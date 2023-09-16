«Не мониторьте курс евро»: сибирячка провела отпуск в Венеции и Париже — как улететь в Европу и сколько это стоит

Жительница Новосибирска Наталья Дмитриева провела очередной отпуск в Европе. Она побывала в Венеции и Париже, что в сегодняшнее непростое время — не так просто. В инструкции для НГС Наталья поделилась впечатлениями об отпуске, рассказала о том, как попасть за границу и сколько это стоит. Далее — от первого лица.
— Я стараюсь уезжать в путешествия в каждый свой отпуск. И обычно планирую всё накануне, то есть примерно недели за 2–3. После того как я слетала на неделю в марте в Стамбул, поняла, что больше желания проводить там время у меня нет, хотя поездка в целом понравилась, как и турки (я вообще восхищаюсь их талантами в скоростном изучении любого языка).
Готовиться к поездке я начала за два месяца до отпуска. В качестве направления выбрала Венецию, так как поняла, что проще будет получить визу именно через Италию. Я была наслышана о том, что подать документы на визу самому сейчас просто нереально, нет даже дат для записи, но решила всё равно рискнуть и попробовать туда попасть.
Для себя выработала новые правила: не считать, во сколько обойдется всё путешествие, не мониторить курс евро каждый день, быть морально готовой ко всему (отказам, отменам, переплатам), и тогда, возможно, всё обойдется.
Как я бронировала билеты и гостиницы
Билеты на самолет было купить сложнее всего. Я решила выбрать для транзита Ереван, так как туда попасть летом из Новосибирска прямым рейсом оказалось дешевле всего (потом это оказалось не совсем так). У меня была заранее оформлена карта UnionPay нашего российского банка. Оплатить ей, как оказалось, можно не все билеты на иностранных сайтах. Но ее наличие мне всё равно помогло. Чтобы все-таки оплатить билеты иностранных авиакомпаний, приходилось искать агрегаторы, типа trip.com (я пользовалась им для покупки билетов Ереван — Венеция, Венеция — Париж и Париж — Ереван).
Билет Ереван — Венеция стоил 8000 рублей, я летала авиакомпанией WizzAir. У этого лоукостера есть особенность: нужно регистрироваться в приложении заранее, в аэропорту Еревана это будет стоить около
Гостиницу в Венеции я бронировала через «Островок», жила в пригороде Венеции Маргере в небольшом отельчике «Коломбо». 7 ночей обошлись в 26 тысяч рублей. В Париже гостиницу бронировала моя подруга, три ночи с завтраками на двоих обошлись в 60 тысяч. Мы делили пополам.
Как я оформляла визу
С этим пунктом всё интересно. Оформить визу в Италию можно в офисе коммерческой организации, которая официально помогает с этими вопросами. Свободных слотов на запись не было вообще никаких на ближайший месяц перед моей поездкой. Сначала я решила попробовать через это агентство по оформлению виз подать документы, но сотрудник по телефону подсказал идею прийти к ним без записи в офис и просто за доплату подать пакет документов на оформление. У меня уже были куплены билеты на самолет, оплачена гостиница. Этот план сработал, буквально через минут двадцать у меня согласились принять документы. Итого за визу — 7352,80 +
Из документов всё стандартно: загранпаспорт, фото, анкета, билеты, подтверждение от отеля, страховка, справка с места работы и выписка по счету из банка, где остаток на счету должен покрывать стоимость пребывания в зоне Шенген на время поездки (просто справка о доступном остатке не подойдет. Хотя именно эта услуга рекомендуется в приложении банка для получения визы).
Визу делали ровно месяц. Мне открыли ее до 16 октября 2023 года.
В Венеции на прилете контроль документов быстрый, у русских просили предоставить билеты в обратную сторону. Со мной был забавный случай, таможенник (красавчик, кстати) подумал почему-то, что я планирую находиться в Европе целый месяц, хотя мой обратный билет это не подтверждал. Поэтому моя проверка длилась минут 7.
Деньги
С собой у меня были только наличные и деньги на карте UnionPay, но я себя изначально не тешила надеждой, что она где-то будет работать.
Я решила, что 1200 евро мне должно хватить в любом случае на полторы недели. В итоге назад я привезла 400 евро. При этом я вообще не экономила. Особенно три дня в Париже.
На уличную еду разово уходило до 5–7 евро. Воду в Венеции можно набирать в бутылку почти на каждом углу, вода чистая и что самое важное — холодная.
Покататься на гондоле стоит 80 евро за поездку, а впечатления бесценны. Особенно когда попадаешь в пробку на воде или когда пытаешься разойтись с водным такси в узком канале.
