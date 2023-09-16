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«Не мониторьте курс евро»: сибирячка провела отпуск в Венеции и Париже — как улететь в Европу и сколько это стоит

Жительница Новосибирска советует всем не бояться и ехать в отпуск мечты

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Добираться до Венеции пришлось больше суток

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Жительница Новосибирска Наталья Дмитриева провела очередной отпуск в Европе. Она побывала в Венеции и Париже, что в сегодняшнее непростое время — не так просто. В инструкции для НГС Наталья поделилась впечатлениями об отпуске, рассказала о том, как попасть за границу и сколько это стоит. Далее — от первого лица.

— Я стараюсь уезжать в путешествия в каждый свой отпуск. И обычно планирую всё накануне, то есть примерно недели за 2–3. После того как я слетала на неделю в марте в Стамбул, поняла, что больше желания проводить там время у меня нет, хотя поездка в целом понравилась, как и турки (я вообще восхищаюсь их талантами в скоростном изучении любого языка).

Готовиться к поездке я начала за два месяца до отпуска. В качестве направления выбрала Венецию, так как поняла, что проще будет получить визу именно через Италию. Я была наслышана о том, что подать документы на визу самому сейчас просто нереально, нет даже дат для записи, но решила всё равно рискнуть и попробовать туда попасть.

Для себя выработала новые правила: не считать, во сколько обойдется всё путешествие, не мониторить курс евро каждый день, быть морально готовой ко всему (отказам, отменам, переплатам), и тогда, возможно, всё обойдется.

В Венеции самое бесячее — это долго-долго идти по улочкам, а потом приходить к каналу в тупик. И снова идти обратно

В Венеции самое бесячее — это долго-долго идти по улочкам, а потом приходить к каналу в тупик. И снова идти обратно

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Как я бронировала билеты и гостиницы

Билеты на самолет было купить сложнее всего. Я решила выбрать для транзита Ереван, так как туда попасть летом из Новосибирска прямым рейсом оказалось дешевле всего (потом это оказалось не совсем так). У меня была заранее оформлена карта UnionPay нашего российского банка. Оплатить ей, как оказалось, можно не все билеты на иностранных сайтах. Но ее наличие мне всё равно помогло. Чтобы все-таки оплатить билеты иностранных авиакомпаний, приходилось искать агрегаторы, типа trip.com (я пользовалась им для покупки билетов Ереван — Венеция, Венеция — Париж и Париж — Ереван).

Если хотите остаться сухим в Ереване, не приезжайте на их праздник Вардаар. В этот день все, абсолютно все могут окатить тебя водой откуда угодно. Меня поливал охранник из шланга, бабуля окатывала из окна (теплой водой) и еще примерно тысяча ведер воды досталась мне от прохожих

Если хотите остаться сухим в Ереване, не приезжайте на их праздник Вардаар. В этот день все, абсолютно все могут окатить тебя водой откуда угодно. Меня поливал охранник из шланга, бабуля окатывала из окна (теплой водой) и еще примерно тысяча ведер воды досталась мне от прохожих

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Билет Ереван — Венеция стоил 8000 рублей, я летала авиакомпанией WizzAir. У этого лоукостера есть особенность: нужно регистрироваться в приложении заранее, в аэропорту Еревана это будет стоить около 30 000 драм. Билет из Венеции до Парижа стоил всего 2500 рублей авиакомпанией RyanAir. Самый дорогой билет, Париж — Ереван, стоил 24 000. Билет Новосибирск — Ереван — Новосибирск стоил 40 тысяч рублей.

Гостиницу в Венеции я бронировала через «Островок», жила в пригороде Венеции Маргере в небольшом отельчике «Коломбо». 7 ночей обошлись в 26 тысяч рублей. В Париже гостиницу бронировала моя подруга, три ночи с завтраками на двоих обошлись в 60 тысяч. Мы делили пополам.

Как я оформляла визу

С этим пунктом всё интересно. Оформить визу в Италию можно в офисе коммерческой организации, которая официально помогает с этими вопросами. Свободных слотов на запись не было вообще никаких на ближайший месяц перед моей поездкой. Сначала я решила попробовать через это агентство по оформлению виз подать документы, но сотрудник по телефону подсказал идею прийти к ним без записи в офис и просто за доплату подать пакет документов на оформление. У меня уже были куплены билеты на самолет, оплачена гостиница. Этот план сработал, буквально через минут двадцать у меня согласились принять документы. Итого за визу — 7352,80 + 12 005 рублей за услугу подачи без очереди и места в слотах.

