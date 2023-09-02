Горы, водохранилище, запретные бренды: зачем ехать в Восточный Казахстан и сколько стоит такой отпуск

Город расположен среди гор на берегах двух рек — Ульбы и Иртыша. Здесь есть театр, музеи, несколько парков, два кинотеатра, набережная.



Недвижимость стоит довольно дорого, в том числе аренда. Посуточно — от 5 до 40 тысяч тенге в сутки (1–8 тысяч рублей в сутки).

Из транспорта ходят трамваи и автобусы. Стоимость проезда в них при оплате наличкой — 130 тенге (26 рублей). Если платить по QR-коду или по транспортной карте — 90 тенге. В городе нет сильных пробок, движение спокойное. Очень много полицейских и сотрудников ГИБДД. Полицейские, в отличие от ситуации в том же Новосибирске, всегда приедут на вызов, усмирят дебоширов, найдут украденного у соседей кролика, разрешат конфликт. Но они же штрафуют мирных граждан за все подряд.

