта, прослушав сто часов лекций. Комментировать сказанное блогером Лина Дианова не стала — просто продолжила свою работу.
Сколько стоит консультация Лины Диановой
Первые консультации у психолога стоили всего 500 рублей — Лине Диановой была нужна практика, и она опубликовала объявление в социальных сетях. Люди откликнулись, и, приняв 20 человек, она решила увеличить стоимость одной консультации до 1000 рублей.
Сейчас на сайте Лины Диановой вкладка «Стоимость» демонстрирует совершенно другие суммы: личная консультация длительностью 55 минут — 60 тысяч рублей, срочная личная консультация с той же длительностью — 90 тысяч рублей. Терапия в обоих случаях проводится в онлайн-формате.
Почему так дорого? Без стеснения и скромности Лина Дианова говорит: «Потому что я хороша». Психолог объясняет высокую стоимость большой очередью и высоким спросом — люди хотят работать конкретно с ней. Цена помогает отсекать поток: в день Лина Дианова принимает не более трех человек.
Заработок Лины Диановой строится не только из личных консультаций, но и из онлайн-продуктов: вебинаров и медитаций. В месяц психолог зарабатывает от 1 до 2 миллионов рублей.
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