«Бабушки увидят и начинают причитать»: истории трех молодых женщин, которые внезапно облысели. Почему так бывает?

Потеря волос приносит женщинам немало моральных страданий. Лишаясь предмета гордости, роскоши и красоты, довольно трудно научиться воспринимать себя другой. Стадии отрицания, затяжные депрессии — то, что сопровождает проблему облысения долгое время. Могут уйти годы до момента, когда, увидев себя в зеркале, женщина скажет: «Да, это я, и я по-прежнему красива». Наши героини ощутили, каково это, на себе. Каждая лишилась волос по своей причине, но факт остается фактом: они облысели, но смогли справиться — публикуем их истории.
«Я ходила в платке — на меня все пялились»
Дарья Белобровко лишилась волос в 13 лет. Врачи объяснили ей, что причиной стала генетическая ошибка, но сама она добавляет в список еще стресс, ослабление иммунной системы и пубертатный период. Первой проплешину на голове девочки заметила ее подруга. Даша побежала к родителям, те забили тревогу, подумав, что это лишай, но многочисленные анализы и посещения врачей ничего не выявляли, а волосы продолжали выпадать. Ситуация накалялась, Даша это видела и готовилась к худшему.
— Я очень скромная, восприимчивая и чувствительная к чужой энергетике. Как я буду без волос?! У меня всегда были длинные русые волосы до пояса. Однажды мне неудачно подстригли челку — я боялась прийти в школу из-за реакции одноклассников, ходила вдоль стеночки. А тут у меня выпадают волосы. Как с этим справиться? — вспоминает Даша свои чувства.
За лето волосы у девушки выпали практически полностью, Даша прибегла к кардинальным мерам — побрила голову наголо, надела платок, собралась с силами и пришла в школу, где прошла все девять кругов ада. Травля одноклассников была безжалостной, каждый норовил задать вопрос: «А почему ты в платке?», или, что хуже, — сорвать его на глазах у всех.
— Я сочиняла разные версии того, почему на мне платок. Одноклассники гонялись за мной по коридорам, однажды зимой я выбежала из школы и что есть сил убегала от них. Еще до того как волосы выпали совсем, я делала хвостики, заплетала косы, всячески прятала безволосые участки. Мне предлагали надеть парик, я понимала, что не готова носить чужие волосы. Я ходила в платке — на меня все пялились, я попросила маму перевести меня на домашнее обучение: школа была для меня невыносима, — продолжает делиться воспоминаниями Даша.
Дарья решила обратиться за помощью к психологу. Восьмой класс девушка провела на домашнем обучении, а в девятом вернулась в школу по настоятельной рекомендации специалиста. К тому времени она уже немного привыкла к отсутствию волос, научилась краситься. Мириться с отсутствием волос Дарья отказывалась: ей казалось, что все психологические проблемы кончатся тогда, когда у нее снова отрастут волосы, нужно только что-нибудь придумать.
Психологи и антидепрессанты стали для Дарьи обычным делом, но к десятому классу девушка всё равно заработала сильнейшее тревожное расстройство и на первый план встало ее внутреннее состояние, а не идеи о том, как отрастить волосы. Дарья решила бороться со своими страхами и начала участвовать в фотосессиях — фотографы были в восторге от лысой модели. Сейчас Даша продолжает сниматься, но уже сама выбирает, у кого и в каком стиле работать. Отсутствие волос — ее уникальность, достоинство, люди видят ее природную красоту и пишут ей об этом — общественное признание помогло Даше справиться и принять то, что с ней случилось.
«Это научило меня независимости»
У Виктории Михалек начали выпадать волосы после рождения первого ребенка. Женщина обошла множество врачей, но никто не смог объяснить ей, почему так случилось, склонялись к версии послеродового стресса, а не к генетике. Виктории было 20 лет, когда она ощутила на себе, что такое алопеция. Поначалу отношение к случившемуся было очень болезненным. Ее представления о красоте никак не складывались с такой прической. С ресницами и бровями решить вопрос сегодня можно, а вот волосы заново на голову не приклеишь. Было нелегко принять новую себя, но в какой-то момент она просто поняла, что это не самое страшное в жизни и внешность не самое главное.
— Это научило меня независимости в хорошем смысле от мнения окружающих. Сейчас я абсолютно нормально воспринимаю себя. Хочу учиться чему-то новому.
Отсутствие волос Виктория стала воспринимать как одну из разновидностей прически. Правда, иногда приходится надевать парики, потому что на некоторых мероприятиях такой стиль неприемлем. По словам Вики, многие относятся к лысине как к чему-то ненормальному, принимают за болезнь, сторонятся. Поначалу девушка переживала, но со временем научилась не обращать внимания. Бывает, подходят на улице люди и начинают задавать вопросы, лезть в душу, что не очень приятно.
— Я стала говорить, что это заразно, чтобы близко не подходили, а иногда бабушки увидят и начинают причитать. А в очереди в магазине, наоборот, удобно: никто не спорит, — делится Виктория. Спрятать лысину женщина решила за татуировкой — Виктория набила на голове рисунок, так как считает это более интересным, чем отсутствие волос.
«Не думала, что буду кайфовать от этого»
Врачи не смогли объяснить Лине, почему у нее выпали волосы: девочке тогда было 8 лет. Она признается, что лет до 25 и подумать не могла, что настанет момент, когда она перестанет прятать голову и покажет себя миру такой, какая есть.
— Я не думала, что буду кайфовать от этого и хотеть выглядеть именно так. Мало кто из девушек решается на такой шаг и ходит с открытой головой. У меня есть свои стандарты красоты: красивое подтянутое тело, ухоженное лицо, но это всё применимо только для меня. Я не осуждаю людей, которые выглядят иначе, мне всё равно. Просто вот так лично я чувствую себя комфортнее. Однажды я по-другому посмотрела на себя без парика, мне понравилось, я и подумала: какого черта? Почему я скрываю это? У меня стали зарождаться мысли по поводу нового образа. Я сделала татуировку на голове, пошла к стилисту для того, чтобы в целом выглядеть гармонично, — рассказывает Лина.
По словам Лины, у нее никогда не было претензий к своей внешности, ей не хотелось чего-то больше или меньше. Лина говорит, что привыкла трудиться над своим телом, занимаясь в тренажерном зале.
— Я понимаю, что тело может быть любым, так же как и волосы. Я подбираю разные парики: сегодня — один, завтра — другой, мне это нравится. Я считаю себя красивой: у меня красивая форма головы, черты лица, мне нравится мое тело. Не было такого, чтобы отражение в зеркале меня не радовало. Если я вижу лишний килограмм, то просто иду в зал и корректирую питание, — говорит Лина.
В родном городе женщина старалась не выходить на улицу без парика из соображений безопасности, слушать негативные комментарии и ловить взгляды ей не хотелось. Лина переехала жить за границу, где смогла самовыражаться так, как ей того хотелось, без каких-либо рисков.
Что думают эксперты
Врач-дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Мария Шишкина объясняет, что алопеция — это процесс, в основе которого лежит аутоиммунный механизм повреждения волосяного фолликула. Значимую роль в развитии заболевания играет генетическая предрасположенность, а также множественные триггерные факторы (заболевания эндокринной системы, острые инфекционные заболевания, опухоли, несбалансированные диеты, травмы, стрессы, перестройка гормонального фона).
— Также нельзя не отметить актуальность проблемы — это выпадение волос после COVID-19: чаще всего процесс манифестирует через 2–3 месяца после перенесенной вирусной инфекции, процесс в данном случае обратимый, носит временный характер, нормализация процесса происходит в среднем в течение 6 месяцев, — говорит врач Мария Шишкина.
Врач объясняет, что главным симптомом является истончение и выпадение волос: в норме в день может выпадать до 100 волос. Поредение волосяного покрова происходит преимущественно в области лба, теменной зоне, наиболее заметным является поредение в области центрального пробора. При появлении данных симптомов единственно верным решением будет обратиться к специалисту, врачу-дерматологу, трихологу, который проведет диагностику — определит вид алопеции, вероятную причину, а также назначит необходимые анализы и терапию. Важно отметить, что не следует заниматься самолечением, так как это может значительно усугубить выпадение волос.
— Своевременный грамотный подход к лечению позволит остановить облысение. В настоящее время существует большое количество препаратов топического применения (препараты на основе миноксидила, аминокислотные комплексы, глюкокортикостероиды), а также физиотерапевтические процедуры, эффективные в лечении алопеции. Такие методы, как мезотерапия, озонотерапия, плазмолифтинг, являются достаточно эффективными и безопасными в терапии выпадения волос. Необходимо помнить о том, что алопеция не является самостоятельным процессом, поэтому терапия должна быть комплексной, направленной в том числе и на устранение провоцирующего фактора, — говорит врач.
Врач-гинеколог Евгения Пекарева к одной из причин выпадения волос добавляет сезонность и стрессы.
— В осенне-зимний период зашкаливает количество вопросов про выпадение волос. Летом больше витаминов, что влияет на длительность фазы роста волос, удлиняя ее. В такой период ускоряется скорость деления клеток волосяного фолликула, наблюдается активный рост, укрепление структуры волос. В этот же период удлиняется и фаза покоя волос, поэтому они меньше выпадают. Но вечно так продолжаться не может: когда-то (в конце осени) эти волосы должны будут выпасть, и происходит это, как правило, массово, — объясняет врач.
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