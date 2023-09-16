freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 96.63
eur 103.04
СрочноКороль дороги против ПДД
Все новости
Все новости
Мнение

«Цифровизация здорового человека»: как журналистка НГС ездила в Казахстан за картой Visa — за 2 дня успела даже погулять

Колонка-инструкция о том, как спланировать поездку (и насладиться Казахстаном)

491

Даже если у вас осталась старая Visa, расплатиться ей за границей не получится. Придется либо вообще отказаться от поездок в Европу, либо запастись наличными... либо обдумать карт-тур

Поделиться

Карта Visa сегодня не роскошь, а средство передвижения (конечно, если вы предпочитаете и имеете возможность отдыхать за пределами Российской федерации). Журналистка НГС Анна Скок решила, что путешествовать с полными карманами наличных не только неудобно, но и опасно, и решила обзавестись картой, которую примут в любой стране мира. О том, как спланировать поездку максимально удобно, и чем порадовал ее Казахстан, она рассказала коллегам и читателям. Далее — от первого лица.

Без лишней скромности скажу, что я всегда была человеком не слишком организованным, склонным мечтательно замирать в самом не подходящем для этого месте, а иногда и терять что-нибудь важное. Однажды в Санкт-Петербурге, например, остановилась посмотреть на танцоров фламенко в переходе под Гостиным двором, а потом долго и очень познавательно восстанавливала украденный паспорт. Да и вообще, ходить по чужой стране с толстой пачкой «налички» в кармане — небезопасно, неумно и на языке криминологии называется виктимным поведением. А значит, пора обзаводиться карточкой, которую примут везде.

Краткая выжимка. Вам понадобится: загранпаспорт, ИНН (можно даже не делать копии), казахстанская сим-карта, билеты и 2–3 свободных дня. Обратный билет стоит покупать, когда закончите дела, планы могут занять больше или меньше времени. Большую часть времени займет дорога: поездом из Новосибирска в Петропавловск ехать 12–14 часов, и интернет будет далеко не везде. Так что запаситесь еще и книгами.

Из Новосибирска удобнее всего добираться в Павлодар (автобусом) или в Петропавловск (поездом). Необходимая инфраструктура есть везде. Но первый вариант немного дешевле, вдобавок страхует от вечно голодных попутчиков с вареными яичками, курой в фольге и своеобразными представлениями о гигиене. Второй — позволяет поспать в положении лежа, и приехать в Казахстан человеком, а не выжатой тряпкой. К тому же поезда удобные, ходят ночью, поэтому карт-тур легко спланировать так, чтобы вся деловая часть поездки заняла один рабочий день или меньше.

Во многом Петропавловск похож на окраины Новосибирска, но далеко не во всем. Значительную часть типовых домов здесь украшают разнообразные мозаики с национальным колоритом

Во многом Петропавловск похож на окраины Новосибирска, но далеко не во всем. Значительную часть типовых домов здесь украшают разнообразные мозаики с национальным колоритом

Поделиться

Пункт первый. Обзаводимся казахской симкой

В Петропавловске вам ее продадут прямо на привокзальной площади в любое время дня и ночи, да еще и подскажут, как зарегистрировать. Выйдет не дороже, чем в любом другом месте, и намного удобнее: на вокзале к нашествию карт-туристов готовы всегда.

Пункт второй. Идем в ЦОН (Казахстанская версия МФЦ)

О километровых очередях за ИИНом и картами меня не предупреждал только ленивый, и зря. Похоже, люди, которые рассказывали об этом, либо преувеличивали, либо уехали в одну из двух волн, когда в Казахстане открывали дополнительные офисы для россиян, а их все равно не хватало.

Сегодня ситуация выглядит примерно так: я пришла в ЦОН к 9:00, и мой номер в электронной очереди назвали прежде, чем талончик был напечатан. Готов ИИН был через 40 минут после подачи заявки. Когда прелестная барышня Надия выдавала мне распечатанный документ, я спросила ее: Мол, как, Холмс? Вы же обещали мне, что готово будет послезавтра!

— Это максимальный срок, — ответила Надия с улыбкой. — Если работы немного, почему бы не сделать побыстрее?

Я долго пыталась представить себе подобную картину в Новосибирском МФЦ, но фантазия оказалась прискорбно бедной.

