«Бабушки увидят и начинают причитать»: истории трех молодых женщин, которые внезапно облысели. Почему так бывает?

«Я ходила в платке — на меня все пялились»

Дарья Белобровко лишилась волос в 13 лет. Врачи объяснили ей, что причиной стала генетическая ошибка, но сама она добавляет в список еще стресс, ослабление иммунной системы и пубертатный период. Первой проплешину на голове девочки заметила ее подруга. Даша побежала к родителям, те забили тревогу, подумав, что это лишай, но многочисленные анализы и посещения врачей ничего не выявляли, а волосы продолжали выпадать. Ситуация накалялась, Даша это видела и готовилась к худшему.

— Я очень скромная, восприимчивая и чувствительная к чужой энергетике. Как я буду без волос?! У меня всегда были длинные русые волосы до пояса. Однажды мне неудачно подстригли челку — я боялась прийти в школу из-за реакции одноклассников, ходила вдоль стеночки. А тут у меня выпадают волосы. Как с этим справиться? — вспоминает Даша свои чувства.

