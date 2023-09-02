Горы, водохранилище, запретные бренды: зачем ехать в Восточный Казахстан и сколько стоит такой отпуск

Казахстан — соседнее с Россией государство, куда в последнее время устремляются многие россияне. Кто-то добирается через него в другие страны, обходя санкции. Другие ездят, чтобы накупить вещи тех брендовых магазинов, которые ушли с российского рынка. Но это в основном касается столицы республики Астаны или южной столицы — Алматы. А вот многие новосибирцы тесно связаны с ближайшим к ним регионом страны — Восточным Казахстаном. Оттуда в Россию массово едут учиться студенты, многие русские мигрируют из республики именно сюда. Корреспондент НГС отправилась в отпуск в Восточный Казахстан, выяснила плюсы и минусы отдыха в этом регионе и сравнила цены на продукты и базовые вещи.
Никакого комфорта
Восточный Казахстан граничит с Алтайским краем. Чтобы доехать из Новосибирска в областной центр Восточно-Казахстанской области (ВКО), нужно преодолеть путь в почти 736 километров. С учетом прохождения границы время в пути увеличивается до 10 часов — в зависимости от ситуации на пограничных пунктах. Раньше из Усть-Каменогорска в Новосибирск летал прямой авиарейс, цена на билет в самолете начиналась от 3,5 тысячи рублей. Во время пандемии коронавируса его отменили, а затем так и не вернули по непонятным причинам.
Теперь, чтобы прилететь в Усть-Каменогорск из Новосибирска, нужно сделать крюк через Астану, а сам перелет вместо 2 часов ранее стал занимать от 14 часов до 1,5 суток. Билеты тоже существенно подорожали: улететь теперь можно за 18, 20, а то и за 35 тысяч рублей. Удовольствие не из дешевых, потому недоступное для большинства туристов.
Также раньше в Усть-Каменогорск ходил поезд (несколько прицепных вагонов), но во время пандемии отменили и его. Сейчас большинство россиян, как-то связанных с Восточным Казахстаном, вынуждены добираться или на неудобных автобусах от государственных перевозчиков за 3500 рублей и доплачивать за багаж, либо пользоваться услугами частных перевозчиков за 3 тысячи рублей вместе с багажом.
На официальных автобусах от автовокзала ехать приходится около 14–19 часов в зависимости от того, сколько времени людей проверяют и досматривают на таможне и нет ли у таможенников пересменки, когда проезд закрывают для всех. Зато есть плюс: автобусы от официальных перевозчиков пропускают на границе без очереди, благодаря чему можно существенно сэкономить время пути.
Отправляясь в путь с частником, можно застрять на границе на несколько часов, а некоторые бывалые путешественники проводили на пунктах пограничного контроля и по 6–7 часов. Есть и другие риски: например, в случае форс-мажора и большого потока путешественников пасадочных мест может вообще не достаться.
Еще один вариант добраться из Новосибирска в Усть-Каменогорск — отправиться на поезде до Семея (город, расположенный в 3 часах езды от Усть-Каменогорска) на поездах «Новосибирск-Бишкек» или «Новосибирск-Алматы». Цена билета в плацкарте варьируется от 4800 до 7,5 тысячи рублей. Время в пути займет около 18 часов, но зато в комфортных условиях. От Семея до Усть-Каменогорска ходят автобусы, цена билета — 3750 тенге (около 750 рублей). Время в пути — еще около 3–4 часов.
Что делать в городе?
Усть-Каменогорск — крупнейший город на востоке Казахстана. Расположен в восточной части Казахстана, в 947 километрах от столицы — Астаны и примерно в 280 километрах к западу от горы Белухи, высшей точки Алтайских гор. Эту область Алтайской горной системы исторически называют Рудным Алтаем. Численность населения города, по данным all-populations.com, в 2023 году составила 316 093 человек.
Город расположен среди гор на берегах двух рек — Ульбы и Иртыша. Здесь есть театр, музеи, несколько парков, два кинотеатра, набережная.
Недвижимость стоит довольно дорого, в том числе аренда. Посуточно — от 5 до 40 тысяч тенге в сутки (1–8 тысяч рублей в сутки).
Из транспорта ходят трамваи и автобусы. Стоимость проезда в них при оплате наличкой — 130 тенге (26 рублей). Если платить по QR-коду или по транспортной карте — 90 тенге. В городе нет сильных пробок, движение спокойное. Очень много полицейских и сотрудников ГИБДД. Полицейские, в отличие от ситуации в том же Новосибирске, всегда приедут на вызов, усмирят дебоширов, найдут украденного у соседей кролика, разрешат конфликт. Но они же штрафуют мирных граждан за все подряд.
Например, если человек перешел дорогу немного левее от «зебры», кинул мусор мимо урны (которых, к слову, мало), бранно выругался в общественном месте, его тут же поймают, отведут в опорный пункт и выпишут штраф. Штрафы в Казахстане немалые. За переход в неположенном месте придется выложить 13800 тенге (2760 рублей), а полиция там повсюду, укрыть нарушение от их зорких глаз вряд ли получится. При повторном нарушении «добрые полицейские» сдерут уже 34500 тенге (6900 рублей). Правда, если штраф оплатить в первый день, будет 50-процентная скидка. Но лучше местные (и вообще любые) законы не нарушать.
Город на правом берегу Иртыша в основном состоит из старых построек, на левом — из новостроек и коттеджных поселков, куда стремятся переехать многие местные жители. Считается, что там из-за вечных ветров более чистый воздух и хорошая экология.
В основной части города с экологией все плохо. Усть-Каменогорск всегда считался городом металлургов, здесь со времен СССР действует несколько крупных заводов. Нередко, по мнению местных жителей, заводы совершают вредные выбросы — люди массово кашляют, а однажды, поговаривают они, неподалеку от одного из заводов из-за вредных выбросов в мае неожиданно пожелтели деревья, как будто глубокой осенью. Мне тоже довелось получить свою дозу токсинов: как-то во время получасовой прогулки по городу во рту появился резкий привкус жженных спичек и было тяжело дышать.
Во дворах домов и вокруг в Усть-Каменогорске поражает беспорядок — разрушенный асфальт, мусор. По словам местных, бомжи приходят на помойки, уносят оттуда мусор в кусты и там его потрошат: что-то забирают, а ненужное бросают на месте. Нет покоя местным жителям и от бродячих собак, которых, видимо, тут никак не контролируют. Животные бегают стаями, лазают по помойкам наравне с бомжами и растаскивают мусор. Только за один день на моем пути встретилось несколько собачьих стай, которые таскали с мусорных площадок обувь, бутылки, обустраивали свои лежанки и приставали к прохожим.
Что посмотреть
В городе туристу можно погулять по набережной — увидеть стелу и памятник воинам-афганцам, понаблюдать за уникальным местом слияния рек Иртыша и Ульбы, которые впоследствии, кстати, впадают в Обь. Можно сходить в парки имени Джамбула и Кирова, «Казахстан», съездить в Левобережный комплекс, где есть зоопарк, этно-деревня, много красивых локаций для фотосессий.
Также туристы могут отправиться на городской пляж в районе парка «Самал». В городе много кафе и ресторанов. Есть заведения в европейском стиле, некоторые напоминают кафе в курортных городах — не «рафинированные» шашлычные с полноценными мангалами и дымком на любой вкус и кошелек. Власти в загрязнении воздуха винят почему-то именно их, а не вредное производство. Очень популярны в городе заведения с отдельными кабинками или шатрами, где можно также заказать шашлык, выпить. В них разрешено даже курить. Цены на шашлык варьируются от 1200 до 2200 тенге за шампур (240–440 рублей) в зависимости от вида мяса, овощей или грибов. Много бань и саун.
Но оставаться в пыльном душном городе все же не стоит — лучше отправиться на природу. Именно ею и славится Восточный Казахстан: там живописная горная местность, реки, озера, есть огромное Бухтарминское водохранилище, вокруг которого сосредоточено много баз отдыха. Еще у туристов популярны соленые озера Алаколь или Окуньки и озеро Шыбынды-коль, больше известное как Таинты, а также Сибинские озера. Есть много красивых мест для отдыха дикарями в горах, которые находятся буквально в шаговой доступности от города. Можно отправиться на городские котлованы или в частные бассейны на открытом воздухе.
