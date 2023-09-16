«Цифровизация здорового человека»: как журналистка НГС ездила в Казахстан за картой Visa — за 2 дня успела даже погулять

Краткая выжимка. Вам понадобится: загранпаспорт, ИНН (можно даже не делать копии), казахстанская сим-карта, билеты и 2–3 свободных дня. Обратный билет стоит покупать, когда закончите дела, планы могут занять больше или меньше времени. Большую часть времени займет дорога: поездом из Новосибирска в Петропавловск ехать 12–14 часов, и интернет будет далеко не везде. Так что запаситесь еще и книгами.

Из Новосибирска удобнее всего добираться в Павлодар (автобусом) или в Петропавловск (поездом). Необходимая инфраструктура есть везде. Но первый вариант немного дешевле, вдобавок страхует от вечно голодных попутчиков с вареными яичками, курой в фольге и своеобразными представлениями о гигиене. Второй — позволяет поспать в положении лежа, и приехать в Казахстан человеком, а не выжатой тряпкой. К тому же поезда удобные, ходят ночью, поэтому карт-тур легко спланировать так, чтобы вся деловая часть поездки заняла один рабочий день или меньше.

