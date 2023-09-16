«Цифровизация здорового человека»: как журналистка НГС ездила в Казахстан за картой Visa — за 2 дня успела даже погулять

Карта Visa сегодня не роскошь, а средство передвижения (конечно, если вы предпочитаете и имеете возможность отдыхать за пределами Российской федерации). Журналистка НГС Анна Скок решила, что путешествовать с полными карманами наличных не только неудобно, но и опасно, и решила обзавестись картой, которую примут в любой стране мира. О том, как спланировать поездку максимально удобно, и чем порадовал ее Казахстан, она рассказала коллегам и читателям. Далее — от первого лица.
Без лишней скромности скажу, что я всегда была человеком не слишком организованным, склонным мечтательно замирать в самом не подходящем для этого месте, а иногда и терять что-нибудь важное. Однажды в Санкт-Петербурге, например, остановилась посмотреть на танцоров фламенко в переходе под Гостиным двором, а потом долго и очень познавательно восстанавливала украденный паспорт. Да и вообще, ходить по чужой стране с толстой пачкой «налички» в кармане — небезопасно, неумно и на языке криминологии называется виктимным поведением. А значит, пора обзаводиться карточкой, которую примут везде.
Краткая выжимка. Вам понадобится: загранпаспорт, ИНН (можно даже не делать копии), казахстанская сим-карта, билеты и 2–3 свободных дня. Обратный билет стоит покупать, когда закончите дела, планы могут занять больше или меньше времени. Большую часть времени займет дорога: поездом из Новосибирска в Петропавловск ехать 12–14 часов, и интернет будет далеко не везде. Так что запаситесь еще и книгами.
Из Новосибирска удобнее всего добираться в Павлодар (автобусом) или в Петропавловск (поездом). Необходимая инфраструктура есть везде. Но первый вариант немного дешевле, вдобавок страхует от вечно голодных попутчиков с вареными яичками, курой в фольге и своеобразными представлениями о гигиене. Второй — позволяет поспать в положении лежа, и приехать в Казахстан человеком, а не выжатой тряпкой. К тому же поезда удобные, ходят ночью, поэтому карт-тур легко спланировать так, чтобы вся деловая часть поездки заняла один рабочий день или меньше.
Пункт первый. Обзаводимся казахской симкой
В Петропавловске вам ее продадут прямо на привокзальной площади в любое время дня и ночи, да еще и подскажут, как зарегистрировать. Выйдет не дороже, чем в любом другом месте, и намного удобнее: на вокзале к нашествию карт-туристов готовы всегда.
Пункт второй. Идем в ЦОН (Казахстанская версия МФЦ)
О километровых очередях за ИИНом и картами меня не предупреждал только ленивый, и зря. Похоже, люди, которые рассказывали об этом, либо преувеличивали, либо уехали в одну из двух волн, когда в Казахстане открывали дополнительные офисы для россиян, а их все равно не хватало.
Сегодня ситуация выглядит примерно так: я пришла в ЦОН к 9:00, и мой номер в электронной очереди назвали прежде, чем талончик был напечатан. Готов ИИН был через 40 минут после подачи заявки. Когда прелестная барышня Надия выдавала мне распечатанный документ, я спросила ее: Мол, как, Холмс? Вы же обещали мне, что готово будет послезавтра!
— Это максимальный срок, — ответила Надия с улыбкой. — Если работы немного, почему бы не сделать побыстрее?
Я долго пыталась представить себе подобную картину в Новосибирском МФЦ, но фантазия оказалась прискорбно бедной.
Пункт три. Короткий диалог с арендодателем (может и не понадобиться)
Для оформления карты, кроме родного ИНН, свежеприобретенного ИИН, загранпаспорта и симки понадобится подтверждение законности вашего пребывания в Казахстане. За последнее отлично сойдет официальная регистрация, которую оформляет хозяин квартиры в режиме онлайн и тоже очень, очень, очень быстро. На этой стадии полдела сделано. Можно идти и открывать счет.