На Бухтарминском водохранилище цены «кусаются»: даже самый простой домик без удобств стоит в районе 15–16 тысяч тенге (около 3 тысяч рублей) в сутки. Зато для отдыхающих есть привычные для водных курортов развлечения: катание на «плюшках» и «бананах», прокат гидроциклов, прогулки на теплоходах. Можно записаться на экскурсию по основным заливам водохранилища или отправиться на дикий песчаный пляж — цены на такие прогулки довольно демократичные. Есть много мелких продуктовых магазинов, но лучше закупаться в соседнем городке Бухтарма — там шире ассортимент и скромные цены, без больших накруток.
«Кусачие» цены
Вопреки распространенному мнению о том, что в Казахстане все дешевле, это не так. По нынешнему курсу часть популярных товаров стоит примерно как в России, а многие позиции даже намного дороже. При этом средняя зарплата, по словам местных, составляет примерно 150 тысяч тенге или около 30 тысяч рублей.
Десяток яиц в Усть-Каменогорске стоит от 330 до 600 тенге (66–120 рублей), булка хлеба — от 165 до 230 тенге (33–46 рублей). За пакет молока нужно выложить около 450 тенге (90 рублей) — при том, что в регионе несколько молочных предприятий. Килограмм колбасы более-менее сносного качества можно приобрести за 4500–5500 тенге (900–1100 рублей), килограмм магазинных помидоров обойдется в 550 тенге (110 рублей), домашние стоят дороже — 1000–1200 тенге за килограмм (200–240 рублей), килограмм курицы — от 990 до 1450 тенге (198–290 рублей).
Нередко усть-каменогорцы жалуются на отсутствие товаров: в магазинах иногда ни с того, ни с сего пропадает популярная краска для волос, кондиционеры для белья, другие моющие средства. Бывает, что с витрин пропадает кошачий корм. Казахстанцы шутят, что санкции у нас, в России, а страдают они. Местные уверены: это происходит потому, что через Казахстан товары везут в Россию.
Одежда в Усть-Каменогорске тоже стоит очень дорого. Есть магазины типа «Планеты одежды», но там продают некачественные вещи. В обычных магазинах даже самые простые, «бабушкины» трикотажные кофты стоят от 7 тысяч тенге (1400 рублей). Смекалистые усть-каменогорцы закупают вещи через интернет в Алматы, делая групповые заказы — так получается существенно экономить семейный бюджет. Также в городе работают те же крупные маркетплейсы, что и в России.
Обувь в Усть-Каменогорске тоже не дешевая: пара из искуственной кожи может обойтись в сумму от 8 до 20 тысяч тенге (1600–4000 рублей). Натуральная кожа стоит значительно дороже — цены на такую обувь начинаются от 40 тысяч тенге (8 тысяч рублей).
Зато в городе остались магазины, которые ушли из России. Например, можно купить обувь Nike — правда, дискаунтеров никаких нет, поэтому самую дешевую пару в фирменном магазине можно купить за 30 тысяч тенге (около 6 тысяч рублей).
Что в Усть-Каменогорске оказалось неожиданно дешёвым — так это стоматологические услуги (один зуб можно отремонтировать примерно за 15 тысяч тенге — 3 тысячи рублей), услуги в сфере красоты, СТО и прочего.
Чтобы отправиться в 10-дневное путешествие в Восточный Казахстан и относительно ни в чем себе не отказывать, на двоих будет достаточно около 60 тысяч рублей. Важно помнить, что в Казахстане после начала СВО не котируются российские банковские карты, поэтому деньги нужно везти исключительно наличкой. Конкретно в Усть-Каменогорске проблем с обменными пунктами нет — они практически на каждом углу, но лучше менять деньги в обменниках, расположенных ближе к центру города — там обычно более выгодный курс. Для обмена нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Ранее НГС писал о том, как блогерша из Новосибирска сравнила местных мужчин с жителями Дагестана. Девушку подвергли жесткому хейтингу.