Виды красивые с любой точки. Кстати, если жалко денег на прокат гондолы, можно покататься на пароме, это дешевле и дольше по времени, а маршрут красивый

Виды красивые с любой точки. Кстати, если жалко денег на прокат гондолы, можно покататься на пароме, это дешевле и дольше по времени, а маршрут красивый

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Из документов всё стандартно: загранпаспорт, фото, анкета, билеты, подтверждение от отеля, страховка, справка с места работы и выписка по счету из банка, где остаток на счету должен покрывать стоимость пребывания в зоне Шенген на время поездки (просто справка о доступном остатке не подойдет. Хотя именно эта услуга рекомендуется в приложении банка для получения визы).

Визу делали ровно месяц. Мне открыли ее до 16 октября 2023 года.

До 6 вечера в Венеции летом безлюдно на непопулярных маршрутах

До 6 вечера в Венеции летом безлюдно на непопулярных маршрутах

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В Венеции на прилете контроль документов быстрый, у русских просили предоставить билеты в обратную сторону. Со мной был забавный случай, таможенник (красавчик, кстати) подумал почему-то, что я планирую находиться в Европе целый месяц, хотя мой обратный билет это не подтверждал. Поэтому моя проверка длилась минут 7.

Деньги

С собой у меня были только наличные и деньги на карте UnionPay, но я себя изначально не тешила надеждой, что она где-то будет работать.

Я решила, что 1200 евро мне должно хватить в любом случае на полторы недели. В итоге назад я привезла 400 евро. При этом я вообще не экономила. Особенно три дня в Париже.

На уличную еду разово уходило до 5–7 евро. Воду в Венеции можно набирать в бутылку почти на каждом углу, вода чистая и что самое важное — холодная.

Поездка на гондоле длится минут 30

Поездка на гондоле длится минут 30

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Покататься на гондоле стоит 80 евро за поездку, а впечатления бесценны. Особенно когда попадаешь в пробку на воде или когда пытаешься разойтись с водным такси в узком канале.

Автобус от аэропорта Марко Поло до моей станции Местре стоил 12 евро. От Местре до аэропорта Треве — 15 евро. Билет на городской автобус — 1,3 евро, на паром — 30 евро туда и обратно.

Еда в супермаркетах Венеции стоит примерно столько же, сколько в России, если перевести в рубли, но по граммам и штучкам будет меньше в упаковке.

На каналах можно часто встретить водное такси

На каналах можно часто встретить водное такси

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В Париже метро стоит 1,5 евро. Можно купить 10 билетов за 12 евро, так советовали путешественники и моя подруга, я купила, но в итоге не успела их все использовать.

Поесть в кафе в Париже — около 30–50 евро. Из особенностей в супермаркетах — ты не можешь купить одну баночку йогурта, только целую упаковку из четырех.

Венеция

Я давно хотела побывать в Венеции, в свое время меня впечатлил Рим. И хоть города совершенно разные, Венеция теперь тоже навсегда в сердечке. В Венеции я жила неделю, мой отель (малозвездочный) находился в соседнем городке Маргере — Местре, они находятся рядом, их разделяют только тоннель и железнодорожные пути. Тихий спокойный райончик, много деревьев, в основном коттеджные дома, но малоэтажки тоже есть.

Всю неделю была жара в +36. И только дважды прошел ледяной ливень. Никогда не видела такого дождя: пока он шел, температура упала до +18.

Дождь на площади Сан Марко, снесло уличное кафе, где играли музыканты

Дождь на площади Сан Марко, снесло уличное кафе, где играли музыканты

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Туристов в городе было немного. Идеальное место, если не хочется толкаться в толпе.

Еда в Венеции намного вкуснее, чем 5 лет назад в Риме. Здесь даже просто слайс пиццы, купленный где угодно, очень вкусный. Не впечатлила только пицца недалеко от Пьяццале Рома, но она и стоила там всего 2 евро.

Устраивать пикники в Венеции можно не везде, на Гранд Канале особенно часто встречается такое предупреждение. На всех остальных улочках можно присаживаться спокойно. Даже если сесть на мостике и устроить привал, вам никто не сделает замечание. На фото невероятно вкусный слайс пиццы с артишоком и прошутто за 4 евро, небольшая его часть также досталась голубю

Устраивать пикники в Венеции можно не везде, на Гранд Канале особенно часто встречается такое предупреждение. На всех остальных улочках можно присаживаться спокойно. Даже если сесть на мостике и устроить привал, вам никто не сделает замечание. На фото невероятно вкусный слайс пиццы с артишоком и прошутто за 4 евро, небольшая его часть также досталась голубю

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В жару особо не хочется есть. Пиццей, панини, фруктами, купленными на рынке, можно вполне

наесться на весь день.