Пункт четыре. Получение карты
В Казахстане есть несколько банков, которые позволяют нерезидентам хранить у себя сбережения. Все они гуглятся за пять минут. Одни предлагают разные приятности вроде мультивалютных счетов (рубли, тенге, доллары и евро) и свифт-переводов, но требуют комиссии за открытие счета, а карту выпускают в течение пары недель. Другие сделали ставку на оперативность, что для человека, не желающего тратить отпуск на ожидание пластика (и пресловутое хождение по чужой стране с наличными в кармане), может оказаться более интересно.
Вообще цифровизация по-казахски — это цифровизация здорового человека. Открытие счета занимает около получаса, часть этого времени — в очереди в кассу. Под конец прямо в том же офисе вам за одну минуту напечатают в автомате именную карточку. Могу поклясться, что выйдя из отделения, вы надолго замрете, вспоминая сколько рабочих дней (не считая тех, когда луна в козероге) вы ждали свою зарплатную карту «Мир». И далеко не сразу вспомните, что свежеполученную Visa вполне себе можно прикрепить к Google или Apple pay. И оно даже будет работать!
В общей сложности я потратила на то, чтобы получить карту, один рабочий день. С дорогой — 50 часов. Если же смотреть на чистое время, не больше полутора часов. Все остальное время — гуляла, ела лучший лагман в своей жизни и снова гуляла.
Что делать дальше?
Прямо сказать, Петропавловск (как, подозреваю, и Павлодар) — далеко не самый востребованный для долгих туристических поездок город. Отчасти напоминает окраины Новосибирска и состоит преимущественно из хрущевок и частного сектора. Помойки здесь выглядят гнусновато, а тротуары состоят из разбитого асфальта, луж и ощущения, что ты никуда и не уезжал. Если 2ГИС вдруг начнет настойчиво советовать вам перейти дорогу, пройти метров 100 по противоположной стороне улицы, а потом вернуться на прежний курс, не спорьте. 2ГИС знает, что вы не хотите плавать, а белые кроссовки надели исключительно по глупости.
С другой стороны, гулять здесь неожиданно интересно. В первые минуты тебе еще кажется, что ты из России никуда и не уезжал, зато потом в глаза начинают бросаться отличия. В центре примерно половина хрущевок имеет уникальные особенности: мозаичные элементы в этническом стиле, необычные окна в подъезде или шикарное панно во всю стену, а в некоторых дворах разбиты даже не клумбы, а самые настоящие сады. Правда, самые красивые делают не местные коммунальщики, а сами жильцы, так что здесь Петропавловск и Новосибирск похожи.
Отдельная прелесть Казахстана — люди. Есть, конечно, версия, что они тебя любят, только пока у тебя в кармане много денег для местной экономики и обратный билет, но это уже неплохо. Всего за один день мне подсказали круглосуточную столовую, где можно дождаться открытия ЦОНов и не отравиться, чуть не за ручку отвели в офис банка и там же посоветовали, где можно вкусно пообедать. Не припомню, когда я сталкивалась с такой же заботой в Новосибирске. Даже когда приходила куда-то с деньгами, с целью эти самые деньги отдать.
К тому же если вы ностальгируете по 90-м или, скажем, уютному позднему Советскому союзу, или беспроблемному 2019-му, Петропавловск даст насладиться этим теплым чувством сполна. Приятно смотреть как на ухоженные дворики хрущевок, буквально утопающие в цветах, так и заходить в социальные сети, не используя ВПН, и платить на кассе при помощи мобильника.
Успокаивает, знаете ли.
Ранее мы узнали, зачем ехать в Усть-Каменогорск, и сколько можно потратить на отпуск в Восточном Казахстане. Спойлер: там очень красиво и можно купить вещи уже подзабытых санкционных брендов.