Популярен и традиционный советский стиль — эти панно будто вчера отреставрировали

Популярен и традиционный советский стиль — эти панно будто вчера отреставрировали

Поделиться

Пункт три. Короткий диалог с арендодателем (может и не понадобиться)

Для оформления карты, кроме родного ИНН, свежеприобретенного ИИН, загранпаспорта и симки понадобится подтверждение законности вашего пребывания в Казахстане. За последнее отлично сойдет официальная регистрация, которую оформляет хозяин квартиры в режиме онлайн и тоже очень, очень, очень быстро. На этой стадии полдела сделано. Можно идти и открывать счет.

Пункт четыре. Получение карты

В Казахстане есть несколько банков, которые позволяют нерезидентам хранить у себя сбережения. Все они гуглятся за пять минут. Одни предлагают разные приятности вроде мультивалютных счетов (рубли, тенге, доллары и евро) и свифт-переводов, но требуют комиссии за открытие счета, а карту выпускают в течение пары недель. Другие сделали ставку на оперативность, что для человека, не желающего тратить отпуск на ожидание пластика (и пресловутое хождение по чужой стране с наличными в кармане), может оказаться более интересно.

Вообще цифровизация по-казахски — это цифровизация здорового человека. Открытие счета занимает около получаса, часть этого времени — в очереди в кассу. Под конец прямо в том же офисе вам за одну минуту напечатают в автомате именную карточку. Могу поклясться, что выйдя из отделения, вы надолго замрете, вспоминая сколько рабочих дней (не считая тех, когда луна в козероге) вы ждали свою зарплатную карту «Мир». И далеко не сразу вспомните, что свежеполученную Visa вполне себе можно прикрепить к Google или Apple pay. И оно даже будет работать!

В общей сложности я потратила на то, чтобы получить карту, один рабочий день. С дорогой — 50 часов. Если же смотреть на чистое время, не больше полутора часов. Все остальное время — гуляла, ела лучший лагман в своей жизни и снова гуляла.

Что делать дальше?

Прямо сказать, Петропавловск (как, подозреваю, и Павлодар) — далеко не самый востребованный для долгих туристических поездок город. Отчасти напоминает окраины Новосибирска и состоит преимущественно из хрущевок и частного сектора. Помойки здесь выглядят гнусновато, а тротуары состоят из разбитого асфальта, луж и ощущения, что ты никуда и не уезжал. Если 2ГИС вдруг начнет настойчиво советовать вам перейти дорогу, пройти метров 100 по противоположной стороне улицы, а потом вернуться на прежний курс, не спорьте. 2ГИС знает, что вы не хотите плавать, а белые кроссовки надели исключительно по глупости.

С другой стороны, гулять здесь неожиданно интересно. В первые минуты тебе еще кажется, что ты из России никуда и не уезжал, зато потом в глаза начинают бросаться отличия. В центре примерно половина хрущевок имеет уникальные особенности: мозаичные элементы в этническом стиле, необычные окна в подъезде или шикарное панно во всю стену, а в некоторых дворах разбиты даже не клумбы, а самые настоящие сады. Правда, самые красивые делают не местные коммунальщики, а сами жильцы, так что здесь Петропавловск и Новосибирск похожи.

Особенная гордость петропавловских бабушек — цветники во дворах. Они и вправду очень уютные

Особенная гордость петропавловских бабушек — цветники во дворах. Они и вправду очень уютные

Поделиться

Отдельная прелесть Казахстана — люди. Есть, конечно, версия, что они тебя любят, только пока у тебя в кармане много денег для местной экономики и обратный билет, но это уже неплохо. Всего за один день мне подсказали круглосуточную столовую, где можно дождаться открытия ЦОНов и не отравиться, чуть не за ручку отвели в офис банка и там же посоветовали, где можно вкусно пообедать. Не припомню, когда я сталкивалась с такой же заботой в Новосибирске. Даже когда приходила куда-то с деньгами, с целью эти самые деньги отдать.

К тому же если вы ностальгируете по 90-м или, скажем, уютному позднему Советскому союзу, или беспроблемному 2019-му, Петропавловск даст насладиться этим теплым чувством сполна. Приятно смотреть как на ухоженные дворики хрущевок, буквально утопающие в цветах, так и заходить в социальные сети, не используя ВПН, и платить на кассе при помощи мобильника.

Успокаивает, знаете ли.

Ранее мы узнали, зачем ехать в Усть-Каменогорск, и сколько можно потратить на отпуск в Восточном Казахстане. Спойлер: там очень красиво и можно купить вещи уже подзабытых санкционных брендов.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Другие статьи автора

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

КазахстанVisaБанковские карты
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter