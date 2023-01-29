Лысая правда об эпатажной психологине с доходом в 2 миллиона в месяц — какой была Лина Дианова до популярности

В 2018 году Лина переехала за границу, в Таиланд, где смогла снять парик и постепенно начала привыкать к себе настоящей. К моменту переезда у нее уже был блог в интернете, и в день отъезда она показала себя аудитории такой, какая есть.



— Мне очень нравится эпатаж, я люблю привлекать внимание, быть в его центре. Я хочу самовыражаться так, как мне хочется, без каких-либо рисков. Кто узнавал, что у меня парик, и видел меня без него, наоборот, говорил, чтобы я его сняла, потому что это прикольно и необычно. Есть мужчины, которых притягивает моя внешность, есть — кого отталкивает, так же как и женщин. Но люди же западают на то, что внутри. Если я сама от себя кайфую, внутри огонь — люди всегда пойдут на свет, — считает Лина Дианова.