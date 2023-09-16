«Не мониторьте курс евро»: сибирячка провела отпуск в Венеции и Париже — как улететь в Европу и сколько это стоит

Гостиницу в Венеции я бронировала через «Островок», жила в пригороде Венеции Маргере в небольшом отельчике «Коломбо». 7 ночей обошлись в 26 тысяч рублей. В Париже гостиницу бронировала моя подруга, три ночи с завтраками на двоих обошлись в 60 тысяч. Мы делили пополам.

Как я оформляла визу