Я не фанат посещения музеев (времени мало, а туристов много), поэтому мой план был таким: обойти весь город пешком, съездить на пляж рядом с Венецией, покататься на гондоле, посмотреть, что продается в магазинах закрытых у нас брендов (спойлер: ничего интересного).

Туристы и местные очень приветливые, ждут, когда все желающие сфотографируются на каждом мостике во всевозможных позах. Не скажу, что тут все друг другу улыбаются (и в других европейских городах я такого не наблюдала), но люди приветливы. Могут просто так пожелать тебе доброго утра, сказать, что ты красив, но не громко, кстати.

Объявления на улочках Венеции

Объявления на улочках Венеции

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Удивило, что в Венеции много собачников. А еще такого количества объявлений о потере кошек я не видела ни в одном городе.

Венецианцы на мягких лапах встречались очень часто, один даже показал, как умеет плавать (никто не был оштрафован)

Венецианцы на мягких лапах встречались очень часто, один даже показал, как умеет плавать (никто не был оштрафован)

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Париж

В Париже я провела всего три дня, хотелось больше, но из-за составного маршрута назад дни отпуска съедаются на пересадки. Мы встречались там с подругой, которая живет в Голландии (и не любит голландцев). Жили в самом центре на площади Бастилии, в дорогом и крошечном номере. До Нотр-Дам было 15 минут пешком. Сейчас он еще весь в строительных лесах. Для туристов рядом с собором построили что-то типа трибун, где можно посидеть и полюбоваться его архитектурой (и реставрацией) в любое время дня и ночи. А рядом с ним сделали огромный многоэтажный дом из вагончиков для рабочих, так как там не прекращаются работы практически ни на минуту.

Вот так выглядит сейчас Нотр-Дам

Вот так выглядит сейчас Нотр-Дам

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В Париже погода капризная, жары не было. Сейчас в городе реставрируется и ремонтируется всё. Сразу видно, что французы хотят удивить всех перед Олимпиадой. И как будто было меньше туристов, чем в мою прошлую поездку в мае 2019 года. Кстати, куда-то исчезли китайские и японские туристы. Совсем. Кто знает, куда?

Вот такой привальчик обойдется в Париже примерно в 20 евро. Шампанское и бокалы мы купили в сети Nicolas. К шампанскому были гигантские сэндвичи с тунцом, очень вкусные. Кстати, в буланжери нам предложили к ним бесплатные напитки на выбор

Вот такой привальчик обойдется в Париже примерно в 20 евро. Шампанское и бокалы мы купили в сети Nicolas. К шампанскому были гигантские сэндвичи с тунцом, очень вкусные. Кстати, в буланжери нам предложили к ним бесплатные напитки на выбор

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В Париже мы ели, гуляли, пили шампанское с видом на башню. Успели посетить выставку моды, решили туда сходить, потому что там явно будет мало посетителей, и так как на улице было дождливо, а в номере сидеть не хотелось, это было осуществлено. Билет стоил 12 евро с человека.

Колесо делает два оборота, смотреть на Париж с небольшой высоты вполне увлекательно

Колесо делает два оборота, смотреть на Париж с небольшой высоты вполне увлекательно

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Рядом с Лувром появился городок аттракционов, скорее всего, его ставят на летнее время и потом убирают. Мы выбрали колесо обозрения — 10 евро.

Выставка одежды в Париже. Часть коллекции была посвящена спортивной моде

Выставка одежды в Париже. Часть коллекции была посвящена спортивной моде

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Кто сомневается, чистый ли Париж город, могу сказать с уверенностью, что он чистый. Понятно, что всё зависит от района, но во всём огромном центре не валялось ни бумажки. Метро тоже чистое и очень симпатичное, хотя всё внутри облицовано простой белой плиткой, но выглядит стильно. На некоторых станциях устраивают фотовыставки.

На старинные здания, которые находятся на реставрации, устанавливают гигантскую рекламу. На опере Гарнье — Samsung

На старинные здания, которые находятся на реставрации, устанавливают гигантскую рекламу. На опере Гарнье — Samsung

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К туристам и к нам отношение было отличным. Несмотря на очевидный славянский акцент, всегда спрашивали, откуда мы, и удивлялись, что из России. Кто-то говорил, что был однажды в России и им понравилось (это всё магия Санкт-Петербурга).

На улицах Венеции

На улицах Венеции

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Если хочется попасть в Европу, точно не стоит бояться, что кто-то будет на вас косо смотреть, что вы из России, туристам рады всегда.

Журналистка НГС Анна Скок недавно ездила в Казахстан, чтобы оформить карту Visa иностранного банка. Почитайте ее инструкцию.

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