Автобус от аэропорта Марко Поло до моей станции Местре стоил 12 евро. От Местре до аэропорта Треве — 15 евро. Билет на городской автобус — 1,3 евро, на паром — 30 евро туда и обратно.
Еда в супермаркетах Венеции стоит примерно столько же, сколько в России, если перевести в рубли, но по граммам и штучкам будет меньше в упаковке.
В Париже метро стоит 1,5 евро. Можно купить 10 билетов за 12 евро, так советовали путешественники и моя подруга, я купила, но в итоге не успела их все использовать.
Поесть в кафе в Париже — около 30–50 евро. Из особенностей в супермаркетах — ты не можешь купить одну баночку йогурта, только целую упаковку из четырех.
Венеция
Я давно хотела побывать в Венеции, в свое время меня впечатлил Рим. И хоть города совершенно разные, Венеция теперь тоже навсегда в сердечке. В Венеции я жила неделю, мой отель (малозвездочный) находился в соседнем городке Маргере — Местре, они находятся рядом, их разделяют только тоннель и железнодорожные пути. Тихий спокойный райончик, много деревьев, в основном коттеджные дома, но малоэтажки тоже есть.
Всю неделю была жара в +36. И только дважды прошел ледяной ливень. Никогда не видела такого дождя: пока он шел, температура упала до +18.
Туристов в городе было немного. Идеальное место, если не хочется толкаться в толпе.
Еда в Венеции намного вкуснее, чем 5 лет назад в Риме. Здесь даже просто слайс пиццы, купленный где угодно, очень вкусный. Не впечатлила только пицца недалеко от Пьяццале Рома, но она и стоила там всего 2 евро.
В жару особо не хочется есть. Пиццей, панини, фруктами, купленными на рынке, можно вполне
наесться на весь день.
Я не фанат посещения музеев (времени мало, а туристов много), поэтому мой план был таким: обойти весь город пешком, съездить на пляж рядом с Венецией, покататься на гондоле, посмотреть, что продается в магазинах закрытых у нас брендов (спойлер: ничего интересного).
Туристы и местные очень приветливые, ждут, когда все желающие сфотографируются на каждом мостике во всевозможных позах. Не скажу, что тут все друг другу улыбаются (и в других европейских городах я такого не наблюдала), но люди приветливы. Могут просто так пожелать тебе доброго утра, сказать, что ты красив, но не громко, кстати.
Удивило, что в Венеции много собачников. А еще такого количества объявлений о потере кошек я не видела ни в одном городе.
Париж
В Париже я провела всего три дня, хотелось больше, но из-за составного маршрута назад дни отпуска съедаются на пересадки. Мы встречались там с подругой, которая живет в Голландии (и не любит голландцев). Жили в самом центре на площади Бастилии, в дорогом и крошечном номере. До Нотр-Дам было 15 минут пешком. Сейчас он еще весь в строительных лесах. Для туристов рядом с собором построили что-то типа трибун, где можно посидеть и полюбоваться его архитектурой (и реставрацией) в любое время дня и ночи. А рядом с ним сделали огромный многоэтажный дом из вагончиков для рабочих, так как там не прекращаются работы практически ни на минуту.
В Париже погода капризная, жары не было. Сейчас в городе реставрируется и ремонтируется всё. Сразу видно, что французы хотят удивить всех перед Олимпиадой. И как будто было меньше туристов, чем в мою прошлую поездку в мае 2019 года. Кстати, куда-то исчезли китайские и японские туристы. Совсем. Кто знает, куда?
В Париже мы ели, гуляли, пили шампанское с видом на башню. Успели посетить выставку моды, решили туда сходить, потому что там явно будет мало посетителей, и так как на улице было дождливо, а в номере сидеть не хотелось, это было осуществлено. Билет стоил 12 евро с человека.
Рядом с Лувром появился городок аттракционов, скорее всего, его ставят на летнее время и потом убирают. Мы выбрали колесо обозрения — 10 евро.
Кто сомневается, чистый ли Париж город, могу сказать с уверенностью, что он чистый. Понятно, что всё зависит от района, но во всём огромном центре не валялось ни бумажки. Метро тоже чистое и очень симпатичное, хотя всё внутри облицовано простой белой плиткой, но выглядит стильно. На некоторых станциях устраивают фотовыставки.
К туристам и к нам отношение было отличным. Несмотря на очевидный славянский акцент, всегда спрашивали, откуда мы, и удивлялись, что из России. Кто-то говорил, что был однажды в России и им понравилось (это всё магия Санкт-Петербурга).
Если хочется попасть в Европу, точно не стоит бояться, что кто-то будет на вас косо смотреть, что вы из России, туристам рады всегда.
Журналистка НГС Анна Скок недавно ездила в Казахстан, чтобы оформить карту Visa иностранного банка. Почитайте ее инструкцию.